LOTTE MART tăng thời gian mở cửa phục vụ khách hàng dịp hè

Trong suốt thời gian này, các siêu thị LOTTE MART sẽ kéo dài thời gian mở cửa phục vụ khách hàng đến 22h30 hàng ngày. Cụ thể:
Siêu thị
Giờ hoạt động mới
LOTTE MART Nam Sài Gòn
07h30 – 22h30
LOTTE MART Phú Thọ (Phường Phú Thọ)
08h00 – 22h30
LOTTE MART Đồng Nai
08h00 – 22h30
LOTTE MART Đà Nẵng
07h30 – 22h30
LOTTE MART Bình Dương
07h30 – 22h30
LOTTE MART Phan Thiết
08h00 – 22h30
LOTTE MART Ba Đình
07h30 – 22h30
LOTTE MART Vũng Tàu
08h00 – 22h30
LOTTE MART Tân Bình
07h30 – 22h30
LOTTE MART Cần Thơ
08h00 – 22h30
LOTTE MART Gò Vấp
07h30 – 22h30
LOTTE MART Nha Trang
07h30 – 22h30
LOTTE MART Nha Trang Gold Coast
08h30 – 22h30
LOTTE MART Vinh
08h00 – 22h30
LOTTE MART West Lake
08h30 – 22h30
Bên cạnh đó, LOTTE MART triển khai nhiều ưu đãi mùa hè dành cho thành viên, như nhân 5 điểm tích lũy khi mua sắm trong ngày thành viên L-Day vào ngày 9 (áp dụng tất cả thành viên) & 19 hàng tháng (áp dụng thành viên Platinum).
LOTTE MART vừa ra mắt hạng thành viên Diamond (Kim Cương) - cấp bậc cao nhất trong hệ thống khách hàng thành viên. Thành viên Diamond được tích điểm 1,5% trên tổng hóa đơn khi đạt mức chi tiêu theo quy định và nhiều ưu đãi độc quyền khác.
"Tăng thời gian phục vụ cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm mùa hè vui vẻ", đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết.