Kim Oanh Land công bố tòa căn hộ đẹp nhất K-Home Apartment

Theo thông tin từ Kim Oanh Land, hơn 1.000 căn hộ thuộc hai tòa Anh Đào và Cát Tường đã được hấp thụ chỉ sau 6 tuần ra mắt. Tiếp nối sức nóng ấy, Kim Oanh Land tung 523 căn hộ cuối cùng thuộc tòa Mai Vàng, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng cấp thiết.

Hơn 2.000 khách hàng đã tham dự lễ giới thiệu K-Home Apartment ngày 17-8 vừa qua.

Sức hút đến từ vị trí vàng, tầm nhìn mãn nhãn

Là mảnh ghép hoàn thiện của khu căn hộ xanh chuẩn Singapore K-Home Apartment, tòa Mai Vàng sở hữu vị trí vàng ngay giao điểm của đại lộ Phú Quý, công viên Thời Đại và công viên Vườn Nhiệt Đới. Từ đây, cư dân chỉ cần vài bước chân là có thể tiếp cận ba lớp tiện ích: tiện ích nội khu K-Home Apartment, tiện ích "All in One" của đô thị K-Home New City và hệ thống tiện ích hiện hữu của trung tâm thành phố mới Bình Dương.

Sở hữu đến ba mặt thoáng, tòa Mai Vàng mở ra tầm nhìn mãn nhãn bao quát toàn cảnh nhịp sống xanh mát của đô thị K-Home New City, hòa quyện cùng dòng chảy sôi động của trung tâm thành phố mới Bình Dương. Trong các dịp lễ Tết, cư dân còn có thể thưởng thức trọn vẹn những màn trình diễn pháo hoa bên ban công rộng thoáng.

Từ căn hộ, cư dân có thể thu trọn thành phố mới Bình Dương vào tầm mắt.

Bên cạnh đó, tầm nhìn ấn tượng ấy không chỉ đến từ vị trí, mà còn được nâng tầm bởi thiết kế căn hộ xanh chuẩn Singapore do Surbana Jurong (Singapore) thực hiện. Mỗi căn hộ đều được bố trí thông minh, tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên, đồng thời ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể thu trọn thành phố mới Bình Dương vào tầm mắt.

Không chỉ thế, dự án còn được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, giảm 20% lượng điện nước tiêu thụ, giảm 20% hàm lượng carbon trong nguyên vật liệu, giúp giảm chi phí vận hành và tăng tuổi thọ công trình.

Tương tự hai tòa trước là Anh Đào và Cát Tường, tòa Mai Vàng tiếp tục mang đến các loại hình căn hộ gồm studio, 1 phòng ngủ+ và 2 phòng ngủ. Điểm khác biệt nằm ở phong cách nội thất được làm mới, tạo thêm lựa chọn phong phú, đáp ứng gu thẩm mỹ và nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Mức giá tốt bất ngờ

Thực tế đã chứng minh, mức giá của K-Home Apartment đang nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ khách hàng. Hơn 1.000 căn hộ của Anh Đào và Cát Tường nhanh chóng "cháy hàng" là minh chứng rõ ràng nhất. Đối với tòa Mai Vàng, Kim Oanh Land vẫn tiếp tục duy trì mức giá hấp dẫn chỉ từ 709 triệu đồng/căn hộ, bàn giao đầy đủ nội thất đến từ các thương hiệu uy tín quốc tế.

Nhiều chuyên gia nhận định, mức giá của K-Home Apartment là "hàng hiếm", khó tìm thấy ở hiện tại và càng khó lặp lại trong tương lai tại một khu đô thị quy mô, đồng bộ như K-Home New City. Đặc biệt là trong bối cảnh hậu sáp nhập TP HCM, giá căn hộ khu vực thành phố mới Bình Dương liên tục tăng cao. Theo số liệu từ trang tin batdongsan.com.vn, một số dự án quy mô nhỏ ở thành phố mới Bình Dương đang giao dịch ở mức 50-70 triệu đồng/m2.

Bên cạnh mức giá hấp dẫn, Kim Oanh Land còn áp dụng chính sách tài chính linh hoạt. Khách hàng chỉ cần thanh toán trước 70,9 triệu đồng, phần còn lại có thể vay ngân hàng 70 – 80% với lãi suất ưu đãi chỉ 5,9%/năm. Như vậy, tính ra sau khi ký hợp đồng mua bán, mỗi tháng khách hàng chỉ cần trả góp chỉ từ 2,970 triệu đồng/tháng (bao gồm gốc và lãi) sau một thời gian là chính thức làm chủ căn hộ, ít hơn cả chi phí thuê căn hộ.

Chỉ với 70,9 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ bàn giao đầy đủ nội thất tại K-Home Apartment.

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group - nhấn mạnh: "Trong tương lai, khó có dự án nhà ở xã hội nào tại TP HCM sánh được về quy mô và tính đồng bộ như K-Home New City. Hơn nữa, chúng tôi hợp tác cùng các đơn vị uy tín để đảm bảo mang đến những sản phẩm chất lượng, đồng thời triển khai chính sách tài chính phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người lao động".

Từ tầm nhìn đó, K-Home Apartment được bảo chứng bởi Coteccons – nhà thầu hàng đầu Việt Nam. Dự án hiện ghi nhận tiến độ vượt kỳ vọng và dự kiến bàn giao vào quý 2-2027. Về hỗ trợ tài chính, bên cạnh Ngân hàng Chính sách Xã hội, Kim Oanh Land còn bắt tay với một số ngân hàng khác để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu.

Đặc biệt, Mai Vàng cũng là tòa tháp thứ ba của K-Home Apartment, đồng nghĩa với quỹ căn hộ còn lại vô cùng giới hạn. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để khách hàng sở hữu căn hộ xanh chuẩn Singapore tại trung tâm thành phố mới Bình Dương.