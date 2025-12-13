Bảo hiểm thất nghiệp: Điểm tựa an sinh dành cho người lao động

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP HCM không ngừng đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) dành cho người lao động (NLĐ).

Tạo việc làm, giúp người lao động quay lại thị trường

Anh Nguyễn Văn H. (34 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP HCM) từng làm công nhân kỹ thuật tại một doanh nghiệp may mặc hơn 8 năm. Tháng 9-2025, do đơn hàng giảm, doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, anh H. chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định. Ngay sau đó, anh H. đến Trung tâm DVVL TP HCM để nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Sau khi thẩm tra hồ sơ, Trung tâm xác nhận anh H. đủ điều kiện hưởng TCTN, mức hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp theo quy định.

Song song với việc giải quyết chế độ, anh H. còn được cán bộ Trung tâm tư vấn, giới thiệu tham gia sàn giao dịch việc làm định kỳ do Trung tâm tổ chức. Sau 2 lần tham gia phiên giao dịch, anh H. đã trúng tuyển vào một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử tại Khu Công nghệ cao TP HCM với mức thu nhập tương đương công việc cũ. "Nhờ được hưởng TCTN kịp thời và tham gia sàn giao dịch việc làm của Trung tâm, tôi vừa có khoản hỗ trợ tài chính trong thời gian khó khăn vừa nhanh chóng tìm được việc làm mới, không bị gián đoạn thu nhập quá lâu" - anh H. chia sẻ.

Không chỉ chi trả TCTN, Trung tâm DVVL TP HCM còn chú trọng hỗ trợ học nghề cho NLĐ đang hưởng TCTN, giúp NLĐ nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường.

Người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM tổ chức

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định của BHTN, chị N.T.L (phường Long Bình, TP HCM) được hỗ trợ chi phí đào tạo trong thời gian 3 tháng tại cơ sở đào tạo nghề liên kết với Trung tâm. Kết thúc khóa học, chị được cấp chứng chỉ nghề và tiếp tục được Trung tâm DVVL TP HCM giới thiệu việc làm phù hợp. Vừa qua, chị L. đã được tuyển dụng chính thức vào làm việc tại một spa với mức thu nhập ổn định. "Nếu chỉ trông chờ vào TCTN thì rất khó xoay xở lâu dài. Việc được học nghề miễn phí và được Trung tâm kết nối việc làm giúp tôi tự tin chuyển sang công việc mới, phù hợp với sức khỏe và xu hướng thị trường" - chị L. cho hay.

Điểm tựa an sinh

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm DVVL TP HCM: Tính đến ngày 25-11-2025, Trung tâm DVVL TP HCM đã tiếp nhận 194.224 hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, giảm 14,12% so với cùng kỳ. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã trình Sở Nội vụ ký ban hành 186.538 quyết định hưởng TCTN cho NLĐ; đồng thời tiếp nhận và xử lý 822.715 lượt NLĐ thực hiện thông báo tình trạng việc làm hằng tháng theo quy định. Trung tâm đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn học nghề cho NLĐ; tham mưu ban hành 5.708 quyết định hỗ trợ học nghề cho NLĐ.

Thời gian tới, Trung tâm duy trì tiếp nhận hồ sơ hưởng TCTN cả trực tiếp và trực tuyến; tăng cường hướng dẫn NLĐ nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công với quy trình rõ ràng, dễ hiểu, giúp NLĐ thực hiện đúng, đủ thủ tục ngay từ lần đầu. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, NLĐ trong giải quyết hồ sơ BHTN, hạn chế tối đa kiến nghị, phản ánh. "Với những nỗ lực trên, chính sách BHTN tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa quan trọng cho NLĐ, đồng thời là công cụ hiệu quả góp phần ổn định thị trường lao động và an sinh xã hội trên địa bàn TP HCM" - bà Thục khẳng định.

Bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục cũng nhấn mạnh: Cùng với việc hỗ trợ kịp thời cho NLĐ đủ điều kiện hưởng TCTN, Trung tâm DVVL thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát, đối chiếu dữ liệu trên phần mềm nhằm hạn chế tình trạng NLĐ đã có việc làm nhưng vẫn nộp hồ sơ hưởng TCTN. Đồng thời, Trung tâm tiếp tục thực hiện thu hồi tiền TCTN đối với các trường hợp hưởng không đúng quy định, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và công bằng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.





