Masan Consumer kể chuyện Phở Story tại Festival Phở 2026

Sự kiện diễn ra từ ngày 20-3 đến 23-3-2026 do UBND tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Ninh Bình cùng với Masan Consumer đồng tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa giá trị của phở Việt; quy tụ nhiều thương hiệu phở nổi tiếng, nghệ nhân, đầu bếp, nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Festival Phở không chỉ là một lễ hội ẩm thực mà còn là không gian văn hóa kể lại "Phở Story" – câu chuyện về nguồn gốc, con người và tinh hoa đã tạo nên món ăn được xem là biểu tượng của ẩm thực Việt Nam. Từ những gánh phở rong đầu thế kỷ trước tại làng Vân Cù (Nam Định cũ), phở đã từng bước trở thành món ăn quen thuộc của hàng triệu người trên thế giới và là niềm tự hào văn hóa của Việt Nam.

Phở Story thơm lừng, nóng hổi mang tới câu chuyện Phở kết nối truyền thống và hiện đại

Tại Festival Phở 2026, các hoạt động trải nghiệm, quảng diễn ẩm thực và tọa đàm sẽ tái hiện hành trình của phở từ truyền thống đến hiện đại. Du khách sẽ được gặp gỡ các nghệ nhân phở, khám phá bí quyết nấu nước dùng, tráng bánh phở thủ công, cũng như tìm hiểu những câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi tô phở – từ làng nghề đến bàn ăn quốc tế.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là "Nồi Phở Di sản" – nơi hội tụ tinh hoa và bí quyết nấu phở được gìn giữ qua nhiều thế hệ nghệ nhân. Tại đây, quá trình chế biến phở truyền thống được tái hiện từ việc lựa chọn nguyên liệu, hầm xương, phối hợp gia vị cho đến cách hoàn thiện một tô phở tròn vị. Không chỉ thưởng thức, du khách còn được lắng nghe những câu chuyện nghề và trải nghiệm hành trình gìn giữ di sản ẩm thực Việt qua từng công đoạn nấu phở.

Phở Story kể câu chuyển kết nối phở xưa và nay phục vụ khách tham quan

Festival cũng mang đến không gian phở 3 miền hội tụ, nơi tinh túy phở được thể hiện trong đời sống văn hóa của từng vùng miền theo những cách riêng biệt. Từ phở Bắc thanh tao, phở Trung đậm đà đến phở Nam phóng khoáng, mỗi phong cách phở đều mang dấu ấn địa phương, tạo nên bức tranh đa dạng và giàu bản sắc của món ăn biểu tượng của ẩm thực Việt. Với hơn 30 thương hiệu phở nổi tiếng, không gian này mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm phở dưới nhiều góc nhìn khác nhau, qua đó cảm nhận rõ hơn sự phong phú của văn hóa phở của mỗi vùng miền.

Bên cạnh đó, Festival Phở 2026 còn kể lại câu chuyện sâu xa hơn về hành trình của di sản ẩm thực Việt bắt nguồn từ hạt gạo. Từ cánh đồng lúa đến sợi bánh phở mềm mịn, từ làng nghề truyền thống đến tô phở nóng hổi trên bàn ăn, hành trình ấy phản ánh mối gắn kết giữa nông nghiệp, văn hóa và đời sống người Việt qua nhiều thế hệ.

Đại diện Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam chia sẻ câu chuyện di sản, trong đó có Phở

Ba năm liên tiếp tham gia với vai trò đồng tổ chức, Masan Consumer tiếp tục mang đến không gian trải nghiệm "Phở Story", nơi kết nối giá trị truyền thống với những sáng tạo hiện đại. Thực khách có thể thưởng thức phở được chế biến cùng các gia vị quen thuộc như nước mắm, tương ớt và các sản phẩm gia vị từ các thương hiệu CHIN-SU và Nam Ngư – những yếu tố góp phần tôn vinh hương vị tròn đầy của phở Việt.

Trong chiến lược dài hạn đưa ẩm thực Việt ra bình diện toàn cầu "Make Vietnamese Foods Global Foods", Masan Consumer liên tục đồng hành với các sự kiện ẩm thực đặc biệt với Phở - món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam luôn được kể như "câu chuyện phở" cần được gìn giữ và lan tỏa. Trong khuôn khổ Festival Phở 2026, Masan Consumer đã cùng Chi hội Phở Vân Cù ký kết hợp tác về việc bảo trợ công tác bảo tồn, quảng bá và phát triển nghề truyền thống phở Vân Cù – cái nôi của nghề Phở. Không chỉ tôn vinh di sản văn hóa mà còn là cầu nối để ẩm thực Việt Nam bước ra thế giới, tiếp cận cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt toàn cầu.

Đại diện Masan Consumer ký kết hợp tác với Chi hội Phở Vân Cù bảo trợ công tác bảo tồn, phát triển nghề truyền thống

Festival Phở 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các kỳ lễ hội trước, trở thành một sự kiện văn hóa – ẩm thực thường niên quy mô quốc gia, nơi câu chuyện phở được kể lại qua từng thế hệ, qua từng bát phở nóng hổi và qua những nỗ lực chung nhằm đưa ẩm thực Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới; hướng tới trình UNESCO ghi danh trong Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.