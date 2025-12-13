Nhịp sống
13/12/2025 07:45

Bảo hiểm thất nghiệp: Điểm tựa an sinh dành cho người lao động

In bài viết

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp được xem là "phao cứu sinh", kịp thời hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP HCM không ngừng đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) dành cho người lao động (NLĐ).

Tạo việc làm, giúp người lao động quay lại thị trường

Anh Nguyễn Văn H. (34 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP HCM) từng làm công nhân kỹ thuật tại một doanh nghiệp may mặc hơn 8 năm. Tháng 9-2025, do đơn hàng giảm, doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, anh H. chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định. Ngay sau đó, anh H. đến Trung tâm DVVL TP HCM để nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Sau khi thẩm tra hồ sơ, Trung tâm xác nhận anh H. đủ điều kiện hưởng TCTN, mức hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp theo quy định.

Song song với việc giải quyết chế độ, anh H. còn được cán bộ Trung tâm tư vấn, giới thiệu tham gia sàn giao dịch việc làm định kỳ do Trung tâm tổ chức. Sau 2 lần tham gia phiên giao dịch, anh H. đã trúng tuyển vào một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử tại Khu Công nghệ cao TP HCM với mức thu nhập tương đương công việc cũ. "Nhờ được hưởng TCTN kịp thời và tham gia sàn giao dịch việc làm của Trung tâm, tôi vừa có khoản hỗ trợ tài chính trong thời gian khó khăn vừa nhanh chóng tìm được việc làm mới, không bị gián đoạn thu nhập quá lâu" - anh H. chia sẻ.

Không chỉ chi trả TCTN, Trung tâm DVVL TP HCM còn chú trọng hỗ trợ học nghề cho NLĐ đang hưởng TCTN, giúp NLĐ nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm thất nghiệp: Điểm tựa an sinh dành cho người lao động - Ảnh 1.

Người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM tổ chức

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định của BHTN, chị N.T.L (phường Long Bình, TP HCM) được hỗ trợ chi phí đào tạo trong thời gian 3 tháng tại cơ sở đào tạo nghề liên kết với Trung tâm. Kết thúc khóa học, chị được cấp chứng chỉ nghề và tiếp tục được Trung tâm DVVL TP HCM giới thiệu việc làm phù hợp. Vừa qua, chị L. đã được tuyển dụng chính thức vào làm việc tại một spa với mức thu nhập ổn định. "Nếu chỉ trông chờ vào TCTN thì rất khó xoay xở lâu dài. Việc được học nghề miễn phí và được Trung tâm kết nối việc làm giúp tôi tự tin chuyển sang công việc mới, phù hợp với sức khỏe và xu hướng thị trường" - chị L. cho hay.

Điểm tựa an sinh

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm DVVL TP HCM: Tính đến ngày 25-11-2025, Trung tâm DVVL TP HCM đã tiếp nhận 194.224 hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, giảm 14,12% so với cùng kỳ. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã trình Sở Nội vụ ký ban hành 186.538 quyết định hưởng TCTN cho NLĐ; đồng thời tiếp nhận và xử lý 822.715 lượt NLĐ thực hiện thông báo tình trạng việc làm hằng tháng theo quy định. Trung tâm đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn học nghề cho NLĐ; tham mưu ban hành 5.708 quyết định hỗ trợ học nghề cho NLĐ.

Thời gian tới, Trung tâm duy trì tiếp nhận hồ sơ hưởng TCTN cả trực tiếp và trực tuyến; tăng cường hướng dẫn NLĐ nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công với quy trình rõ ràng, dễ hiểu, giúp NLĐ thực hiện đúng, đủ thủ tục ngay từ lần đầu. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, NLĐ trong giải quyết hồ sơ BHTN, hạn chế tối đa kiến nghị, phản ánh. "Với những nỗ lực trên, chính sách BHTN tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa quan trọng cho NLĐ, đồng thời là công cụ hiệu quả góp phần ổn định thị trường lao động và an sinh xã hội trên địa bàn TP HCM" - bà Thục khẳng định. 

Bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục cũng nhấn mạnh: Cùng với việc hỗ trợ kịp thời cho NLĐ đủ điều kiện hưởng TCTN, Trung tâm DVVL thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát, đối chiếu dữ liệu trên phần mềm nhằm hạn chế tình trạng NLĐ đã có việc làm nhưng vẫn nộp hồ sơ hưởng TCTN. Đồng thời, Trung tâm tiếp tục thực hiện thu hồi tiền TCTN đối với các trường hợp hưởng không đúng quy định, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và công bằng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.



Bài và ảnh: NGUYÊN KHÔI
từ khóa :
Bà Trịnh Thị Hồng Vân được vinh danh Doanh nhân Khoa học & Công nghệ tiêu biểu

Bà Trịnh Thị Hồng Vân được vinh danh Doanh nhân Khoa học & Công nghệ tiêu biểu

Doanh nghiệp 08:47

Với đề tài Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa bà Trịnh Thị Hồng Vân được vinh danh Doanh nhân KH&CN

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức Đại hội Bất thường, kiện toàn tổ chức

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức Đại hội Bất thường, kiện toàn tổ chức

Doanh nghiệp 08:47

Hội Doanh nhân Sài Gòn vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Bất thường nhiệm kỳ I (2025-2030) nhằm kiện toàn bộ máy và hoàn thiện nền tảng pháp lý cho giai đoạn mới.

ROX Lease được vinh danh “Công ty Dịch vụ Bất động sản Đổi mới Sáng tạo tốt nhất Đông Nam Á 2025”

ROX Lease được vinh danh “Công ty Dịch vụ Bất động sản Đổi mới Sáng tạo tốt nhất Đông Nam Á 2025”

Bất động sản 18:39

Công ty CP Đầu tư và Cho thuê tài sản ROX Lease chính thức được xướng tên tại giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards 2025

HOSE chấp thuận niêm yết MCH: Masan Consumer bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

HOSE chấp thuận niêm yết MCH: Masan Consumer bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Doanh nghiệp 18:04

MCH đã nhận được quyết định chấp thuận niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Mô hình đổi mới sáng tạo nào sẽ tạo chuyển biến cho khởi nghiệp tại việt nam?

Mô hình đổi mới sáng tạo nào sẽ tạo chuyển biến cho khởi nghiệp tại việt nam?

Sản xuất - Kinh doanh 16:44

Khởi nghiệp tại Việt Nam còn nhiều rủi ro và thiếu mô hình hỗ trợ hiệu quả. CT Innovation Hub 4.0 đang vận hành và mở rộng để hướng đến nhượng quyền.

Ai đang nắm lợi thế kinh tế không gian cận biên?

Ai đang nắm lợi thế kinh tế không gian cận biên?

Sản xuất - Kinh doanh 16:44

Kinh tế không gian cận biên đang phát triển mạnh trên thế giới. Tại Việt Nam, một doanh nghiệp đã tiên phong tham gia lĩnh vực này với các sản phẩm cụ thể.

Mida đồng hành Báo Người Lao Động trong chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

Mida đồng hành Báo Người Lao Động trong chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

Hoạt động cộng đồng 15:40

Mida đã trao 1.000 bút tái chế và 1.000 tập vở, tiếp sức học sinh vùng thiên tai trở lại trường sau mưa lũ,


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn