Hướng dẫn sử dụng phân bón Đầu Trâu Bio-Canxi hiệu quả trong sản xuất lúa bền vững

Vì sao nên sử dụng Bio-canxi trong sản xuất lúa?

Hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều tập quán canh tác chưa bền vững như đốt rơm rạ sau thu hoạch, giữ nước liên tục trong ruộng gây ngộ độc hữu cơ và phát thải khí metan cao, hoặc lạm dụng phân đạm, ít sử dụng các loại phân bón trung vi lượng. Những tập quán này không chỉ làm suy giảm chất lượng đất mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe cây trồng.

Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, nhất là sử dụng phân bón chuyên dùng thân thiện môi trường đang trở thành xu hướng tất yếu

Phân bón Đầu Trâu Bio-Canxi là một trong những giải pháp đột phá, được thiết kế chuyên biệt cho việc cải thiện môi trường đất phèn, mặn, nghèo vi sinh vật có lợi. Bio-canxi là phân bón có tính kiềm, có hàm lượng Ca và Mg hữu hiệu cao, tỷ lệ Ca/Mg hợp lý và các chủng vi sinh vật chức năng tiến tiến, giúp: Hạ phèn, giảm mặn, nâng cao pH đất, tăng mật độ vi sinh vật có lợi, hạn chế ngộ độc hữu cơ, giúp bộ rễ phát triển mạnh, phân giải lân và chất hữu cơ hiệu quả, cung cấp các chất trung vi lượng cần thiết.

Cách bón phân Bio-Canxi đúng cách và hiệu quả

Để phát huy tối đa hiệu quả của Bio-Canxi, cần tuân thủ nguyên tắc bón sớm, bón đúng thời điểm, đúng cách, kết hợp đồng bộ với quy trình làm đất và cày vùi rơm rạ.

Bón trước khi làm đất gắn với cày vùi rơm rạ

Sau khi thu hoạch lúa, thay vì đốt đồng, bà con nên xử lý rơm rạ bằng phân bón Đầu Trâu Bio-Canxi có chứa vi sinh vật chức năng (do Bình Điền độc quyền sử dụng) với liều lượng từ 100–200 kg/ha rồi cày vùi sâu 15–20cm trong thời gian từ 2-3 tuần trước khi làm đất gieo sạ. Bio-Canxi giúp phân hủy nhanh rơm rạ, hạn chế tình trạng ngộ độc hữu cơ, giúp bộ rễ khỏe, phát triển mạnh ngay từ đầu vụ.

Để phát huy tối đa hiệu quả của Bio-Canxi, cần tuân thủ nguyên tắc bón sớm, bón đúng thời điểm, đúng cách, kết hợp đồng bộ với quy trình làm đất và cày vùi rơm rạ.

Bón Bio-Canxi bằng máy phun, drone dễ dàng

Việc sử dụng drone hoặc máy phun rải phân dạng hạt là xu hướng tất yếu nhằm tiết kiệm công lao động, đảm bảo rải đều trên mặt ruộng. Bio-Canxi có thể được rải trước khi xuống giống từ 3–5 ngày.

Việc sử dụng drone hoặc máy phun rải phân dạng hạt là xu hướng tất yếu nhằm tiết kiệm công lao động, đảm bảo rải đều trên mặt ruộng.

Sử dụng Bio-Canxi cùng với các sản phẩm NPK chuyên dùng của Bình Điền

Để đạt hiệu quả cao nhất, cần sử dụng bộ phân bón chuyên dùng Đầu Trâu theo từng giai đoạn sinh trưởng như sau: Giai đoạn thúc mạ (7-10 NSS): Đầu Trâu Bio Lúa 1: 100-150 kg/ha; Giai đoạn thúc đẻ nhánh (18-22 NSS): Đầu Trâu Bio Lúa 1: 120-200 kg/ha; Giai đoạn làm đòng– nuôi bông (38-42 NSS): Đầu Trâu Bio Lúa 2: 100-150 kg/ha.

Lưu ý: Tùy theo mức độ mặn, phèn mà lượng bón Bio-Canxi có thể được điều chỉnh cho phù hợp: tăng lượng bón khi đất mặn - phèn nhiều, và giảm lượng bón khi đất mặn - phèn ít, đặc biệt cần kết hợp sử dụng đúng hướng dẫn của bộ phân bón NPK chuyên dùng Đầu Trâu cho lúa để đạt hiệu quả cao nhất.

Công ty CP Phân bón Bình Điền sẽ tiếp tục mở rộng mô hình canh tác lúa thông minh có sử dụng bộ sản phẩm phân bón chuyên dùng Đầu Trâu

Hiệu quả của mô hình sử dụng Bio-Canxi và phân bón chuyên dùng Đầu Trâu

Các mô hình sử dụng phân bón Đầu Trâu, đặc biệt là Bio-Canxi, được triển khai trên 13 tỉnh ĐBSCL từ năm 2016 đến nay, cho thấy kết quả rất ấn tượng: Giảm giống gieo sạ: từ 145kg/ha xuống còn 78–80kg/ha; Giảm phân đạm: trung bình giảm 25–28kg N/ha; Tăng năng suất lúa: từ 6,3 tấn/ha lên 6,8–7,4 tấn/ha; Tăng lợi nhuận: cao hơn đối chứng từ 4,3–5,9 triệu đồng/ha; Giảm ô nhiễm môi trường: nhờ giảm sử dụng phân đạm và thuốc BVTV.

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu tiến bộ kỹ thuật do Bình Điền phối hợp với các viện, trường thực hiện đã được đề xuất công nhận tiến bộ kỹ thuật quốc gia).

Lúa sinh trưởng tốt với nghiệm thức xới kết hợp vùi Bio-Canxi tại ruộng thí nghiệm xác nhận lợi ích của phân bón Đầu Trâu Bio-Canxi trong phân hủy rơm rạ trên đồng, tăng hiệu quả và giảm phát thải trong canh tác lúa

Hướng tới canh tác lúa thông minh, bền vững

Với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, phân bón Đầu Trâu Bio-Canxi là lựa chọn chiến lược, hỗ trợ bà con nông dân không chỉ canh tác hiệu quả mà còn giúp giảm phát thải, nâng cao sức khỏe đất và giảm chi phí đầu tư. Trong thời gian tới, Công ty CP Phân bón Bình Điền sẽ tiếp tục mở rộng mô hình canh tác lúa thông minh có sử dụng bộ sản phẩm phân bón chuyên dùng Đầu Trâu, đẩy mạnh truyền thông, tập huấn và đồng hành cùng bà con trên hành trình phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững.



