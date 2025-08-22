Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality) mang đến một hành trình du lịch đầy cảm hứng - từ miền di sản cổ kính đến biển xanh sóng vỗ, từ cao nguyên trong lành đến miền sông nước hiền hòa. Mỗi điểm đến là một trải nghiệm, mỗi kỳ nghỉ là một khoảng lặng an yên để sẻ chia và gắn kết.

Hành trình trải dài từ cố đô đến miền biển rộn ràng

Mỗi vùng đất là một nốt nhạc trong bản hòa ca. Tại cố đô Huế, TTC Imperial Hotel mở ra một kỳ nghỉ sang trọng, nơi du khách vừa chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố, vừa thưởng thức bữa cơm Huế tái hiện trọn vẹn tinh hoa ẩm thực cung đình. Đó không chỉ là nghỉ dưỡng, mà còn là cơ hội "sống lại" cùng những giá trị di sản xứ Kinh kỳ.

Tại TTC Imperial Hotel, du khách có thể thưởng thức "cơm vua" giữa không gian Nhã nhạc cung đình

Tiếp nối hành trình, TTC Hotel - Hội An lại đưa du khách vào không gian yên bình của phố cổ, nơi bạn có thể thong dong xe đạp dọc sông Hoài, tận hưởng hồ bơi xanh mát giữa vườn cây và khởi đầu ngày mới bằng bữa sáng đậm đà hồn phố Hội. Một trải nghiệm trọn vẹn cho những ai muốn sống chậm và hòa mình vào nhịp thở của di sản văn hóa.

Rời miền Trung di sản, hành trình đưa du khách đến với những bãi biển rực rỡ miền duyên hải. Tại Nha Trang, TTC Hotel - Michelia chào đón bằng kỳ nghỉ 5 sao hoàn toàn không phụ thu. Tại đây, du khách có thể nghỉ dưỡng trong những căn phòng tầm nhìn hướng biển, thư giãn bên bãi biển, hồ bơi riêng tư. Trong khi đó, TTC Van Phong Bay Resort lại mang đến bầu không khí sôi động: Đại tiệc buffet và đêm nhạc bên bờ biển trong hai đêm đặc biệt 31-8 và 01-9. Ẩm thực tinh hoa, giai điệu thăng hoa và khung cảnh biển trời khoáng đạt, tất cả làm nên những khoảnh khắc xứng đáng lưu giữ mãi trong tim…

TTC Van Phong Bay Resort không chỉ là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng mà con là nơi tổ chức những buổi tiệc bên hồ bơi tầm nhìn biển tuyệt đẹp

Mảnh ghép duyên hải càng thêm trọn vẹn khi dừng chân tại TTC Resort - Ninh Thuận, tọa lạc bên bãi biển Ninh Chử hình bán nguyệt xinh đẹp. Nổi bật với kiến trúc Chăm Pa vừa cổ điển vừa tinh tế, resort mang đến không gian nghỉ dưỡng đầy đủ dịch vụ và những trải nghiệm ẩm thực, giải trí phong phú. Đặc biệt, du khách có thể "chill chill" tại TTC Sea Bar, nơi từng ly cocktail và khung cảnh biển xanh nối dài đều góp phần biến kỳ nghỉ lễ thành những phút giây thư thái khó quên.

TTC Resort - Ninh Thuận với kiến trúc mang đậm bản sắc Chăm Pa tạo nên những nét chấm phá cho bức tranh Ninh Chử xinh đẹp

Từ miền biển rộn ràng, hành trình tiếp tục đưa du khách đến cao nguyên lộng gió và miền sông nước phù sa - những mảnh ghép bình yên để ngày Quốc khánh thêm trọn vẹn ý nghĩa.

Cao nguyên, miền sông nước và sắc màu hội tụ

Nếu miền biển mang lại sự rộn ràng, thì cao nguyên và miền sông nước lại là những mảnh ghép bình yên, để ngày lễ thêm phần ý nghĩa. Tại Đà Lạt, TTC Hotel - Ngọc Lan tổ chức đại tiệc buffet kết hợp giao lưu Cồng chiêng Tây Nguyên, nơi du khách vừa thưởng thức đặc sản vừa hòa mình vào văn hóa bản địa độc đáo. TTC Hotel - Đà Lạt cũng mang đến buffet lẩu rau đặc trưng, biến bữa ăn trở thành trải nghiệm ẩm thực khó quên. Ngoài ra, Thung lũng Tình yêu - "Tiểu Paris giữa lòng Đà Lạt" cũng mang đến cho du khách những trải nghiệm vui chơi, giải trí hấp dẫn.

Cặp linh vật Rồng - Công được tạo tác trong 369 ngày đêm bởi 270 nghệ nhân là một trong những điểm tham quan đáng chú ý tại Thung lũng Tình yêu

Những ai yêu Phan Thiết, TTC Hotel - Phan Thiết gợi mở một kỳ nghỉ "chạm biển xanh - chạm mốc hời" với combo nghỉ dưỡng trọn gói gồm buffet sáng, bữa ăn trưa, tối và các tiện ích hồ bơi, gym, sân Pickleball. Không gian sang trọng, dịch vụ chu đáo, tất cả đều được sắp đặt để ngày lễ trở nên trọn vẹn.

TTC Hotel - Phan Thiết là khách sạn 4 sao cao nhất Phan Thiết và sở hữu sân Pickleball, hồ bơi ngoài trời thoáng mát

Hành trình Quốc khánh cũng không thể thiếu miền Tây - nơi phù sa vun đắp nên nét duyên mộc mạc và phóng khoáng. TTC Hotel - Cần Thơ giới thiệu "Daycation - Một ngày an yên", để du khách tận hưởng trọn vẹn nghỉ ngơi và ẩm thực chỉ trong một ngày lễ.

Bên cạnh đó, TTC Mekong Aqua Park hứa hẹn là điểm hẹn cho cả gia đình với công viên nước, vườn thú sinh động, trò chơi dân gian và khung cảnh sông nước thoáng đãng. Đặc biệt, cầu Rạch Miễu 2 vừa thông tuyến càng khiến hành trình đến đây thuận tiện và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh công viên nước, TTC Mekong Aqua Park còn có vườn thú, các khu trò chơi dân gian và những mảng xanh đậm phong cách miệt vườn

Không thể không nhắc đến TTC Hotel - Airport tại TP HCM, nơi mang đến những gói nghỉ dưỡng linh hoạt, sang trọng và thuận tiện cho cả du khách nội địa lẫn quốc tế.

Quốc khánh 2-9 năm nay, TTC Hospitality không chỉ trao tặng những gói ưu đãi, mà còn gửi gắm một thông điệp: Du lịch không đơn thuần là dịch chuyển, mà còn là kết nối và sẻ chia. Mỗi điểm đến trong hệ thống chính là một mảnh ghép của bức tranh Việt Nam đa sắc, nơi du khách tìm thấy niềm tự hào, niềm vui và ký ức đáng nhớ bên gia đình, bạn bè.