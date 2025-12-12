Đây là bước xác nhận chính thức từ cơ quan quản lý, mở đường để cổ phiếu MCH giao dịch trên HOSE ngay trong tháng 12 theo kế hoạch.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang tìm kiếm thêm các cổ phiếu có nền tảng ổn định, ít biến động theo chu kỳ và có khả năng gia tăng thanh khoản, thông tin này thu hút sự chú ý đặc biệt của nhà đầu tư dịp cuối năm. Việc một doanh nghiệp đầu ngành FMCG chuẩn bị bước vào sân chơi vốn hóa lớn nhất Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng tâm lý tích cực và đóng góp vào kỳ vọng tăng trưởng cho năm 2025.

Doanh nghiệp dẫn đầu FMCG - Nền tảng tạo nên một bluechip hấp dẫn

Thị trường FMCG Việt Nam đang mở rộng mạnh mẽ khi thu nhập bình quân đầu người tăng, tầng lớp trung lưu lớn nhanh và xu hướng cao cấp hóa định hình hành vi tiêu dùng mới. Trên nền tảng đó, Masan Consumer tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt với hệ sinh thái thương hiệu phủ gần 98% hộ gia đình và chiếm khoảng 80% danh mục FMCG Việt Nam.

CHIN-SU - thương hiệu gia vị được các chuyên gia ẩm thực và đầu bếp Việt Nam tin dùng

Từ các ngành hàng thiết yếu như nước mắm, tương ớt, nước tương đến mì ăn liền, cà phê và nước tăng lực, những thương hiệu quốc dân như Nam Ngư, CHIN-SU, Omachi, Kokomi, Vinacafé Biên Hòa hay Wake-Up 247 đều duy trì vị trí dẫn đầu, tạo ra mức độ gắn kết người tiêu dùng sâu rộng mà ít doanh nghiệp trong nước đạt được.

Wake-Up 247 - một trong những thương hiệu mạnh của Masan Consumer

Tốc độ mở rộng thị phần của MCH cũng vượt trội trong ngành khi mỗi sản phẩm chủ lực thường chỉ mất khoảng hai năm để lọt vào Top 3, nhờ chiến lược "Fewer – Bigger – Faster" cùng mạng lưới phân phối hơn 345.000 điểm bán truyền thống và 8.500 điểm bán hiện đại.

Không chỉ giữ vị thế vững chắc trong nước, Masan Consumer còn mở rộng sự hiện diện ra thị trường quốc tế khi sản phẩm đã có mặt tại hơn 26 quốc gia. Điều này góp phần định vị doanh nghiệp như một đại diện tiêu dùng Việt Nam trên bản đồ thế giới, với khả năng cạnh tranh về chất lượng, quy mô và câu chuyện thương hiệu.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan xuất hiện tại sự kiện Roadshow MCH

Chủ tịch HĐQT Masan, ông Nguyễn Đăng Quang, từng nhấn mạnh vai trò của MCH trong hệ sinh thái: "Masan Consumer, "viên kim cương gia bảo" của Masan, mang đậm những trăn trở, đam mê và ngọt ngào trong từng phút giây phụng sự người tiêu dùng. Từ Việt Nam vươn ra thế giới, Masan Consumer tự hào là đại sứ ẩm thực Việt, cùng người Việt sải những bước đi vững chắc trên hành trình "go global", lan tỏa hương vị quê hương, chạm đến 8 tỷ người tiêu dùng toàn cầu bằng những nhãn hiệu mạnh."

Mô hình tài chính bền vững và biên lợi nhuận cao - Sức hút lớn đối với dòng vốn dài hạn

Một trong những yếu tố giúp MCH được kỳ vọng sẽ thu hút mạnh mẽ dòng vốn tổ chức chính là mô hình kinh doanh dựa trên nhu cầu thiết yếu, nhóm sản phẩm có sức cầu ổn định và ít chịu ảnh hưởng bởi biến động kinh tế. Trong giai đoạn 2017–2024, MCH duy trì nền tảng tài chính ổn định và hiệu quả: biên lợi nhuận hoạt động trên doanh thu đạt trên 23% trong khi lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2022–2024 tăng trưởng kép khoảng ~20% mỗi năm. Những chỉ số này phản ánh sức mạnh tài chính và khả năng tạo lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp trong nhiều chu kỳ thị trường. Riêng năm 2024, doanh thu của MCH đạt khoảng 1,2 tỷ USD, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những công ty FMCG lớn nhất Việt Nam.

Cổ đông tham quan các sản phẩm trưng bày tại sự kiện Roadshow MCH

Đặc biệt, từ 2018 đến 2024, MCH đã chi trả xấp xỉ 1,5 tỷ USD cổ tức tiền mặt, thể hiện năng lực tạo dòng tiền bền vững và chính sách chia sẻ giá trị nhất quán với cổ đông, yếu tố quan trọng củng cố niềm tin của nhà đầu tư dài hạn.

Sự xuất hiện của MCH trên HOSE được đánh giá sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho thị trường. Việc bổ sung một doanh nghiệp đầu ngành FMCG giúp gia tăng thanh khoản, đa dạng hóa cơ cấu ngành của VN-Index, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của các rổ chỉ số cũng như các quỹ ETF theo "khẩu vị" cổ phiếu tiêu dùng vừa phòng thủ bằng cổ tức bền vững vừa tấn công bằng tăng trưởng.

MCH sẽ hoàn tất niêm yết trên HOSE ngay trong tháng 12/2025. Điều này mang ý nghĩa củng cố tâm lý nhà đầu tư, khi thị trường đang đánh giá lại triển vọng và kỳ vọng cho năm 2025, hướng đến 2026 với sự tham gia của một cổ phiếu "bluechip" tiêu dùng mới trên sàn chứng khoán lớn nhất Việt Nam. Với sức ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu dùng của hơn 100 triệu người Việt, nền tảng tài chính mạnh mẽ và vai trò chiến lược trong hệ sinh thái Masan, MCH được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trụ cột mới của HOSE khi hoàn tất lộ trình niêm yết.