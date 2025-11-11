Khi đam mê nở giữa mây ngàn: Câu chuyện cô gái khởi nghiệp với trà Shan tuyết Tủa Chùa

Cô mở nắp, âm thanh "tách" khẽ vang giữa tĩnh lặng. Nhấp một ngụm Number 1 mát lạnh, Linh thấy mình bừng tỉnh và được tiếp năng lượng để tiếp tục ngày làm việc với tinh thần đầy hứng khởi.

Nơi núi rừng còn nhiều khó khăn, Linh chọn ở lại, gieo hy vọng bằng chính đôi tay mình, biến giấc mơ "đưa trà Việt vươn tầm thế giới" thành hiện thực. Câu chuyện của cô không chỉ là hành trình khởi nghiệp, mà là hành trình của một ý chí "bền đam mê, dám tiến lên, dám chinh phục", tinh thần Number 1 luôn bền bỉ và không lùi bước.

Chưa tốt nghiệp đã "liều" khởi nghiệp: Khi năng lượng Việt "cháy" lên giữa mây núi

Được thừa hưởng niềm đam mê bất tận với cây chè Shan tuyết từ người bố, Linh lớn lên giữa hương chè ngọt trong nắng và tiếng suối róc rách quanh bản.

Nguyễn Mỹ Linh nhận giải thưởng "Bền Đam Mê" do báo Tiền Phong tổ chức với sự đồng hành của Number 1. (Ảnh:NVCC).

"Ngày ấy, bạn bè chọn ở lại Hà Nội tìm việc, còn mình lại chọn về quê". Linh cười nhớ lại năm 2018, khi cô chưa cầm tấm bằng tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trên chuyến xe trở về Tủa Chùa hôm đó, Linh ngồi lặng nhìn qua ô kính mờ hơi sương, mây phủ trắng núi. Giữa lưng chừng mênh mông với những băn khoăn, cô nắm chắc chai Number 1 trong tay, cảm giác mát lạnh lan tỏa, như tiếp thêm sức mạnh và nhắc cô hãy tin vào chính mình.

Cô mở nắp, uống một ngụm dài, hương vị mạnh mẽ lan tỏa, mang lại cảm giác tỉnh táo, tràn đầy năng lượng. "Lúc ấy mình nghĩ, nếu không bắt đầu bây giờ, thì chẳng bao giờ nữa," Linh kể.

Giữa mây núi Tủa Chùa, Linh khởi đầu hành trình "liều lĩnh" mang năng lượng Việt đến từng tán chè Shan tuyết với sức mạnh và niềm tin được tiếp thêm từ Number 1. (Ảnh:NVCC).

"Mình chỉ có kiến thức học được, ít tiền tiết kiệm, và… sổ đỏ của bố mẹ "cắm" ngân hàng. Nhưng mình biết, nếu không bắt đầu, cây chè Shan tuyết quê mình rồi sẽ biến mất." Linh tâm sự. Đó không chỉ là nỗi lo mất đi một loài cây, mà là mất đi ký ức, linh hồn của cả một vùng đất!

"Mình không muốn nhìn thấy những cây chè hàng trăm năm tuổi bị đốn đi. Chúng như người bạn già của quê hương, là văn hóa cội nguồn của bà con người Mông nơi đây" Linh nói, mắt ánh lên sự kiên định. Thời điểm 2018, vùng chè Tủa Chùa gần như bị lãng quên. Thương lái ép giá, người dân chặt bỏ cây chè. Ngay lúc đó, một cô gái trẻ, người Kinh, lại muốn "làm lại từ đầu" giữa cộng đồng người Mông vốn tách biệt, một thử thách không chỉ về kinh tế, mà còn về niềm tin.

Dám ước mơ, dám chinh phục: Tiếp năng lượng, bền đam mê, không lùi bước

Ở Tủa Chùa, hơn 80% dân là người Mông. Để thuyết phục họ cùng làm chè sạch, Linh phải đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, ngủ lại trong bản, cùng ăn ngô nướng, hái chè, lắng nghe từng câu chuyện của họ.

"Lúc đầu, bà con không tin mình. Nhưng khi họ thấy mình ở lại, cùng làm, cùng chia sẻ, họ bắt đầu mở lòng. Khi ấy, mình hiểu: Niềm tin là thứ có thể thay đổi cả một vùng đất," Linh kể.

Linh giữa xưởng chè Tủa Chùa, nơi cô gái trẻ thắp lên giấc mơ làm chè sạch. Mỗi mẻ trà là kết tinh của niềm tin, đam mê không lùi bước với năng lượng tiếp sức từ Number 1. (Ảnh:NVCC).

Những ngày đầu, Linh cùng người dân thu hái, sấy từng mẻ chè, ghi chép từng độ ẩm, từng hương vị. Đêm xuống, ánh đèn xưởng nhỏ vẫn hắt vàng qua khe cửa, bóng cô gái cặm cụi giữa làn hơi nóng của những mẻ chè.

Có những đêm Linh mệt như muốn gục xuống. Đầu óc cô quay cuồng giữa nguyên liệu, thu hái, kỹ thuật sấy trà và cả những nỗi sợ về khoản nợ. Khoảnh khắc đó, Linh vươn tay, không phải tìm điện thoại, mà lấy chai Number 1 mát lạnh đặt bên bàn.

Những khi mệt mỏi, Number 1 luôn là người bạn đồng hành quen thuộc, tiếp năng lượng và sự tỉnh táo cho cô. Với Linh, đó không chỉ là một thức uống, mà là lời nhắc nhở chỉ cần tin vào bản thân, cô sẽ luôn đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách và đi tiếp trên hành trình của mình.

"Khởi nghiệp giống như leo núi, càng lên cao càng mệt, nhưng nếu dừng lại, sẽ chẳng bao giờ thấy được bình minh," Linh nói. Bình minh ấy với cô là niềm tin rằng nỗ lực hôm nay sẽ thắp lên hi vọng ngày mai. Những chuyến đi hái chè sớm bắt đầu từ 4h30 sáng. Con đường núi ướt sương, xe máy rung lên giữa màn đêm. "Mình luôn mang theo Number 1," Linh kể. "Một ngụm thôi là được tiếp năng lượng, cơ thể bừng tỉnh và ngon lửa đêm mê lại rực cháy trong tim."

Number 1 luôn là người bạn đồng hành với Linh và thợ tại xưởng để tiếp năng lượng, bền đam mê, không ngừng bước tới chinh phục ước mơ. (Ảnh:NVCC).

Năng lượng để đi đến cùng không chỉ đến từ đam mê, mà còn từ sức mạnh bền bỉ được tiếp thêm từ Number 1 – nguồn năng lượng giúp cô không gục ngã, dù đường dài và dốc đứng. Từng bước một, nỗ lực của Linh được đền đáp: năm 2019, cô ra mắt thương hiệu Diệp Thanh Trà – Trà Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa, với ba sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Năm 2025, sản phẩm Diệp Thanh Trà - Trà xanh Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa vinh dự là sản phẩm đầu tiên của Tỉnh Điện Biên được Bộ Công thương chứng nhận là Sản phẩm công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia.

Từ vài hecta chè ban đầu, sau 6 năm, vùng nguyên liệu của Hương Linh đã mở rộng gần 200 ha, liên kết hơn 1.000 hộ dân, tạo sinh kế cho hàng trăm lao động địa phương. Những sản phẩm từ trà shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa của cô đã có mặt trên khắp cả nước, xuất khẩu sang Trung Quốc, Singapore và đang chờ hồ sơ vào Mỹ, Úc.

Không chỉ được ghi nhận bằng những con số, hành trình của Linh còn được vinh danh với giải thưởng "Bền Đam Mê" do Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh những người trẻ bền bỉ, kiên trì theo đuổi đam mê và cống hiến cho cộng đồng.

Khi đam mê không dành cho riêng mình: Hành trình trở thành phiên bản Number 1 của hàng triệu người trẻ Việt

Thành công hôm nay với Linh không đo bằng doanh thu, mà bằng nụ cười của người dân, bằng ánh mắt trẻ nhỏ vùng cao được đến trường. "Mình hạnh phúc nhất khi thấy bà con không còn chặt bỏ cây chè nữa," Linh nói. "Cây chè bây giờ là cây hi vọng."

Bằng niềm đam mê và khát vọng chinh phục, Linh đang viết nên hành trình trở thành phiên bản "Number 1" của chính mình, mạnh mẽ, bền bỉ và đầy năng lượng để chinh phục ước mơ. (Ảnh:NVCC).

Giờ đây, cô đang tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư sản phẩm hữu cơ, xây dựng mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp. Giấc mơ của Linh là đưa trà Shan tuyết Tủa Chùa trở thành thương hiệu quốc gia, mang hồn cốt Việt Nam ra thế giới.

Nhìn hành trình của Linh, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh của Đen – đại sứ thương hiệu Number, chàng rapper đã dành trọn 15 năm để sống cùng đam mê âm nhạc, bền bỉ bước đi dù bao thử thách. Cả hai đều là biểu tượng của tinh thần Number 1: Dám ước mơ, dám chinh phục và không ngừng bước tới.

Dù ở phòng lab, nhà máy, nơi cao nguyên đá Tủa Chùa hay sân khấu lớn, ngọn lửa ấy vẫn cháy rực. Bởi tinh thần Number 1 không chỉ nằm trong mỗi chai nước tăng lực, mà còn trong ý chí và khát vọng của người Việt – những người luôn tiến về phía trước để trở thành phiên bản Number 1 của chính mình.

Và giữa mây trắng đại ngàn Tủa Chùa, cô gái nhỏ vẫn cầm chai Number 1 bên giỏ chè, như biểu tượng của tinh thần Việt: tiếp năng lượng, bền đam mê, không ngừng bước tới để chinh phục ước mơ.







