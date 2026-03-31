ShopeeMart đón nhịp nhu cầu “cần ngay, muốn nhanh” của người dùng đô thị

Khi mua sắm trực tuyến không còn chỉ để săn giá tốt mà dần trở thành cách đáp ứng những nhu cầu phát sinh trong ngày, người dùng cũng đặt ra kỳ vọng cao hơn với tốc độ giao hàng và sự ổn định của trải nghiệm. ShopeeMart, sáng kiến mới được Shopee triển khai từ quý I-2026, cho thấy mô hình giao hàng thiết yếu trong thời gian ngắn đang dần trở thành một phần rõ nét hơn trong nhịp sống tiêu dùng đô thị.

Khi mua sắm online không còn chỉ để săn giá

Thương mại điện tử tại Việt Nam tăng trưởng mạnh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng quy mô, cách người dùng mua sắm trực tuyến cũng thay đổi. Nếu trước đây, phần lớn đơn hàng gắn với những đợt giảm giá lớn hoặc các nhu cầu đã được lên kế hoạch từ trước, thì nay nhiều nhu cầu phát sinh trong ngày cũng được chuyển dần lên nền tảng số.

Một khảo sát gần đây của Milieu Insights cho thấy 65% người tiêu dùng Việt Nam mua sắm trực tuyến ít nhất một lần mỗi tuần, trong đó 41% cho biết đã tăng tần suất mua sắm và chi tiêu online trong 6 tháng gần đây. Khi việc mua sắm trực tuyến trở nên thường xuyên hơn, người dùng cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố liên quan đến trải nghiệm dịch vụ, trong đó có tốc độ giao hàng, chất lượng sản phẩm và sự ổn định của nền tảng.

Sự thay đổi này phản ánh một thực tế: người dùng không còn tìm đến thương mại điện tử chỉ vì giá tốt hay nhiều lựa chọn hơn. Khi mua sắm online trở thành một hành vi lặp lại thường xuyên, kỳ vọng dành cho nền tảng cũng cao hơn. Họ muốn đặt hàng nhanh, nhận hàng sớm, nhưng đồng thời vẫn phải yên tâm rằng trải nghiệm sẽ đủ nhất quán để có thể quay lại mua sắm vào lần sau.

Từ nhu cầu đó, mô hình giao hàng trong thời gian ngắn (quick commerce) ngày càng có thêm dư địa phát triển, nhất là tại các thành phố lớn. Đây không chỉ là bài toán rút ngắn thời gian giao hàng, mà còn là cách thương mại điện tử mở rộng vai trò, từ một kênh mua sắm có kế hoạch sang một kênh đáp ứng những nhu cầu gần như tức thì.

Theo Mordor Intelligence, thị trường quick commerce tại Việt Nam được ước tính đạt 0,81 tỉ USD trong năm 2025 và có thể tăng lên 1,32 tỉ USD vào năm 2030. Trong đó, nhóm thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu chiếm hơn một nửa doanh thu năm 2024, cho thấy mô hình giao nhanh đang gắn chặt với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Người dùng ngày càng ưu tiên các trải nghiệm mua sắm trực tuyến có thể đáp ứng nhanh nhu cầu tiêu dùng thiết yếu phát sinh trong ngày

Điều này cũng lý giải vì sao tốc độ giao hàng ngày càng trở thành một phần trong tiêu chuẩn dịch vụ, thay vì chỉ là lợi thế cộng thêm. Với những mặt hàng liên quan trực tiếp đến bữa ăn gia đình hay nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, người dùng không chỉ muốn mua online cho tiện, mà còn cần hàng được giao đủ sớm để phục vụ đúng thời điểm cần sử dụng.

ShopeeMart đón nhịp nhu cầu với giao nhanh trong một giờ

Trong bối cảnh đó, ShopeeMart, kênh mua sắm mới được Shopee triển khai từ quý I-2026, là một ví dụ đáng chú ý cho cách các nền tảng đang tiếp cận nhu cầu mua sắm "cần ngay, muốn nhanh". Với dịch vụ giao hàng hỏa tốc ưu tiên trong 1 giờ được thử nghiệm tại TP HCM và Hà Nội, ShopeeMart hướng đến việc phục vụ các nhu cầu tiêu dùng trong ngày, đặc biệt ở nhóm hàng thiết yếu cho nhóm người dùng đô thị.

Theo Shopee, các ngành hàng đang được người dùng ưa chuộng trên ShopeeMart gồm thịt, trái cây và thực phẩm đông lạnh. Đây là những nhóm hàng có tần suất mua lặp lại cao, gắn trực tiếp với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, nên tốc độ giao hàng có ảnh hưởng rõ đến trải nghiệm mua sắm.

Kênh ShopeeMart giao hàng trong 1 giờ sáng kiến mới của Shopee nhằm đáp ứng nhu cầu "cần ngay, muốn nhanh" ngày càng rõ nét của người dùng

Tuy nhiên, với người dùng, giao nhanh chỉ thực sự có giá trị khi đi kèm trải nghiệm ổn định. Điều họ mong đợi không đơn thuần là nhận hàng sớm, mà là nhận đúng sản phẩm, đúng thời điểm và chất lượng như kỳ vọng.

Theo dữ liệu từ Shopee, 99,5% đánh giá dành cho dịch vụ giao hàng hỏa tốc ưu tiên trong 1 giờ là 5 sao. Con số này phần nào cho thấy trong mô hình giao nhanh, yếu tố tạo khác biệt không chỉ nằm ở lời hứa giao hàng trong thời gian ngắn, mà ở khả năng biến tốc độ thành một trải nghiệm đủ nhất quán để người dùng tin tưởng.

Ở góc độ nguồn cung, Shopee cho biết hiện có nhiều các chuỗi bán lẻ tham gia ShopeeMart như Family Mart, Nutifood, Farmers Market, G-Kitchen, Homefarm… với mạng lưới hiện diện tại TP HCM và Hà Nội. Việc có thêm các nhà bán quy mô lớn giúp tăng độ phủ hàng hóa và củng cố tính sẵn có của nguồn hàng - một yếu tố quan trọng nếu để vừa giao nhanh và đáp ứng nhu cầu của người dùng đô thị.

Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của các mô hình như ShopeeMart cho thấy thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới, nơi tốc độ giao hàng và sự nhất quán trong trải nghiệm dần trở thành thước đo quan trọng bên cạnh giá và khuyến mãi.

Tuy vậy, để đáp ứng được kỳ vọng ngày càng cao của người dùng, bài toán không chỉ nằm ở việc giao nhanh, mà còn đòi hỏi nền tảng phải đồng thời bảo đảm nguồn cung đủ sâu, danh mục hàng hóa đủ rộng, quy trình xử lý mượt mà và khả năng phối hợp giao nhận chính xác ngay cả trong những khung giờ cao điểm.

Khi nhịp sống đô thị ngày càng đề cao sự linh hoạt và tiện lợi, những mô hình đáp ứng nhu cầu "cần ngay, muốn nhanh" được kỳ vọng sẽ tiếp tục hiện diện rõ nét hơn trong đời sống tiêu dùng hằng ngày, qua đó góp phần mở rộng vai trò của thương mại điện tử từ một kênh mua sắm quen thuộc thành một phần gắn liền với nhịp sống hiện đại.