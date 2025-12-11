Techcombank lọt top 100 nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) chính thức góp mặt trong danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025 - bảng xếp hạng được Fortune và Great Place To Work® công bố lần đầu tiên tại Đông Nam Á. Thông qua những kết quả được ghi nhận, Techcombank đã góp phần kiến tạo tiêu chuẩn mới về môi trường làm việc tốt nhất, không chỉ tại Việt Nam mà trong toàn khu vực. Qua đó khẳng định những nỗ lực của Techcombank trong việc thu hút và giữ chân nhân tài, nâng tầm định vị Giá trị cán bộ nhân viên (EVP), coi nhân tài là một trong ba trụ cột chiến lược.

Khảo sát độc quyền Trust Index™ của Great Place To Work® được thực hiện trên hơn 1,3 triệu người lao động với số lượng phản hồi là hơn 550.000 người. Theo đó, Việt Nam là quốc gia có số lượng doanh nghiệp được vinh danh cao nhất trong khu vực. Và Techcombank là ngân hàng duy nhất trong 10 doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong danh sách vinh danh năm 2025, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực

Dấu ấn chiến lược nhân sự nhờ xây dựng năng lực số và nâng tầm trải nghiệm nhân viên

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang định nghĩa lại tương lai ngành tài chính, Techcombank tiên phong triển khai đào tạo trên quy mô toàn hàng về dữ liệu, phân tích và nâng cao năng lực sử dụng AI thông qua nền tảng DataCamp. Điều này góp phần hình thành năng lực số toàn diện cho nhân viên - điều kiện tiên quyết để vận hành theo mô hình ngân hàng lấy dữ liệu làm trung tâm.

Song song với đào tạo năng lực số, Techcombank còn tiên phong đưa trợ lý ảo GenAI vào hỗ trợ tra cứu quy trình, chính sách và tài liệu giúp cán bộ nhân viên tiết kiệm thời gian và nâng cao tính tự chủ, đồng thời tăng hiệu suất trong công việc.

Bên cạnh đó, việc triển khai thành công hệ thống SAP SuccessFactors - nền tảng quản trị nhân sự tiên tiến hàng đầu thế giới - đã góp phần chuẩn hóa quy trình, tối ưu vận hành và nâng tầm trải nghiệm nhân sự trên toàn hệ thống.

Chính sách phúc lợi khác biệt - An cư để phát triển sự nghiệp

Trong chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài, Techcombank triển khai chương trình An cư hỗ trợ nhân viên mua nhà với điều kiện ưu đãi vượt trội so với thị trường. Chính sách này giúp củng cố niềm tin, tạo dựng sự ổn định dài hạn cho cán bộ nhân viên, từ đó giúp nhân viên yên tâm an cư để "lạc nghiệp" (tập trung phát triển sự nghiệp).

Kiến tạo thế hệ lãnh đạo tương lai

Tiếp nối những nền tảng cốt lõi về phúc lợi và trải nghiệm nhân viên, Techcombank cùng hệ sinh thái One Mount Group - Masterise Group hướng tới phát triển thế hệ lãnh đạo mới mang tinh thần khởi nghiệp nội bộ (intrapreneurship), tư duy đổi mới và năng lực kiến tạo giá trị dài hạn. Business Builder Cadre - sáng kiến chiến lược lần đầu có mặt tại Việt Nam - lựa chọn 25% nhân tài có thành tích vượt trội về năng lực hoặc chuyên môn trong và ngoài ngành ngân hàng để đầu tư phát triển chuyên sâu. Những cá nhân này được trang bị tư duy hệ thống, khả năng giải quyết vấn đề phức tạp và năng lực truyền cảm hứng cho đội ngũ - trở thành lực lượng nòng cốt kiến tạo giá trị mới cho hệ sinh thái.

Được định vị như một nền tảng chiến lược kiến tạo "hệ sinh thái lãnh đạo" - nơi các cá nhân xuất sắc được ươm mầm để trở thành những người dẫn dắt, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của toàn bộ hệ sinh thái và xa hơn là năng lực cạnh tranh của kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đội ngũ gắn kết - sức mạnh nội lực của Techcombank

Theo khảo sát nội bộ, 94% nhân viên Techcombank cho biết họ tự hào khi làm việc tại ngân hàng. Điểm gắn kết đạt 84%, thuộc nhóm cao trong thị trường. Thời gian gắn bó trung bình là 6,2 năm cho thấy số năm thâm niên của người lao động làm việc tại Techcombank đang có xu hướng ngày càng gia tăng.

Chia sẻ từ góc nhìn của một trong những lãnh đạo cấp cao gắn bó lâu năm, bà Nguyễn Thị Lộc - Giám đốc Điều hành khu vực phía Nam, người có hơn 25 năm đồng hành cùng Techcombank, nhấn mạnh: "Ở Techcombank chỉ cần bạn sẵn sàng học hỏi và mở tư duy, Techcombank sẽ tạo mọi điều kiện để bạn phát triển thông qua môi trường minh bạch, cơ chế đánh giá rõ ràng và văn hóa lãnh đạo làm gương".

Bà Nguyễn Thị Lộc - Giám đốc Điều hành khu vực phía Nam

Bên cạnh phát triển nội lực, Techcombank là ngân hàng Việt Nam tiên phong triển khai Overseas Talent Roadshow tại Singapore, London, Úc, Mỹ và Pháp nhằm kết nối thu hút cộng đồng chuyên gia Việt kiều trở về nước. Sau 4 năm, chương trình đã tiếp cận hàng ngàn ứng viên, khẳng định sức hấp dẫn của Techcombank trong thị trường nhân lực toàn cầu. Đây cũng là một trong những sáng kiến quan trọng góp phần đưa Techcombank vào Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á, đồng thời trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất giành Giải Đồng "Nhà tuyển dụng của năm - lĩnh vực ngân hàng".

Những ghi nhận về giải thưởng không chỉ là cột mốc tự hào mà còn là động lực để Techcombank tiếp tục đầu tư vào con người - tài sản quý giá nhất của tổ chức. Ngân hàng hướng tới xây dựng một môi trường nơi mỗi cá nhân được trao quyền để học hỏi, chủ động và trở thành phiên bản vượt trội của chính mình, từ đó đóng góp vào giá trị của hệ sinh thái và sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.