iPhone 17 Pro Max: Camera zoom 8x, hiệu năng đột phá

iPhone 17 Pro Max – Chuẩn mực Pro mới với thiết kế unibody bền bỉ

iPhone 17 Pro Max có thiết kế unibody hợp kim nhôm hàng không, tản nhiệt gấp 20 lần titan và ba màu Silver, Deep Blue, Cosmic Orange. Cả hai mặt dùng kính Ceramic Shield tăng độ bền gấp 4 lần, mặt trước phủ Ceramic Shield 2 chống trầy xước gấp 3 lần

Hiệu năng bùng nổ với chip A19 Pro và tản nhiệt buồng hơi

iPhone 17 Pro Max trang bị chip A19 Pro mạnh mẽ nhất cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới, giúp duy trì hiệu năng ổn định hơn 40% so với thế hệ trước. Nhờ đó, chơi game nặng hay chỉnh sửa video 4K đều mượt mà, không giật lag.

Camera Pro - Kỷ nguyên nhiếp ảnh di động mới

iPhone 17 Pro Max sở hữu ba camera Fusion 48MP với Telephoto tetraprism mới, hỗ trợ zoom quang 4x, 8x và zoom số 40x. Máy cho ảnh chân dung tự nhiên, chụp xa sắc nét và quay ProRes RAW, Genlock phục vụ làm phim chuyên nghiệp.

Thời lượng pin vô địch và tùy chọn bộ nhớ 2TB

Nhờ thiết kế tối ưu và chip tiết kiệm năng lượng, iPhone 17 Pro Max đạt thời lượng pin kỷ lục với 39 giờ phát video liên tục. Máy hỗ trợ dung lượng từ 256GB đến 1TB, riêng Pro Max có tùy chọn 2TB đáp ứng nhu cầu lưu trữ chuyên nghiệp.

