Thị trường
29/08/2025 08:00

Kaercher gợi ý lưu ý quan trọng giúp chọn mua máy hút bụi gia đình

In bài viết

Kaercher – thương hiệu thiết bị làm sạch hàng đầu đến từ Đức – chia sẻ lưu ý quan trọng giúp người dùng chọn máy hút bụi phù hợp cho gia đình.

Trước khi mua máy hút bụi, bạn nên xem xét kỹ diện tích và cách bố trí không gian sống. Nếu nhà rộng và có nhiều tầng, hãy ưu tiên chọn máy hút bụi dạng hộp với công suất mạnh, dây điện dài và thùng chứa lớn để giảm số lần đổ bụi. Ngược lại, với các căn hộ nhỏ, phòng studio hoặc phòng trọ, máy hút bụi cầm tay hoặc không dây sẽ là lựa chọn lý tưởng nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển và tiện cất giữ.

Loại bề mặt cần làm sạch cũng là một yếu tố quan trọng khi chọn mua máy hút bụi. Với sàn gỗ hoặc gạch men, bạn nên chọn máy có đầu hút mềm và lực hút vừa phải để tránh làm trầy xước. Nếu nhà có thảm dày hoặc nuôi thú cưng, hãy ưu tiên những dòng máy có chổi cuộn và công suất mạnh. Chức năng này giúp máy dễ dàng làm sạch sâu, hút hiệu quả lông và bụi bẩn bám chặt trong thảm.

Kaercher gợi ý lưu ý quan trọng giúp chọn mua máy hút bụi gia đình- Ảnh 1.

Nếu trong nhà có người bị dị ứng, hen suyễn hoặc trẻ nhỏ, bạn nên ưu tiên chọn máy hút bụi trang bị bộ lọc HEPA hoặc hệ thống lọc bằng nước. Các công nghệ này có khả năng giữ lại tới 99,95% bụi mịn, phấn hoa và các tác nhân gây dị ứng, giúp không khí sau khi lọc sạch sẽ hơn và an toàn cho sức khỏe.

Giá máy hút bụi trên thị trường hiện nay rất đa dạng, dao động từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, tùy theo thương hiệu, tính năng và công suất. Việc xác định trước ngân sách sẽ giúp bạn dễ dàng khoanh vùng sản phẩm phù hợp, tiết kiệm thời gian và đưa ra lựa chọn hợp lý.

Để hiểu rõ hơn về từng dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng, bạn có thể tham khảo máy hút bụi Kaercher tại website: https://www.kaercher.com/vn

PV
từ khóa : máy hút bụi
VIB và chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ”: Từ tầm nhìn đến vị thế tiên phong

VIB và chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ”: Từ tầm nhìn đến vị thế tiên phong

Ngân hàng 13:38

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa cán mốc 1 triệu thẻ tín dụng, khẳng định thành quả của chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ” được triển khai bền bỉ hơn 7 năm qua.

Masan giới thiệu nhiều thương hiệu mạnh tại Triển lãm Thành tựu 80 năm của đất nước

Masan giới thiệu nhiều thương hiệu mạnh tại Triển lãm Thành tựu 80 năm của đất nước

Doanh nghiệp 13:38

Masan Group mang đến các thương hiệu Việt hàng đầu, góp phần khắc họa thành tựu 80 năm phát triển của đất nước

Mô hình ngân hàng mở Open Banking của OCB nổi bật tại Triển lãm A80

Mô hình ngân hàng mở Open Banking của OCB nổi bật tại Triển lãm A80

Ngân hàng 08:00

Ngày 28-8, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã vinh dự góp mặt và đưa đến Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025 (A80) hàng loạt sản phẩm tài chính số ưu việt

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80: Khẳng định mục tiêu đồng hành phát triển cùng quốc gia

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80: Khẳng định mục tiêu đồng hành phát triển cùng quốc gia

Ngân hàng 19:58

Từ ngày 28-8 đến 5-9-2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) diễn ra Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc".

Đại lý phân phối POWELLDD tham quan Nhà máy AIMA Quảng Tây – Thúc đẩy hợp tác, mở rộng tương lai

Đại lý phân phối POWELLDD tham quan Nhà máy AIMA Quảng Tây – Thúc đẩy hợp tác, mở rộng tương lai

Sản xuất - Kinh doanh 17:45

Ngày 1-8-2025, đoàn đại biểu các đại lý phân phối xe điện - xe máy điện POWELLDD tại Việt Nam đã có chuyến thăm quan Nhà máy của Tập đoàn công nghệ AIMA.

FE CREDIT – 15 năm bền bỉ kiến tạo, thắp sáng hàng triệu ước mơ

FE CREDIT – 15 năm bền bỉ kiến tạo, thắp sáng hàng triệu ước mơ

Thị trường 15:34

FE CREDIT hơn một thập kỷ tiên phong trong ngành tài chính tiêu dùng, mang vốn đến hàng triệu khách hàng, góp phần thúc đẩy tiêu dùng và phát triển kinh tế.

Liên minh Pickleball toàn cầu đầu tiên chính thức ra mắt

Liên minh Pickleball toàn cầu đầu tiên chính thức ra mắt

Nhịp sống 14:43

Một cột mốc lịch sử vừa được ghi dấu trong cộng đồng Pickleball trên toàn thế giới khi Liên minh Pickleball toàn cầu đầu tiên chính thức ra đời


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn