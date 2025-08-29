Kaercher gợi ý lưu ý quan trọng giúp chọn mua máy hút bụi gia đình

Trước khi mua máy hút bụi, bạn nên xem xét kỹ diện tích và cách bố trí không gian sống. Nếu nhà rộng và có nhiều tầng, hãy ưu tiên chọn máy hút bụi dạng hộp với công suất mạnh, dây điện dài và thùng chứa lớn để giảm số lần đổ bụi. Ngược lại, với các căn hộ nhỏ, phòng studio hoặc phòng trọ, máy hút bụi cầm tay hoặc không dây sẽ là lựa chọn lý tưởng nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển và tiện cất giữ.

Loại bề mặt cần làm sạch cũng là một yếu tố quan trọng khi chọn mua máy hút bụi. Với sàn gỗ hoặc gạch men, bạn nên chọn máy có đầu hút mềm và lực hút vừa phải để tránh làm trầy xước. Nếu nhà có thảm dày hoặc nuôi thú cưng, hãy ưu tiên những dòng máy có chổi cuộn và công suất mạnh. Chức năng này giúp máy dễ dàng làm sạch sâu, hút hiệu quả lông và bụi bẩn bám chặt trong thảm.

Nếu trong nhà có người bị dị ứng, hen suyễn hoặc trẻ nhỏ, bạn nên ưu tiên chọn máy hút bụi trang bị bộ lọc HEPA hoặc hệ thống lọc bằng nước. Các công nghệ này có khả năng giữ lại tới 99,95% bụi mịn, phấn hoa và các tác nhân gây dị ứng, giúp không khí sau khi lọc sạch sẽ hơn và an toàn cho sức khỏe.

Giá máy hút bụi trên thị trường hiện nay rất đa dạng, dao động từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, tùy theo thương hiệu, tính năng và công suất. Việc xác định trước ngân sách sẽ giúp bạn dễ dàng khoanh vùng sản phẩm phù hợp, tiết kiệm thời gian và đưa ra lựa chọn hợp lý.

