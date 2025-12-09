Thị trường
09/12/2025 10:41

Hơn 23.000 bước chân cùng viết nên nhịp sống vượt trội vào ngày 07-12

Ngày chạy chính thức của Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 diễn ra vào rạng sáng ngày 07-12.

Hơn 23.000 bước chân cùng viết nên nhịp sống vượt trội vào ngày 07-12 - Ảnh 1.

Giải chạy đã chào đón hơn 23.000 vận động viên trong nước và quốc tế, tiếp tục giữ vững vị trí giải marathon có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Với mức tăng trưởng ấn tượng qua từng năm, Mùa giải thứ 8 tăng hơn 30% so với năm 2024 và hơn 5 lần so với mùa đầu tiên. Năm nay, các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly: Marathon (42,195 km) - Bán marathon (21,1 km) – 10 km và 5 km.

Đáng chú ý, giải chạy năm nay còn quy tụ những vận động viên hàng đầu Việt Nam và quốc tế như Nguyễn Văn Lai, Phạm Thị Hồng Lệ, Hứa Thuận Long, Đặng Anh Quyết, Edwin Kiptoo, Lilan Kennedy, Birehan Marta, hứa hẹn sẽ tạo nên những màn tranh tài kịch tính trên đường đua. Toàn bộ sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV Thể Thao cùng các nền tảng số của HTV và Techcombank.

Trong không gian mới của Thành phố Hồ Chí Minh, mùa giải năm nay cũng đánh dấu nhiều bước tiến mang tính khẳng định tầm vóc quốc tế. Đó là việc Giải chạy tiếp tục được AIMS và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cấp chứng nhận đường đua đạt chuẩn cự ly theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo các chuẩn mực toàn cầu.

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 tiếp tục khẳng định vị thế sự kiện thể thao – du lịch trọng điểm của Thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến sống động, giàu bản sắc và thân thiện đến du khách trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch gắn với thể thao – văn hóa theo định hướng chiến lược của Thành phố.

Hơn 23.000 bước chân cùng viết nên nhịp sống vượt trội vào ngày 07-12 - Ảnh 2.Khai mạc giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa thứ 8

Giải chạy biểu trưng của TP HCM tiếp tục lan tỏa tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”

