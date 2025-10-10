Huyền thoại Jazz Niels Lan Doky trở lại Việt Nam trong đêm nhạc đẳng cấp Jazz Concert - IMMERSED

GG Corporation chính thức ra mắt dự án Living Heritage (Di sản cho tương lai) nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn, tinh thần, cùng tri thức được lưu giữ và trao truyền từ những người Việt ưu tú trên toàn thế giới. Dự án không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị tinh hoa Việt mà còn là không gian kết nối các thế hệ, truyền cảm hứng về một lối sống tinh tế, tử tế, khiêm nhường và đầy bản lĩnh.

Đặc biệt của dự án này năm nay là Jazz Concert - IMMERSED - đêm nhạc được khán giả Việt Nam mong đợi, với sự tham gia của nghệ sĩ piano Jazz đẳng cấp thế giới Sir Niels Lan Doky cùng các nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế và Việt Nam, diễn ra vào ngày 15-11-2025 tại GEM Center, TP HCM.

Living Heritage - Những giá trị sống quý giá trao truyền cho thế hệ tương lai

Chia sẻ về dự án, bà Lưu Bảo Hương - Chủ tịch GG Corporation - cho biết: " Dự án Living Heritage là nguồn tri thức vô giá để trao truyền và tạo động lực cống hiến, tạo dựng một tương lai tốt đẹp, hướng đến một xã hội phát triển bền vững, hạnh phúc hơn".

Dự án bao gồm:

- Website www.livingheritage.vn - nơi lưu trữ những nền tảng tự học về Không gian cho tâm trí và tư liệu chuyên sâu về các nhân vật truyền cảm hứng;

- Ấn phẩm sách điện tử "Living Heritage - The Universal Within", dự kiến ra mắt tại sự kiện triển lãm Living Heritage vào tháng 11-2025 tại TP HCM và phát hành toàn cầu trên Amazon với hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt;

Sự kiện nghệ thuật thường niên - mang đẳng cấp quốc tế, mà năm 2025 là Đêm nhạc Jazz Concert - IMMERSED, nơi di sản được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc và biểu diễn tinh tế, thuần khiết và truyền cảm hứng.

Jazz Concert - IMMERSED: Hành trình "về nguồn" của Nghệ sĩ đẳng cấp thế giới

Jazz Concert - IMMERSED được thiết kế, dàn dựng để khán giả đắm chìm trong âm nhạc, cảm xúc và đi vào tầng sâu của nội tâm mỗi người. Lấy cảm hứng từ khái niệm "Organic Flow" - Dòng chảy thuần khiết, chương trình được xây dựng như một vòng tròn của cuộc sống - xuyên suốt, bất tận. Mỗi vòng xoay lại đưa khán giả lên một tầng cao hơn để khám phá và chạm vào những trải nghiệm riêng hơn, độc đáo hơn, tinh tế hơn.

Trung tâm của đêm nhạc là sự xuất hiện đặc biệt của "Hiệp sĩ" Jazz - Sir Niels Lan Doky, huyền thoại piano Jazz người Đan Mạch gốc Việt nổi danh thế giới. Được biết đến như một trong những nghệ sĩ tiên phong của dòng Jazz châu Âu hiện đại, Niels Lan Doky từng khiến hàng vạn khán giả say mê tại những không gian biểu diễn danh giá bậc nhất thế giới như Carnegie Hall (Mỹ), Royal Albert Hall (Anh), Blue Note (Tokyo) và nhiều festival âm nhạc quốc tế. Báo chí Nhật Bản gọi ông là "nghệ sĩ xuất sắc nhất thế hệ", còn tờ báo El Diario (Tây Ban Nha) gọi ông là "một trong những nghệ sĩ piano quan trọng nhất nửa thế kỷ qua". Năm 2010, Sir Niels Lan Doky đã được Nữ hoàng Đan Mạch phong tước Hiệp sĩ để ghi nhận những cống hiến đặc biệt cho âm nhạc quốc tế của ông như một Đại sứ văn hóa Đan Mạch. Từ đó, danh hiệu "Hiệp sĩ nhạc Jazz"(Knight of Jazz) gắn liền với tên ông như một biểu tượng.

Lần trở lại Việt Nam này của ông - sau gần hai thập kỷ - không chỉ mang ý nghĩa về nghệ thuật, mà còn là hành trình tìm về cội nguồn. Với nhóm biểu diễn tam tấu (trio) cùng hai nghệ sĩ Jazz danh tiếng như Felix Pastorius (guitar bass) tới từ Mỹ và Jonas Johansen (drums) tới từ Đan Mạch, Niels Lan Doky sẽ đưa khán giả đi qua những cung bậc khác nhau của Jazz đương đại - vừa sôi động, vừa lãng mạn.

Điểm nhấn đặc biệt là những màn kết hợp giữa Sir Niels Lan Doky và các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như NSND Thanh Lam, ca sĩ Hà Trần, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, và một số nghệ sĩ khác - những tên tuổi có dấu ấn rõ nét trong việc vừa gìn giữ nét đẹp bản sắc của âm nhạc Việt, vừa tìm tòi, sáng tạo và đổi mới để hội nhập vào dòng chảy âm nhạc thế giới. Sự hội ngộ này tạo nên một không gian âm nhạc đa chiều, nơi tinh thần Jazz quốc tế gặp gỡ hơi thở dân gian đương đại Việt Nam trong một cuộc đối thoại âm nhạc đỉnh cao, hòa quyện và đầy ngẫu hứng.

Đội ngũ sáng tạo hàng đầu để kiến tạo trải nghiệm đẳng cấp quốc tế

Để kiến tạo một đêm nhạc Jazz không chỉ đẳng cấp về "nghe" mà còn đánh thức mọi giác quan, Jazz Concert - IMMERSED không chỉ quy tụ những nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế, mà còn được dẫn dắt bởi chuyên gia và những nhà sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực biểu diễn.

Tổng đạo diễn của chương trình, ông Phạm Hoàng Nam, chia sẻ: "Với tôi, sân khấu không chỉ là nơi để trình diễn, mà là nơi "kể chuyện". Tôi tin rằng một đêm diễn thực sự đẳng cấp sẽ bao gồm cả sự tổ chức chuyên nghiệp, thiết bị kỹ thuật và vận hành tiêu chuẩn quốc tế, lẫn nghệ thuật tạo cảm xúc. Jazz Concert - IMMERSED là điểm chạm giữa hai nguồn cảm hứng sáng tạo: Tư duy âm nhạc quốc tế và giai điệu, tâm hồn bản địa. Một sự ‘phối ngẫu âm nhạc’ tưởng như gượng ép mà lại tự nhiên, làm nên những tác phẩm ‘giao thoa’ độc đáo, ấn tượng".

Ở vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Quốc Trung tiếp tục cùng Niels Lan Doky phát huy thế mạnh trong việc sắp xếp, kết nối và pha trộn những giọng ca, chất liệu âm nhạc truyền thống của Việt Nam với ngôn ngữ âm nhạc đương đại thế giới, thể nghiệm qua dàn nghệ sĩ tài năng và đầy cá tính, hứa hẹn sẽ bùng nổ tại Jazz Concert - IMMERSED.

Khán giả tham dự không chỉ được thưởng thức một đêm trình diễn nghệ thuật đỉnh cao, mà còn trở thành một phần của hành trình Living Heritage - nơi mỗi người góp phần giữ gìn và lan tỏa di sản của người Việt hiện đại: sống tinh hoa, nhân văn, và bền vững.