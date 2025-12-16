Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phát Việt thông báo chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-SNV ngày 4 tháng 12 năm 2025 của Sở Nội vụ TPHCM về việc thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phát Việt trân trọng thông báo chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm. Cụ thể:

- Mã số giấy phép: 6110/2025/28/SNV-VLATLD. Cấp lần đầu ngày 28 tháng 2 năm 2006, thay đổi lần thứ 5 ngày 26 tháng 6 năm 2025 cấp cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phát Việt, địa chỉ trụ sở chính: 247 Bis Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, quận Phú Nhuận, TPHCM (nay là 247 Bis Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TPHCM).

- Mã số doanh nghiệp: 0302314475.

- Thời gian chấm dứt hoạt động: kể từ ngày 4-12-2025.

Trân trọng cảm ơn các Quý đối tác, Quý khách hàng đã hợp tác cùng Công ty chúng tôi trong thời gian qua.