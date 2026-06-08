T-FLY: Tối ưu chi phí vận tải cho chủ hàng

Nắm bắt nhu cầu đó, Công ty CP Dịch vụ Logistics Thành Thành Công (TTC Logistics) - thành viên Tập đoàn TTC đã phát triển và vận hành ứng dụng T-FLY, nền tảng đặt xe vận tải giúp chủ hàng kết nối với chủ xe, báo giá nhanh và tối ưu chi phí vận hành.

Đặt xe chỉ vài thao tác, chủ động phương tiện và thời gian

Với T-FLY, chủ hàng có thể tìm xe và đặt đơn vận chuyển chỉ trong vài thao tác trên điện thoại, thay thế việc phải gọi điện, nhắn tin, hoặc phụ thuộc mối quen truyền thống. Nền tảng cung cấp đa dạng phương tiện có tải trọng từ 500 kg - 34 tấn vận chuyển nhiều mặt hàng như: FMCG, nông sản, vật liệu xây dựng, linh kiện, hàng lỏng… giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn đúng loại xe phù hợp đặc thù hàng hóa.

T-FLY là giải pháp vận tải thông minh do TTC Logistics đầu tư

T-FLY cho phép chủ hàng linh hoạt lựa chọn thời gian giao nhận, hỗ trợ cả đơn lẻ và đơn định kỳ, giúp doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất - phân phối. Với các tuyến vận chuyển cố định, chủ hàng có thể tạo đơn định kỳ, hạn chế sai sót thủ công và tiết kiệm thời gian xử lý.

Tối ưu chi phí vận chuyển, báo giá nhanh - giảm phát sinh

Một trong những khác biệt của T-FLY so với phương thức đặt xe truyền thống là khả năng báo giá nhanh, minh bạch, dựa trên thông tin tuyến đường, loại hàng, tải trọng và hình thức vận chuyển. Thay vì mất thời gian thương lượng nhiều vòng, chủ hàng có thể gửi yêu cầu, nhận báo giá từ T-FLY.

Việc tận dụng năng lực xe chiều về nhờ kết nối giữa chủ hàng và chủ xe giúp T-FLY hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận mức giá cạnh tranh hơn so với cách thuê xe truyền thống, nơi mỗi chuyến rỗng chiều về là một khoản lãng phí lớn.

Đáng chú ý, T-FLY cho phép tra cứu cước vận chuyển miễn phí ngay trên ứng dụng, giúp chủ hàng có cơ sở tham chiếu, lập kế hoạch ngân sách, so sánh mức giá theo tuyến đường và loại phương tiện trước khi ra quyết định.

Miễn phí tra cứu cước, theo dõi hành trình real-time cho đơn hàng giá trị lớn

Với những lô hàng có giá trị cao, yếu tố an tâm trong suốt hành trình vận chuyển là ưu tiên hàng đầu của chủ hàng. Ứng dụng T-FLY tích hợp tính năng theo dõi hành trình xe theo thời gian thực thông qua GPS, cho phép cập nhật vị trí, lộ trình di chuyển và trạng thái đơn hàng (giao - nhận - hoàn tất thanh toán) trên cùng một giao diện.

Doanh nghiệp có thể dễ dàng tải T-FLY trên các kho ứng dụng di động

Chủ hàng có thể liên hệ trực tiếp với T-FLY ngay trên ứng dụng khi cần điều chỉnh, xác minh thông tin hoặc xử lý tình huống phát sinh. Việc này không chỉ giúp rút ngắn thời gian phản hồi, mà còn gia tăng tính minh bạch và kiểm soát, đặc biệt với các lô hàng đòi hỏi giám sát chặt chẽ.

Tính năng tra cứu cước miễn phí, kết hợp cùng theo dõi hành trình real-time, tạo nên một trải nghiệm khép kín từ khâu lên kế hoạch chi phí cho đến khi kết thúc đơn hàng, hạn chế rủi ro "đội giá" hoặc thiếu minh bạch trong quá trình vận chuyển.

An toàn, tiện lợi cho đa dạng ngành hàng

T-FLY được TTC Logistics xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm thực tế lâu năm trong ngành logistics. Các chủ xe, tài xế tham gia hệ thống đều được xác thực thông tin, góp phần bảo đảm độ tin cậy và an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.

T-FLY phù hợp với các nhà sản xuất, nhà phân phối, thương mại, đơn vị dịch vụ,…

Hệ thống hỗ trợ đa dạng nhóm hàng từ FMCG, nông sản, vật liệu xây dựng đến linh kiện, thiết bị công nghiệp…, giúp T-FLY trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau - từ nhà sản xuất, nhà phân phối, thương mại cho đến các đơn vị dịch vụ. Giao diện quản lý đơn hàng được thiết kế trực quan, cho phép doanh nghiệp theo dõi nhiều đơn cùng lúc, xem lịch sử vận chuyển, chứng từ điện tử và công nợ một cách thuận tiện.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số logistics

T-FLY không chỉ là một ứng dụng đặt xe, mà là giải pháp vận tải thông minh do TTC Logistics đầu tư, hướng tới tối ưu quy trình vận chuyển, tiết kiệm ngân sách và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt. Trong bối cảnh chi phí logistics tại Việt Nam vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung thế giới, việc ứng dụng công nghệ để kết nối trực tiếp chủ hàng - chủ xe, giảm xe chạy rỗng và nâng hiệu quả khai thác phương tiện sẽ là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp gia tăng biên lợi nhuận và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp có thể dễ dàng tải T-FLY trên các kho ứng dụng di động, đăng ký tài khoản chủ hàng và bắt đầu trải nghiệm quy trình đặt xe - quản lý đơn - theo dõi hành trình trên cùng một nền tảng. Với sứ mệnh "Đổi mới vận tải - Kết nối tương lai", T-FLY được kỳ vọng trở thành người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình tối ưu chi phí logistics và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Công ty CP Dịch vụ Logistics Thành Thành Công (TTC Logistics) Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM Website: https://ttclogs.vn/vi Hotline: 1900 88 88 00



