Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế: cơ hội và thách thức nào cho Việt Nam?

Sự kiện mang tầm vóc quốc tế, quy tụ lãnh đạo cấp cao, chuyên gia, diễn giả đến từ các Cơ quan quản lý, Quỹ đầu tư quốc tế, Tổ chức tài chính phát triển (DFIs), Định chế tài chính uy tín, Hiệp hội doanh nhiệp ngành, Doanh nghiệp quan tâm đến nguồn vốn đầu tư tác động và phát triển bền vững ...

Hội nghị được kỳ vọng trở thành cầu nối quan trọng cho việc chuyển giao tri thức, khai mở dòng vốn đầu tư tác động và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức quốc tế. Sự kiện cũng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy tài chính toàn diện phù hợp với định hướng trọng tâm của Trung tâm Tài chính quốc tế: thu hút nguồn vốn xanh gắn với phát triển bền vững.

Trên bình diện toàn cầu, tài chính xanh - tài chính toàn diện đã khẳng định vai trò động lực trong phát triển bền vững, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ các nước và các định chế quốc tế. Điều này thể hiện qua Thỏa thuận Paris và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Song hành cùng đó, tài chính toàn diện đang mở ra cơ hội để mọi thành phần kinh tế – đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã cam kết đạt mục tiêu Net zero vào năm 2050 song song với chiến lược thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển kinh tế tư nhân. Theo Ngân hàng Thế giới, để hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050 đòi hỏi Việt Nam cần huy động khoảng 6,8% GDP/năm, tương đương 368 tỷ USD. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn xanh toàn cầu cũng như khẳng định nhu cầu cấp thiết về một hệ sinh thái tài chính toàn diện với khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò chủ lực.

Với nền tảng quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế (IFRS, Basel III, ESMS…), Nam A Bank cam kết trở thành ngân hàng phát triển bền vững kiểu mẫu trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng quốc tế trong hành trình thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Hội nghị quốc tế với chủ đề "Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế – Thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam" diễn ra vào ngày 5-9 sẽ mang đến góc nhìn toàn diện và đa chiều về thị trường vốn xanh, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển tài chính toàn diện và bền vững.

Chương trình bao gồm 3 phiên thảo luận chính.



Phiên 1 - "Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế" với sự tham gia của các diễn giả quốc tế đến từ IFC, BlueOrchard và responsAbility sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh về thị trường tài chính xanh toàn cầu và Việt Nam, hành trình tài chính khí hậu tại châu Á, giải pháp cho vay bình đẳng giới và các sáng kiến thúc đẩy tài chính toàn diện cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).



Tiếp theo sau là phiên thảo luận bàn tròn với sự tham gia của đại diện đến từ IFC, responsAbility, BlueOrchard, Cơ quan quản lý nhà nước, Thành viên Tổ sáng lập Trung tâm Tài chính quốc tế,... sẽ trao đổi về cơ hội, thách thức và giải pháp kết nối hiệu quả dòng vốn xanh tại Việt Nam.



Phiên 2 – "Thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam" với sự tham gia của các diễn giả quốc tế đến từ ADB, IDG, phiên này tập trung vào mô hình chuyển đổi xanh quốc tế và các công cụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp phát triển toàn diện. Khép lại Phiên 2 bằng hội thảo bàn tròn với sự tham gia của các đại diện đến từ ADB, IDG, Cơ quan quản lý nhà nước và các Hiệp hội ngành (thủy sản, chè, cao su,…) chia sẻ dưới góc độ ngành về kinh nghiệm thực tiễn triển khai và các bài học chuyển đổi phát triển bền vững của các lĩnh vực kinh tế.



Phiên 3 – "Nâng cao năng lực, khả năng tiếp cận vốn xanh cho khối kinh tế tư nhân và bài học thực tiễn" với các chuyên gia đến từ GGGI, FiinRatings và KPMG. Phiên thảo luận bàn tròn cuối cùng sẽ có sự góp mặt các đại diện đến từ EY, GGGI, FiinRatings, Cơ quan quản lý, và các tập đoàn/doanh nghiệp chuyển đổi xanh tiêu biểu nhằm chia sẻ các kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp.

Hội nghị được tổ chức tại Tea Resort Prenn - khu nghỉ dưỡng giữa rừng thông nguyên sinh và đạt chứng chỉ công trình xanh theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ - EGDE. Đây là địa điểm hội tụ tinh thần phát triển bền vững và đổi mới, không gian lý tưởng để thảo luận về các xu hướng tài chính xanh và tài chính toàn diện.

Thông tin sự kiện: