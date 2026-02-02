Trước tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và đặc biệt là nạn săn bắt chim yến trái phép diễn biến ngày càng phức tạp, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

Ngày 30-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ rừng; ngăn chặn lấn chiếm đất rừng và phòng, chống săn bắt chim yến trái phép trên địa bàn tỉnh.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa tại hội nghị

Ông Trịnh Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa chủ trì hội nghị cùng với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền cơ sở và các đơn vị quản lý rừng.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ rừng, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm. Toàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy rừng với diện tích 7,2 ha, được phát hiện và xử lý kịp thời, không để cháy lan. Lực lượng kiểm lâm đã phát hiện 72 vụ phá rừng, 30 vụ khai thác rừng trái pháp luật; xử lý 235 vụ vi phạm hành chính và khởi tố 6 vụ án hình sự. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 47,19%, đảm bảo chỉ tiêu theo nghị quyết HĐND tỉnh.

Đáng chú ý, Khánh Hòa là địa phương có nghề nuôi chim yến phát triển mạnh, với 1.425 nhà yến tại 61/65 xã, phường và 33 đảo yến thiên nhiên do Công ty Yến sào Khánh Hòa quản lý. Năm 2025, sản lượng tổ yến toàn tỉnh đạt hơn 19.300 kg, đóng góp quan trọng cho kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, tình trạng săn bắt chim yến trái phép đang trở thành mối đe dọa lớn. Từ năm 2018 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện hàng ngàn vụ vi phạm, thu giữ hơn 2.000 tấm lưới bẫy, giải cứu và thả về tự nhiên gần 35.000 cá thể chim yến. Riêng năm 2025, nạn săn bắt trái phép khiến sản lượng tổ yến tại nhiều nhà yến sụt giảm từ 30% đến 40%, xu hướng suy giảm diễn ra trên diện rộng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cảnh báo, nếu không có giải pháp đủ mạnh và sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng người nuôi yến, chỉ trong vài năm tới nhiều nhà yến có nguy cơ không còn chim để khai thác.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa kiểm lâm, công an, chính quyền cơ sở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động phát hiện, tố giác các hành vi phá rừng và săn bắt chim yến trái phép, nhằm bảo vệ hệ sinh thái và gìn giữ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.