HVC liên tiếp trúng thầu, tăng trưởng đột phá trong năm 2025

Đầu năm 2025, khi chia sẻ với báo chí, Ban Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Công nghệ HVC khẳng định: "HVC Group đang bước sang một chương mới trên hành trình phát triển". Thực tế, chương mới ấy đang được hiện thực hóa rõ nét thông qua chiến lược kinh doanh, nhất là việc mở rộng lĩnh vực hoạt động.

Không chỉ khẳng định vị thế ở mảng tổng thầu công nghệ vui chơi giải trí cao cấp, cơ điện M&E, thiết kế và sản xuất thiết bị cơ điện, năm 2025, HVC đánh dấu bước "chuyển mình" quan trọng khi chính thức tham gia sâu vào lĩnh vực tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp.

Với thế mạnh vượt trội về năng lực, kinh nghiệm và uy tín thương hiệu, HVC mang đến giải pháp toàn diện từ thiết kế, thi công xây dựng, thi công cơ điện, sản xuất - cung cấp thiết bị cho tới khâu hoàn thiện và bảo trì. Chỉ trong thời gian ngắn, doanh nghiệp đã ký kết loạt hợp đồng giá trị tại các dự án CNCTech Glory, CNCTech Dream, Nhà máy công nghệ cao UTI, Nhà máy sản xuất ATR…

HVC cũng liên tiếp nhận được nhiều hợp đồng lớn ở các mảng hoạt động khác thuộc những dự án trọng điểm: NOXH Happy Home Tràng Cát, Sun Urban City Hà Nam, Eurowindow Light City, Eurowindow Sport Garden, Đại học Phenikaa, Blanca City Vũng Tàu, Sailing Club Residences Ha Long Bay, Vinhomes Vũ Yên…

Ở lĩnh vực thiết kế và sản xuất thiết bị cơ điện, HVC ghi dấu ấn khi xuất khẩu tủ điện, thang máng cáp sang Lào và Indonesia, đồng thời hiện diện ở những dự án tầm cỡ trong nước, được các chủ đầu tư lớn đánh giá cao.

Sự "vươn mình" của HVC không chỉ thể hiện qua các hợp đồng giá trị mà còn nằm ở những cột mốc đáng tự hào. Năm 2025, công ty tiếp tục lọt Top 10 Nhà thầu cơ điện uy tín tại Việt Nam.

Khởi nguồn là nhà thầu thiết bị công nghệ vui chơi giải trí cao cấp, HVC đã từng bước mở rộng chiến lược và trở thành chủ đầu tư dự án BĐS "Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng, kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP Hòa Bình" (tên thương mại là Euro Villas) nay thuộc phường Kỳ Sơn (Phú Thọ).

Sau nhiều nỗ lực, đến nay dự án đã hoàn thiện những thủ tục pháp lý quan trọng như: thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; giải phóng mặt bằng; chi trả bồi thường; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường... HVC đang phấn đấu hoàn tất các thủ tục còn lại, sớm khởi công dự án, đưa Euro Villas trở thành điểm sáng trên thị trường BĐS.

Theo chia sẻ của Ban Lãnh đạo HVC, năm 2025, công ty ghi nhận bước tăng trưởng đột phá khi tổng giá trị hợp đồng đã ký kết tính tới thời điểm hiện tại vượt mốc 1.000 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, doanh thu thực hiện tính đến thời điểm này đã đạt kế hoạch đề ra của năm 2025 (tăng khoảng 60% so với năm 2024).

Trong Quý III, IV năm 2025 công ty ký kết thêm nhiều hợp đồng giá trị với các chủ đầu tư uy tín ở lĩnh vực tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp và cơ điện M&E. Với đà tăng trưởng hiện tại, khả năng cao HVC sẽ hiện thực hóa mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2025, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026.

"Bước sang chương mới trên hành trình phát triển, ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư, HVC vẫn xác định chiến lược kinh doanh tập trung vào các mảng hoạt động cốt lõi, đặc biệt phấn đấu đưa HVC trở thành thương hiệu lớn về tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp tại Việt Nam", ông Lê Văn Cường – Tổng giám đốc HVC Group cho biết.