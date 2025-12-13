Bắc đảo Phú Quốc mùa đẹp nhất năm đánh thức mọi giác quan du khách

Ngắm bình minh trên bãi biển đẹp nhất hành tinh, hoà nhịp lễ hội rộn ràng tại Grand World, khám phá Safari độc đáo, giải trí bất tận tại công viên chủ đề hàng đầu châu Á, đại tiệc countdown bùng nổ… Vinpearl Phú Quốc mùa đẹp nhất năm đang kiến tạo một hành trình trải nghiệm đẳng cấp và hoàn toàn khác biệt cho mọi du khách.

Bãi Dài (Bắc đảo Phú Quốc) từ lâu được biết đến là một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất hành tinh. Giữa cảnh quan thiên nhiên đặc sắc ấy, quần thể nghỉ dưỡng Vinpearl mang đến không gian lý tưởng cho những kỳ nghỉ đẳng cấp, cùng hệ sinh thái dịch vụ 5 sao trọn vẹn, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho du khách ngay từ những trải nghiệm đầu tiên. Tại đây, mỗi buổi sáng đều trở nên đặc biệt. Thức dậy trong âm thanh sóng biển, du khách chỉ cần mở cửa phòng là bình minh rực rỡ đã tràn ngập trước mắt, khoảnh khắc ấy mở ra ngày mới tràn đầy năng lượng, thư thái.

Nếu bình minh mang lại sự an yên, thì Grand World buổi sáng lại mở ra nhịp sống hoàn toàn khác. Không gian tràn ngập tinh thần lễ hội với âm nhạc và sắc màu rực rỡ, tạo nên nguồn năng lượng sôi động suốt cả ngày. Các đoàn diễu hành, ánh sáng rực rỡ và tiếng cười du khách khiến nơi đây luôn ngập tràn không khí vui tươi, hội hè bất tận. Cây thông Noel khổng lồ cũng trở thành điểm check-in siêu "hot" mà du khách không thể bỏ lỡ khi đặt chân tới Grand World.

Dừng chân tại phố Việt Xưa du khách như bước vào "chiều không gian khác" nơi mái nhà gỗ nâu, tiếng khung cửi lách cách tái hiện đầy đủ nét đẹp văn hoá Việt cổ. Sư giao thoa giữa truyền thống và hiện đại tạo nên bản sắc rất riêng không nơi nào có được.

Ngay bên cạnh những quảng trường sôi động, dòng kênh Venice mở ra nhịp sống hoàn toàn trái ngược. Chỉ cần bước lên thuyền Gondola, mọi ồn ào dường như lùi lại phía sau, thảnh thơi ngắm nhìn mái vòm châu Âu cổ kính, kênh đào uốn lượn cho du khách cảm giác như lạc vào "thiên đường nước Ý" giữa lòng đảo Ngọc.

Rời Grand World, du khách có thể "chạm" tới một vũ trụ khác biệt: safari giữa lòng đảo. Mùa lễ hội biến Vinpearl Safari thành sân khấu rộng mở, nơi từng đoàn diễu hành rừng xanh, photobooth sinh nhật, những góc trang trí vui nhộn, bộ sưu tập quà tặng giới hạn hay những tiết mục ngoài trời khiến cả trẻ nhỏ lẫn người lớn đều háo hức. Những hoạt động tương tác như "Nhốt người thả thú" đem đến cảm giác vừa hoang dã, vừa gần gũi thiên nhiên, trải nghiệm mà bất kỳ du khách tìm kiếm sự khác biệt nào cũng nên thử một lần.

Sau buổi sáng ngập tràn năng lượng, Bắc đảo mời gọi du khách bước vào thế giới của những hương vị tinh tế. Trong nhà hàng Deep Sea, thực khách có thể vừa thưởng thức tinh hoa mỹ vị, vừa ngắm nhìn cả thế giới dưới nước chuyển động ngay bên cạnh, mang đến một trải nghiệm độc đáo và lý thú.

Và thủy cung lại đưa du khách chạm đến trải nghiệm cùng những sinh vật biển uyển chuyển trong show "Sắc màu đại dương" và những màn Meet & Greet cùng nàng tiên cá tạo nên cảm xúc vừa kỳ ảo vừa đầy cảm hứng.

Buổi chiều là thời điểm Bắc đảo trở nên đa sắc nhất theo đúng tinh thần mùa lễ hội. VinWonders như được "thay áo" khi lâu đài, các khu phố đều được phủ thêm lớp sắc màu, vòng nguyệt quế, tiểu cảnh Giáng sinh, bước tới góc nào cũng thấy không khí lễ hội náo nhiệt. Đặc biệt, du khách còn có thể trở thành một phần của đoàn diễu hành hoành tráng với gần 100 ông già Noel, yêu tinh xanh và dàn nhân nhật cổ tích lộng lẫy. Khi nắng dịu dần, khu bể tạo sóng biến thành Giáng sinh miền nhiệt đới đúng nghĩa với bọt tuyết trắng xóa phủ kín mặt nước và những bản nhạc Noel sôi động chắc chắn tiếp thêm năng lượng, thổi bùng cảm xúc của du khách.

Không khí hội hè tiếp tục lan rộng từ bể tạo sóng ra đến Hội chợ Ẩm thực Năm Châu, nơi món thịt nướng đậm đà kiểu Mỹ - Âu, món đường phố châu Á hay ly bia Đức mát lạnh hòa trong sắc màu lễ hội tạo nên một hành trình ẩm thực không biên giới.

Nếu phải chọn một thời khắc đáng nhớ nhất suốt hành trình khám phá bắc đảo, có lẽ đó là hoàng hôn ở Vinpearl. Khi mặt trời dần khuất cuối chân trời, cả không gian như chìm đắm trong gam màu cam hồng rực rỡ. Bãi biển khu nghỉ dưỡng trở thành nơi giao hòa ấn tượng giữa thiên nhiên và nghệ thuật. Tại đây, The Haven Sunset Show biến buổi chiều thành một bản hòa ca lãng mạn nơi tiếng guitar, sóng biển, ly cocktail hoà quyện. Đây là khoảnh khắc du khách không chỉ "nhìn thấy" vẻ đẹp mùa lễ hội, mà thực sự cảm nhận được trọn vẹn bằng mọi giác quan.

Khi hoàng hôn khép lại, Bắc đảo lại mở ra một chương mới: rực rỡ, sôi động và cuốn hút hơn bao giờ hết. Grand World lên đèn như một đại tiệc nghệ thuật đa tầng: Tinh Hoa Việt Nam đưa khán giả vào không gian di sản võ thuật, rồng phun lửa và mapping ấn tượng. Gondola Parade Show mang chất Ý lãng mạn xuống kênh đào. Lô Tô Show Nam Bộ rộn ràng bản sắc Việt. One Show - pháo hoa nước bùng nổ màu sắc giữa trời đêm.

Và đỉnh cao của toàn bộ mùa lễ hội: Countdown "Wonders in the Air" - khoảnh khắc duy nhất chỉ diễn ra một lần trong năm. Đêm giao thừa trên bờ biển Grand World là sự kết hợp hoàn hảo giữa biển, ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc. Khi hàng ngàn người cùng đếm ngược, vỡ òa trước màn pháo hoa lộng lẫy thắp sáng bầu trời, Bắc đảo trở thành điểm giao thoa của những hy vọng và khởi đầu mới.

Không chỉ hoà mình vào những hoạt động lễ hội bất tận từ sáng tới đêm, ngay tại nơi nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, du khách có thể cảm nhận được không khí lễ hội luôn hiện hữu. Tại khách sạn Vinpearl, từ sảnh đến hành lang, khu hồ bơi đến beach bar đều được điểm xuyết bởi những cây thông, ánh đèn và các chi tiết trang trí tinh tế.

Bắc đảo mùa lễ hội không chỉ là một điểm đến mà là một hành trình. Từ Vinpearl Resort, Safari, VinWonders ngập tràn không khí lễ hội; thủy cung, ẩm thực đến những đại tiệc nghệ thuật… kết nối với nhau liền mạch, tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn hiếm có. Mỗi khoảnh khắc trong ngày, từ bình minh thanh khiết đến đêm hội náo nhiệt, đều mang sắc thái riêng nhưng vẫn hòa trong tổng thể một hành trình rực rỡ, đong đầy, tinh tế và đặc biệt đáng nhớ.