15/12/2025 14:50

Top mẫu loa di động cho dịp Giáng sinh và Tết Bính Ngọ

Nhân dịp Giáng sinh và Tết Bính Ngọ, SoundMax đã tung ra các sản phẩm loa di động nổi bật ở thiết kế đẹp, chất âm cuốn hút và khả năng kết nối linh hoạt

SoundMax M-66 ghi điểm với thiết kế tinh gọn, sang trọng và hệ thống loa 3 đường tiếng cho âm thanh sống động. Sản phẩm đi kèm hai micro không dây đa kênh, hỗ trợ thêm ngõ micro và guitar, cùng cụm tinh chỉnh đầy đủ, biến M-66 thành trung tâm giải trí tại gia.

SoundMax SB-208 nhỏ gọn, chống nước IPX5, phù hợp mang đi dã ngoại. Loa cho công suất 30W, chất âm sáng rõ, có LED RGB và hỗ trợ ghép đôi TWS để mở rộng không gian âm nhạc.

Cuối cùng, SoundMax M-3 nhỏ gọn, nhẹ chỉ 1,3 kg, chống vấy nước, có LED RGB và micro kèm theo, phù hợp cho giảng dạy lẫn giải trí cơ động.

SoundMax M-33 là loa kéo đa năng với công suất 100W, thùng gỗ âm trầm ấm, hai micro không dây tự động đổi tần số và pin dùng hơn 6 giờ.

T. Phong
