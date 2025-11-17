Công bố bộ vật phẩm Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8

Bộ vật phẩm thi đấu Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 được thiết kế lấy cảm hứng từ tầm nhìn phát triển TP HCM trở thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, bao gồm túi rút, áo thi đấu, áo hoàn thành cự ly marathon và huy chương hoàn thành.

Bộ vật phẩm thi đấu sở hữu thiết kế hiện đại, màu sắc nổi bật và có tính ứng dụng cao.

Hình ảnh chủ đạo trên bộ vật phẩm là sự kết hợp của ba biểu tượng: chợ Bến Thành – dấu ấn văn hóa và thương mại đặc trưng của Thành phố; tòa nhà Trung tâm Hành chính Bình Dương – biểu trưng cho sức bật của đô thị mới; và ngọn hải đăng Vũng Tàu – biểu tượng cho điểm giao thoa giữa đất liền và biển cả. Ý tưởng này không chỉ tôn vinh bản sắc từng vùng mà còn thể hiện tinh thần gắn kết giữa ba trung tâm kinh tế lớn và khát vọng vươn tầm của thành phố sau hợp nhất.

Bộ vật phẩm cũng là biểu trưng tự hào dành cho những ai yêu mến, sinh sống, học tập và làm việc tại TP HCM trong những ngày đầu thành phố mang tầm vóc mới. Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng, bộ vật phẩm còn mang tính ứng dụng cao – có thể đồng hành trong quá trình luyện tập hằng ngày, để mỗi vận động viên tiếp tục trở thành đại sứ lan tỏa lối sống lành mạnh, tinh thần vượt trội và niềm tự hào của người dân thành phố. Năm nay, Xtep tiếp tục là Nhà tài trợ độc quyền trang phục, đánh dấu 4 mùa giải liên tiếp đồng hành để đem lại sự thoải mái tối đa cho vận động viên thi đấu.