Chỉ với 40 triệu đồng, bạn có thể bắt đầu hành trình khởi nghiệp cùng mô hình cà phê take away được

Khởi nghiệp là một trong những chủ đề quan tâm hàng đầu của hầu hết những ai muốn phát triển sự nghiệp, thành công vượt bậc và mang lại đóng góp giá trị cho bản thân, gia đình và xung quanh.

Mở quán cà phê hay đặc biệt là quán cà phê take away với diện tích 40 - 60m2, chính là một trong những lựa chọn của nhiều người, nhưng không nhiều người dám bắt đầu vì những nỗi băn khoăn: Thiếu vốn, không có kinh nghiệm, không biết bắt đầu từ đâu...

Khởi nghiệp mở quán cà phê có còn hiệu quả?

Có phải đọc đến đây bạn nghĩ rằng, khởi nghiệp với mở quán cà phê đã là "lỗi thời" rồi? Nhưng bạn có biết, chính con đường này đã mang lại thành công cho nhiều người: Có thêm 1 cơ hội phát triển kinh doanh, thêm 1 giấc mơ để phấn đấu, thêm 1 nguồn thu nhập, hay đơn giản là mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người thân xung quanh bạn!

Hãy nhìn vào những quán cà phê luôn tấp nập khách hàng và có góc nhìn tươi sáng để hành động ngay hôm nay, thay vì tập trung vào những bức tranh u ám mà người khác nói với bạn.

Vậy đâu là con đường dành cho bạn - Người mới bắt đầu khởi nghiệp mở quán cà phê với không kinh nghiệm, vốn đầu tư ít ỏi?

Chỉ 40 triệu đồng để mở quán cà phê take away và được hỗ trợ từ A - Z!

Đó không phải là lời quảng cáo mà chính là sự thật.

Với mô hình mở quán cà phê bằng hình thức Nhượng quyền từ Napoly Coffee, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu ngay hôm nay với sự trợ giúp từ Napoly. Hãy xem chi tiết mô hình Nhượng quyền gói nhượng quyền khởi nghiệp tại link sau:

https://napoli.vn/mo-hinh-nhuong-quyen/mo-hinh-nhuong-quyen-napoli-coffee-55-trieu

Trong bối cảnh thị trường cà phê Việt Nam ngày càng sôi động, việc khởi nghiệp với một quán cà phê không còn là giấc mơ xa vời, đặc biệt khi bạn có thể bắt đầu chỉ với số vốn nhỏ. Napoly Coffee – Thương hiệu cà phê với hơn hệ thống quán trên toàn quốc và quốc tế mang đến mô hình nhượng quyền được thiết kế dành riêng cho quán mang về!

Những lợi thế khác biệt của mô hình Nhượng quyền gói Khởi nghiệp của Napoly Coffee

Đây là mô hình đã được nhiều người tin tưởng và lựa chọn triển khai thành công, nhờ tính hiệu quả, dễ triển khai, thu hút khách hàng hiệu quả và đặc biệt phù hợp với hầu hết những ai muốn khởi nghiệp ở mọi tỉnh thành tại Việt Nam!

Đặc biệt quán cà phê take away giúp nhiều chủ quán dễ kinh doanh khi mới khởi nghiệp.

Thay vì tự mở quán, nơi bạn phải đối mặt với vô vàn rủi ro như thiết kế không gian không thu hút, quy trình pha chế chưa chuẩn vị hay chiến lược marketing thiếu hiệu quả, thì chọn mô hình nhượng quyền Napoly mang đến sự hỗ trợ toàn diện cho bạn từ A đến Z để bạn mở quán cà phê!

Điều này không chỉ giảm thiểu sai lầm mà còn giúp bạn tập trung vào việc phát triển kinh doanh, thu hút khách hàng và tạo nên sự khác biệt riêng.

Mô hình Nhượng Quyền Gói Khởi nghiệp Napoly Coffee có những lợi thế như sau:

Ưu đãi ngay 15 triệu đồng (Có giới hạn số lượng): Giá trị gói Nhượng quyền là 55 triệu đồng, bạn chỉ cần đầu tư 40 triệu đồng!

Napoly hỗ trợ từ A - Z (Từ khi chọn mặt bằng đến khai trương quán).

Chi phí nội thất, thiết kế trang trí, máy móc, âm thanh, vật dụng, cách pha cà phê,... đã bao gồm trong gói Nhượng quyền.

Được đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, các nhà quản lý chuyên nghiệp gần 20 năm kinh nghiệm của Napoly hỗ trợ bạn trong tư vấn, thiết kế, thi công, setup quán.

Phù hợp với mô hình quán mang về, với diện tích quán từ 40 - 60m2.

Không thu % Doanh thu hàng tháng như một số mô hình Nhượng quyền khác.

Nhượng Quyền Napoly là "Cứu cánh" cho người mới

Bạn mơ mở quán cà phê nhưng lo lắng về rủi ro? Khác với tự mở quán – nơi bạn phải tự mày mò thiết kế quán, pha chế và đào tạo nhân viên, quản lý cửa hàng... dễ "trả giá" cho những bài học vì thiếu kinh nghiệm, thì Napoly mang đến mô hình đã được kiểm nghiệm hiệu quả, giảm rủi ro lên đến 80%.

Hãy tưởng tượng: Bạn là Minh, chàng trai ấp ủ giấc mơ Khởi nghiệp mở quán cà phê, chỉ với 40 triệu đồng đã có thể mở quán cà phê chuyên nghiệp. Napoly hỗ trợ từ chọn mặt bằng đến khai trương, giúp bạn tập trung phát triển quán thay vì lo lắng. Đặc biệt, chính sách rõ ràng của Napoly Coffee càng giúp bạn an tâm khi mở quán!

Bạn đã sẵn sàng để được tư vấn và bắt tay vào Khởi nghiệp, cho giấc mơ mở quán cà phê của mình thành hiện thực? Hãy tham khảo quy trình 5 bước sau cho gói Nhượng quyền Khởi nghiệp Napoly Coffee với mô hình quán cà phê take away và bắt đầu từng bước:

Bước 1: Gọi 1900 63 60 64 hoặc 090 848 1080 hoặc liên hệ tư vấn qua Fanpage Napoly Coffee: https://www.facebook.com/www.napoli.vn/

Bước 2: Chuẩn bị 55 triệu + Vốn vận hành (Dự phòng vốn cho vận hành quán từ 3 - 6 tháng đầu tiên).

Bước 2: Chọn mặt bằng (Napoly hỗ trợ nếu cần).

Bước 3: Ký hợp đồng, thi công & Nhận thiết bị cho quán

Bước 4: Khai trương và vận hành quán

Khởi nghiệp không khó khi đã có Napoly Coffee đồng hành cùng bạn! Hãy can đảm bước bước chân đầu tiên để nắm lấy cơ hội và hành động ngay hôm nay với quán cà phê của mình nhé!