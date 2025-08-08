ILA tại Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng: Lan tỏa yêu thương, ươm mầm tri thức

Sự kiện cộng đồng thường niên nhằm lan tỏa tinh thần sống xanh, sống khỏe – với nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho trẻ em.

Ba thập kỷ qua, hành trình của ILA không chỉ gắn liền với những lớp học chuẩn quốc tế, mà còn khắc sâu trong trái tim cộng đồng bằng vô vàn hoạt động nhân văn. Từ lớp học vùng cao đến bệnh viện thành thị, mỗi nơi đặt chân đều in dấu tình người, bởi với ILA, phát triển bền vững bắt đầu từ một đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương.

Năm 2019, chiến dịch Build A School đã mang đến "chiếc áo mới" cho Trường Tiểu học Tập Ngãi C (Trà Vinh) với 4 phòng học khang trang, sân chơi rộng rãi và trang thiết bị đầy đủ, phục vụ hơn 400 học sinh. Gần 2 tỷ đồng gây quỹ từ học viên, phụ huynh và nhân viên đã biến ước mơ học tập an toàn thành hiện thực. Năm 2024, tại xã Trà Cang (Nam Trà My), cây cầu thép dài 55 mét nối liền hai bờ suối Biêu giúp trẻ em đến lớp an toàn hơn, cùng khu vệ sinh mới và 430 phần quà học tập cho học sinh Xê Đăng. Cũng tại Hà Giang, chương trình Cùng em thắp sáng tương lai đã hỗ trợ hơn 500 em vùng cao bằng việc cải tạo khu nội trú, tặng thiết bị học tập và đồ dùng sinh hoạt.

Ở TP HCM, quỹ Light Up The Future mang đến Trung Thu và Giáng Sinh ấm áp cho các "chiến binh nhí" tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, để các em biết rằng mình không đơn độc trong hành trình chống chọi bệnh tật. Tại Quảng Ngãi, ILA đồng hành cùng chương trình Thắp sáng ước mơ, trao học bổng dài hạn cho 9 học sinh khó khăn, trong đó có Lê Thảo Duyên - cô gái mồ côi, làm mẹ ở tuổi học trò nhưng vẫn kiên trì học tập.

Hành trình cộng đồng của ILA còn gắn liền với những câu chuyện truyền cảm hứng như Bùi Phúc Trí - cậu bé nhặt ve chai nhận Học bổng Anh ngữ Trọn đời năm 8 tuổi, nay đạt 6.5 IELTS và nuôi ước mơ du học. Chương trình Học bổng Anh ngữ Trọn đời còn trao cơ hội học miễn phí đến năm 18 tuổi cho hơn 20 tài năng trẻ, giúp các em tiếp cận giáo dục chuẩn quốc tế và phát triển kỹ năng toàn diện để hội nhập toàn cầu.

Với ILA, thành tựu không chỉ đo bằng số lượng học sinh giỏi, mà bằng những cuộc đời được tiếp sức để vươn lên. Ba mươi năm qua là minh chứng cho niềm tin rằng giáo dục và tình yêu thương có thể thay đổi số phận, và hành trình đó sẽ tiếp tục được viết dài hơn nữa.