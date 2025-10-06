Không chỉ là quà tặng, Tân Hiệp Phát trao gửi 45.000 lời chúc yêu thương dịp Trung thu

Trung thu là Tết đoàn viên, là ngày hội tuổi thơ với tiếng trống lân rộn ràng, ánh đèn lồng lung linh. Với trẻ em, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, món quà Trung thu không chỉ là chiếc bánh, con gấu bông hay đèn lồng mà còn là lời động viên, sự sẻ chia để các em cảm nhận rõ ràng tình yêu thương từ cộng đồng.

Trung thu năm nay, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát đã trao tặng hơn 40.500 chiếc bánh Trung thu cùng hàng ngàn phần quà sữa đậu nành Number 1 Soya đến các em nhỏ trên khắp cả nước. Phần quà giản dị nhưng gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và tình yêu thương, góp phần mang đến cho các em một mùa trăng rực rỡ, ấm áp.

Lan tỏa yêu thương tại Bình Dương

Ngày 3-10, tại phường Bình Dương (TP HCM), Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức chương trình "Ngày hội Trung thu và trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi lần thứ 24". Hàng nghìn phần quà, học bổng, xe đạp và máy tính xách tay đã được trao tặng, tiếp thêm động lực cho các em trên con đường học tập.

Từng phần quà yêu thương gửi đến các em thiếu nhi cùng lời chúc về một mùa trăng ấm áp, vui tươi.

Đồng hành cùng chương trình, Tân Hiệp Phát đã dành tặng hàng ngàn phần quà sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi giúp các bổ sung dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe. Đây là sự tiếp nối của chuỗi hoạt động thiện nguyện bền bỉ mà doanh nghiệp đã gắn bó nhiều năm qua tại Bình Dương.

Chăm lo trẻ em mồ côi sau đại dịch Covid 19

Với mong muốn chăm lo lâu dài cho những em nhỏ mất đi người thân sau đại dịch Covid-19, từ năm 2022 Tân Hiệp Phát đã nhận bảo trợ dài hạn cho 50 em trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên khởi xướng.

Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính hàng tháng cho mỗi em từ 2 đến 3 triệu đồng một em tùy theo độ tuổi, cấp học…, Tân Hiệp Phát duy trì kết nối định kỳ các dịp Tết thiếu nhi, trung thu, Tết nguyên đán… để chăm lo, kịp thời chia sẻ khó khăn cùng các em và gia đình.

Cán bộ nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát thăm hỏi, động viên và trao tặng quà Trung thu cho các em nhỏ trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" tại TP HCM.

Trung thu này, mỗi em đã được nhận 500.000 đồng tiền mặt, một hộp bánh Trung thu, một thùng sữa Number 1 Soya Canxi, cùng đèn lồng và gấu bông. Những món quà là lời nhắn nhủ yêu thương: các em không đơn độc trên hành trình lớn lên, luôn có cộng đồng và những vòng tay dang rộng nâng đỡ.

Thắp sáng mùa trăng, trao yêu thương đến khắp mọi miền

Không dừng lại ở TP HCM, Tân Hiệp Phát còn phối hợp với các đoàn thể trên khắp cả nước để trao tặng hơn 45.000 bánh Trung thu và hơn 10.000 thùng sản phẩm nước giải khát, tốt cho sức khỏe với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng. Đặc biệt, những món quà còn được gửi tới thiếu nhi vùng bão lũ, trẻ em tại mái ấm nhằm góp phần giúp các em có thêm niềm vui đón Tết trung thu ấm áp, yêu thương.

Tân Hiệp Phát luôn đặt trẻ em ở trung tâm trong hành trình phụng sự xã hội bởi các em không chỉ là tương lai của mỗi gia đình mà còn là tương lai của đất nước.

"Mỗi chiếc bánh, phần quà gửi gắm yêu thương, mang theo sự quan tâm, trân trọng đến từng em thiếu nhi, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, các em học sinh vượt khó học tốt trên cả nước. Công ty Tân Hiệp Phát chúc các em đón Trung thu thật ấm áp, ý nghĩa bên gia đình, thầy cô, bạn bè", đại diện Tân Hiệp Phát chia sẻ.

Hành trình 30 năm gieo mầm yêu thương

Trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, Tân Hiệp Phát không chỉ tập trung vào mục tiêu kinh doanh mà còn kiên định với sứ mệnh xã hội: bảo vệ, chăm lo và đồng hành cùng trẻ em Việt Nam. Hàng ngàn suất học bổng, hàng chục mái ấm tình thương, nhiều dự án bảo trợ dài hạn đã được công ty thực hiện lan tỏa tinh thần sẻ chia từ Bắc chí Nam.…

Công ty Tân Hiệp Phát đã trao tặng hàng ngàn suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Từng chương trình, từng hoạt động cộng đồng của Tân Hiệp Phát luôn xuất phát từ giá trị cốt lõi "Có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội". Mỗi chiếc bánh, phần quà được trao đi không dừng lại ở giá trị vật chất, mà còn là sợi dây gắn kết, sự trân trọng cùng với niềm tin gửi gắm vào một tương lai tươi sáng hơn nơi các em thiếu nhi.