08/08/2025 10:17

Đổi pin, sách cũ… nhận quà tại Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng 2025

Hoạt động đổi pin, sách cũ nhận quà tiếp tục triển khai tại Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng lần 8, 9-8-2025 tại Công viên Hồ Bán Nguyệt, phường Tân Hưng, TP HCM

Đây là hoạt động đã nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực trong những năm trước, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Đổi pin, sách cũ… nhận quà tại Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng 2025- Ảnh 1.

Năm nay, người tham gia có thể mang đến pin cũ, sạc điện thoại, thiết bị điện tử, truyện tranh, sách thiếu nhi, đồ dùng học tập, đồ chơi cũ, chai nhựa, giấy... để đổi lấy các phần quà như bánh kẹo, móc khoá, chậu cây, đồ chơi, dụng cụ học tập...

Theo Ban tổ chức, năm 2024, chương trình đã thu về khoảng 2.000 quyển sách giáo khoa và truyện cũ, cùng hơn 120 kg pin đã qua sử dụng từ người tham gia. Những con số này cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào sống xanh, sống khỏe trong cộng đồng cư dân.

Đổi pin, sách cũ… nhận quà tại Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng 2025- Ảnh 2.

Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng là một sự kiện thường niên do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào sống xanh, sống khỏe, lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường đến cộng đồng.

Ngoài hoạt động đổi pin, sách cũ lấy quà, Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng 2025 còn nhiều hoạt động hướng đến môi trường khác như: làm đồ chơi từ vật liệu tái chế, khám phá hoạt động STEM phân loại rác, trải nghiệm sân chơi xe thăng bằng được làm rác thải nhựa, trang trí chậu cây…

Ngày hội Sống Xanh Phú Mỹ Hưng lần 8, diễn ra từ 8:00 đến 20:00 ngày 9-8-2025 tại Công viên Hồ Bán Nguyệt, phường Tân Hưng, TP HCM.

Chương trình mở cửa tự do, miễn phí chào đón khách tham gia.

từ khóa : bảo vệ môi trường, phân loại rác, sách giáo khoa, rác thải nhựa
