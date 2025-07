K-Home Apartment: thăng hạng chất sống xanh theo tiêu chuẩn tại Singapore

Trong đó, bên cạnh các phân khu thấp tầng đã được đông đảo khách hàng đón nhận trong thời gian vừa qua, khu căn hộ K-Home Apartment là mảnh ghép cuối tạo nên bức tranh của một cộng đồng hiện đại và bền vững.

Dự án "theo tiêu chuẩn tại Singapore" có gì hấp dẫn?

Surbana Jurong là tập đoàn có kinh nghiệm triển khai hơn 80% nhà ở xã hội tại Singapore. Các dự án nhà ở xã hội của Surbana Jurong phát triển không chỉ đáp ứng tốt các yêu cầu về quy hoạch, thiết kế hiện đại mà còn mang nhiều giá trị nhân văn và hướng đến kiến tạo môi trường sống bền vững cho cộng đồng.

Đồng hành với Kim Oanh Land, Surbana Jurong đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và điều chỉnh từ nguyên lý thiết kế nhà ở xã hội tại Singapore cho phù hợp với điều kiện khí hậu, văn hóa và thói quen sinh hoạt của người Việt, từ đó phát triển thành bộ 6 tiêu theo tiêu chuẩn tại Singapore để áp dụng vào dự án K-Home New City với quy mô lên đến 26,69ha. Các tiêu chuẩn này bao gồm: vị trí chiến lược, giao thông kết nối, nhiều hành lang xanh, thiết kế thông minh, quy hoạch chuẩn chỉnh và hệ tiện ích "All in One".

Phối cảnh tổng thể dự án K-Home New City ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương.

Thực tế, K-Home New City sở hữu vị trí chiến lược ngay lõi trung tâm Khu đô thị thành phố mới Bình Dương. Dự án tiếp giáp các mặt tiền đường lớn gồm Lê Lai, Lê Lợi, Nguyễn Văn Linh và đường số 8 KCN VSIP2, kết nối trực tiếp với hàng loạt trục giao thông huyết mạch như ĐT741, ĐT742, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn, Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành, depot metro Khu đô thị thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên – Bến Thành...

Nhờ đó, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến các tiện ích lân cận như tòa tháp đôi trung tâm hành chính, công viên 75ha, AEON Mall, WTC Gateway, Trường Đại học Quốc tế miền Đông... Ngoài ra, K-Home New City còn tọa lạc tại khu vực có nhiều khu công nghiệp lớn, mang đến sự thuận tiện cho công việc hàng ngày của cư dân.

Một ưu điểm nổi bật khác của K-Home New City được chú trọng đầu tư 7,1ha mảng xanh phân bố xuyên suốt dự án. Nổi bật là 10 công viên chủ đề tạo thành hành lang xanh bao quanh dự án như những "lá chắn sinh thái" giúp thanh lọc không khí, giảm tiếng ồn, giúp cải thiện chất lượng sống cho cư dân. Ngoài ra, dự án được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE giúp tiết kiệm 20% lượng điện, nước tiêu thụ và giảm 20% hàm lượng carbon trong vật liệu, hướng đến phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Không chỉ nhà phố mà các căn hộ K-Home Apartment cũng được Surbana Jurong thiết kế tỉ mỉ, tinh tế, tối ưu công năng sử dụng cũng như đảm bảo đón ánh sáng và gió tự nhiên tốt nhất. Nội thất căn hộ được bố trí gọn gàng, phân tách rõ ràng theo từng chức năng sử dụng, giúp thuận tiện trong sinh hoạt và phát huy hiệu quả nhất từng không gian chức năng.

Căn hộ K-Home Apartment được thiết kế tối ưu công năng sử dụng, luôn thoáng mát và ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Đặc biệt, K-Home New City mang đến cho cư dân hệ tiện ích "All in One" hiện đại gồm 10 công viên, 4 hồ bơi, trường mầm non, trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School, khu vui chơi trẻ em, tổ hợp thể thao ngoài trời (sân pickleball, sân tennis, sân bóng đá), clubhouse, phố thương mại – ẩm thực, trung tâm y tế - văn hóa, khu BBQ, vườn thiền… Tất cả đáp ứng mọi nhu cầu sống hàng ngày của từng nhóm cư dân khác nhau.

Tổ hợp thể thao ngoài trời kết hợp clubhouse, quán cà phê tại K-Home New City.

Chất lượng được bảo chứng bởi những thương hiệu hàng đầu

Không chỉ được đầu tư bài bản về mặt quy hoạch, thiết kế, K-Home New City còn đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng bởi các nhà thầu hàng đầu thị trường như Coteccons, Handong, COSACO, An Phong, An Phước Bình Dương… Dự kiến, các phân khu thấp tầng sẽ bắt đầu bàn giao từ cuối năm 2025.

Riêng khu căn hộ K-Home Apartment do Coteccons làm tổng thầu được sử dụng những công nghệ xây dựng tiến tiến nhất hiện nay. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai và cam kết của Kim Oanh Land, đồng thời cũng là nền tảng vững chắc đảm bảo K-Home Apartment sẽ về đích và bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng từ quý 2-2027.

Tiện ích hồ bơi tại công viên Vườn Nhiệt Đới và trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School đã hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ cư dân ngay khi bàn giao sản phẩm thấp tầng vào cuối năm 2025

Đại diện Kim Oanh Land còn cho biết, dù giá bán ưu đãi hỗ trợ người lao động an cư chỉ từ 778 triệu đồng/căn (bao gồm nội thất) nhưng danh mục vật liệu xây dựng và nội thất bàn giao của K-Home Apartment được công ty chọn lựa từ những thương hiệu danh tiếng như An Cường, Hảo Cảnh, Poli-FSL, Varmora Granito, J.Lilen… mang đến những căn hộ chất lượng, đúng chuẩn phong cách xanh Singapore.

Giới kinh doanh bất động sản nhận xét, sự xuất hiện của dự án đô thị K-Home New City nói chung, khu căn hộ K-Home Apartment nói riêng đã thổi một luồng gió mới cho thị trường. Bởi từ trước đến nay, các dự án nhà ở xã hội trong mắt nhiều người thường nằm ở những khu vực ít cư dân sinh sống, giao thông thiếu kết nối, thiết kế chưa được chăm chút và đặc biệt là tiện ích nội khu rất hạn chế. Trong khi đó, không chỉ sở hữu vị trí "vàng", K-Home New City cũng như K-Home Apartment còn được kiến tạo từ sự tổng hòa giữa các yếu tố về quy hoạch, thiết kế theo tiêu chuẩn tại Singapore, hệ tiện ích "All in One" theo hướng phát triển bền vững cùng với chất lượng thi công vượt trội.

Đó cũng là lý do chính mà chỉ sau một thời gian ngắn, gần như toàn bộ sản phẩm thấp tầng của dự án đã tìm được chủ sở hữu. Riêng căn hộ K-Home Apartment đã được hơn 500 khách hàng đặt chỗ thành công chỉ sau một tháng giới thiệu ra thị trường.

