Hơn 326 tỉ đồng đến tay khách hàng sau 5 tháng: Khi bảo hiểm không chỉ là một hợp đồng

Đằng sau những con số ấy không chỉ là kết quả hoạt động kinh doanh mà còn là hàng chục nghìn câu chuyện về sự sẻ chia, về những gia đình được giảm bớt gánh nặng tài chính sau biến cố và những khách hàng có thêm nguồn lực để ổn định cuộc sống, tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Khi rủi ro xảy ra người dân không còn mang nợ ngân hàng nhờ tham gia Bảo an tín dụng của Bảo hiểm Agribank

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro từ thiên tai, tai nạn, bệnh tật đến những biến động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo hiểm ngày càng khẳng định vai trò là một công cụ bảo vệ tài chính thiết thực đối với người dân và doanh nghiệp. Với phương châm "Trách nhiệm và sẻ chia", ABIC tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết bảo hiểm, đồng hành cùng khách hàng khi rủi ro xảy ra.

Riêng trong tháng 5/2026, ABIC đã giải quyết 6.957 vụ bồi thường, tương ứng số tiền chi trả 73,011 tỉ đồng. Tính bình quân, mỗi ngày doanh nghiệp xử lý gần 200 hồ sơ, đưa hơn 2 tỉ đồng đến tay khách hàng. Những con số này không chỉ phản ánh năng lực tài chính vững mạnh mà còn thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp bảo hiểm trong việc bảo đảm quyền lợi khách hàng – đặc biệt ở những thời điểm họ cần sự hỗ trợ nhất.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm trước, số lượng hồ sơ bồi thường được giải quyết tăng thêm 6.061 vụ, tổng số tiền chi trả tăng 12,326 tỉ đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều khách hàng đã được tiếp cận và thụ hưởng giá trị bảo vệ của bảo hiểm một cách thực chất.

Bảo an tín dụng – sản phẩm mang giá trị nhân văn nổi bật

Phân tích cơ cấu bồi thường cho thấy Bảo an tín dụng tiếp tục là nghiệp vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất, với 50,2% tổng số tiền bồi thường trong 5 tháng đầu năm. Được triển khai thông qua mạng lưới Agribank trên toàn quốc, sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi hỗ trợ khách hàng vay vốn trước những rủi ro bất ngờ về sức khỏe và tính mạng.

Bảo hiểm Agribank chi nhánh Thái Nguyên, Agribank chi nhánh Phú Lương phối hợp cùng Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Trong thực tế, khi người vay không may gặp biến cố, quyền lợi bảo hiểm không chỉ giúp xử lý nghĩa vụ tài chính còn lại mà còn góp phần giảm áp lực cho gia đình, tạo điều kiện để người thân ổn định cuộc sống. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Bảo an tín dụng luôn được xem là một trong những sản phẩm thể hiện rõ nét giá trị cộng đồng mà ABIC theo đuổi.

Đứng thứ hai trong cơ cấu bồi thường là bảo hiểm xe cơ giới với tỉ trọng 26,3%; tiếp theo là bảo hiểm con người khác (13,7%), bảo hiểm hàng hải (6,5%), bảo hiểm tài sản kỹ thuật (2,0%) và các nghiệp vụ khác (1,2%). Danh mục chi trả đa dạng cho thấy ABIC đang đáp ứng ngày càng toàn diện nhu cầu bảo vệ của khách hàng – từ con người, phương tiện, tài sản đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Không chỉ chi trả đúng – mà còn chi trả nhanh

Bên cạnh năng lực tài chính, chất lượng giải quyết bồi thường tiếp tục là điểm sáng nổi bật của ABIC. Theo thống kê, thời gian giải quyết hồ sơ bồi thường trung bình từ ngày 01/01/2026 đến 31/05/2026 chỉ ở mức 2,8 ngày; tính trong 12 tháng gần nhất đạt 2,9 ngày.

Kết quả này đến từ quá trình cải tiến quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ trên toàn hệ thống. Đối với khách hàng, nhận được quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng không đơn thuần là yếu tố dịch vụ – đó còn là nguồn lực tài chính kịp thời để vượt qua giai đoạn khó khăn sau rủi ro.

Bảo an tín dụng đã trở thành tấm lá chắn hữu hiệu cho người nông dân khi không may gặp rủi ro

Chia sẻ về công tác bồi thường, ông Vũ Hồng Sơn – Giám đốc Ban Giám định bồi thường Bảo hiểm Agribank cho biết: "Mỗi hồ sơ bồi thường được giải quyết không chỉ là việc thực hiện cam kết theo hợp đồng bảo hiểm mà còn là sự đồng hành, sẻ chia với khách hàng trong những thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi luôn xác định công tác bồi thường là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng dịch vụ và uy tín của doanh nghiệp bảo hiểm."

Theo ông Vũ Hồng Sơn, trong thời gian tới ABIC sẽ tiếp tục đầu tư cho chuyển đổi số, hoàn thiện quy trình quản lý bồi thường và nâng cao trải nghiệm khách hàng nhằm bảo đảm mọi quyền lợi bảo hiểm đều được giải quyết nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện.

Giữ vững niềm tin bằng những cam kết được thực hiện

Xét theo khu vực, nhiều đơn vị thành viên ghi nhận giá trị chi trả bồi thường lớn trong 5 tháng đầu năm. Dẫn đầu là ABIC Hà Nội với 36,938 tỉ đồng, tiếp theo là ABIC Thanh Hóa (28,508 tỉ đồng), ABIC Thành phố Hồ Chí Minh (27,744 tỉ đồng) và ABIC Cần Thơ (24,157 tỉ đồng).

Bảo an tín dụng giúp đồng bào vùng cao Sơn La nhanh chóng vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống trước những biến cố không lường trước.

Đằng sau hơn 326 tỉ đồng được chi trả là hàng chục nghìn câu chuyện về niềm tin được giữ vững và những cam kết được thực hiện. Mỗi hồ sơ bồi thường hoàn thành không chỉ khép lại một quy trình nghiệp vụ mà còn mở ra cơ hội để khách hàng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển.

Với mạng lưới rộng khắp, nền tảng tài chính vững mạnh cùng sự đồng hành chặt chẽ của hệ thống Agribank, Bảo hiểm Agribank đang từng bước khẳng định vị thế là doanh nghiệp bảo hiểm gắn bó với người dân – đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và khách hàng vay vốn trên cả nước.

Hơn 326 tỉ đồng bồi thường trong 5 tháng đầu năm 2026 không đơn thuần là một kết quả kinh doanh. Đó là minh chứng cho lời hứa được thực hiện, cho tinh thần "Trách nhiệm và sẻ chia" mà ABIC kiên trì theo đuổi và cho những giá trị thiết thực mà bảo hiểm đang mang lại cho cộng đồng.



