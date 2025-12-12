Điểm chung của cả ba video này là đều đánh vào "điểm huyệt" của nạn nhân - sự hào hứng nhất thời. Kẻ xấu luôn vẽ ra những lợi ích lớn (tiền bạc, tình yêu, địa vị) khiến nạn nhân bị cuốn theo cảm xúc mà quên mất bước quan trọng nhất là xác thực được các nhà sáng tạo nội dung (creator) nổi tiếng, có lượng người xem đông đảo: Con Cò Đây, Đặng Thu Hà và Huy NL biểu đạt chân thực, hấp dẫn.

Mồi hấp dẫn, dễ dính câu

Video của chủ kênh Con Cò Đây với nhân vật cô Hồng Thơ quen thuộc xuất hiện với hình ảnh bà chủ sạp rau. Giữa khung cảnh chợ lao xao, cô bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại "từ trên trời rơi xuống".

Đầu dây bên kia thông báo cô trúng giải đặc biệt trị giá 1 tỉ đồng kèm chuyến du lịch sang chảnh đến Hawaii. Chỉ trong tích tắc, trí tưởng tượng của cô bay xa đến tận bãi biển nhiệt đới, tay cầm dừa tươi, cổ đeo vòng hoa, quên luôn thực tại đang… nhặt rau. Tâm lý "tham bát bỏ mâm", bị cuốn theo lợi ích khổng lồ trước mắt khiến cô suýt nữa thì "chốt đơn" chuyển tiền phí để nhận giải. May mắn thay, tiếng vọng "Lừa đảo đó!" đã kéo cô trở về thực tại.

Những khoảnh khắc các nhân vật suýt bị lừa đảo trực tuyến - Ảnh chụp màn hình

Chung "cảnh ngộ" với Hồng Thơ là creator Đặng Thu Hà. Trong video, Thu Hà dù đang ngồi ăn mì tôm nhưng tâm hồn lại "treo ngược cành cây" vì những lời đường mật của "người tình online". Đối phương hứa hẹn tặng nhẫn kim cương, lo thủ tục định cư nước ngoài, vẽ ra viễn cảnh một bước lên xe hoa làm phu nhân hào môn. Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho sự nhẹ dạ cả tin của nhiều cô gái trẻ hiện nay.

Cuối cùng là Huy NL với video đại diện cho hội anh em văn phòng. Khi Huy NL đang đau đầu vì công việc, thì bất ngờ nhận lời mời chào tuyển dụng hấp dẫn: vị trí quản lý, lương 50 triệu đồng/tháng, không cần phỏng vấn, đi làm ngay. Đánh trúng tâm lý muốn "việc nhẹ lương cao", Huy NL suýt nữa gật đầu trước cái bẫy hoàn hảo.

Công thức 3P: "Thần chú" tự vệ thời kỷ nguyên số

Chuỗi video "mặn mòi" này nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025", do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) và TikTok khởi xướng.

Chính sự gần gũi và diễn xuất tự nhiên của các creator đã giúp thông điệp cảnh giác lan tỏa mạnh mẽ, thu về hàng tỉ lượt view và hàng trăm ngàn lượt tương tác, chia sẻ trên khắp nền tảng.

Không chỉ dừng lại ở việc "vạch trần" những kịch bản lừa đảo tinh vi khiến người xem giật mình, bộ ba Hồng Thơ, Đặng Thu Hà và Huy NL còn khéo léo lồng ghép "bí kíp" sinh tồn thời 4.0 để cộng đồng mạng tự trang bị lá chắn cho bản thân.

Đó chính là công thức 3P (Pause - Prevent - Protect) - một quy tắc "vàng" được các creator nhắc đi nhắc lại như câu thần chú nằm lòng cho mọi cư dân mạng. Thay vì để cảm xúc dẫn lối, người dùng cần tập thói quen Pause - Kiểm tra thật kỹ trước mọi lời mời chào hấp dẫn, chủ động Prevent - Phòng ngừa rủi ro bằng cách bảo mật thông tin cá nhân và sẵn sàng Protect - Bảo vệ cộng đồng thông qua việc báo cáo các tài khoản vi phạm.

Sức lan tỏa của thông điệp này không chỉ gói gọn trong các video của 3 nhà sáng tạo nội dung trên mà còn bùng nổ mạnh mẽ qua hashtag #LuaDaoTrucTuyen trên nền tảng TikTok. Chiến dịch đã nhanh chóng trở thành một trào lưu tích cực, nơi người dùng không ngần ngại chia sẻ những trải nghiệm thực tế của chính mình, biến những câu chuyện "mất tiền oan" thành bài học cảnh giác quý giá cho cộng đồng. Hàng loạt video cùng hàng tỷ lượt xem và thảo luận sôi nổi chính là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người dùng mạng đối với vấn đề an toàn trực tuyến.

Thông qua chiến dịch lần này, TikTok cũng một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc kiến tạo một môi trường số văn minh. Nền tảng không chỉ đóng vai trò là cầu nối tuyên truyền mà còn can thiệp trực tiếp bằng các giải pháp công nghệ thiết thực như gửi cảnh báo tự động, rà soát và hiển thị thông tin hướng dẫn an toàn ngay khi người dùng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến lừa đảo, qua đó giúp người dùng luôn trong tâm thế chủ động trước những bẫy ảo vô hình trên không gian mạng.