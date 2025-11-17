Thị trường
17/11/2025 15:21

Công bố bộ vật phẩm Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8

In bài viết

Bộ vật phẩm thi đấu của mùa giải năm nay lấy cảm hứng tầm nhìn xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thành siêu đô thị quốc tế.

Bộ vật phẩm thi đấu Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 được thiết kế lấy cảm hứng từ tầm nhìn phát triển TP HCM trở thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, bao gồm túi rút, áo thi đấu, áo hoàn thành cự ly marathon và huy chương hoàn thành.

Công bố bộ vật phẩm Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 8 - Ảnh 1.

Bộ vật phẩm thi đấu sở hữu thiết kế hiện đại, màu sắc nổi bật và có tính ứng dụng cao.

Hình ảnh chủ đạo trên bộ vật phẩm là sự kết hợp của ba biểu tượng: chợ Bến Thành – dấu ấn văn hóa và thương mại đặc trưng của Thành phố; tòa nhà Trung tâm Hành chính Bình Dương – biểu trưng cho sức bật của đô thị mới; và ngọn hải đăng Vũng Tàu – biểu tượng cho điểm giao thoa giữa đất liền và biển cả. Ý tưởng này không chỉ tôn vinh bản sắc từng vùng mà còn thể hiện tinh thần gắn kết giữa ba trung tâm kinh tế lớn và khát vọng vươn tầm của thành phố sau hợp nhất.

Bộ vật phẩm cũng là biểu trưng tự hào dành cho những ai yêu mến, sinh sống, học tập và làm việc tại TP HCM trong những ngày đầu thành phố mang tầm vóc mới. Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng, bộ vật phẩm còn mang tính ứng dụng cao – có thể đồng hành trong quá trình luyện tập hằng ngày, để mỗi vận động viên tiếp tục trở thành đại sứ lan tỏa lối sống lành mạnh, tinh thần vượt trội và niềm tự hào của người dân thành phố. Năm nay, Xtep tiếp tục là Nhà tài trợ độc quyền trang phục, đánh dấu 4 mùa giải liên tiếp đồng hành để đem lại sự thoải mái tối đa cho vận động viên thi đấu.

PV

TIN LIÊN QUAN

Giải leo núi Bà Rá và Đồng Nai Marathon chính thức trở lại

Thể thao 07:49

(NLĐO) – Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai nhận trọng trách phục sinh ba giải thể thao đã tạo dựng tên tuổi tại vùng đất miền Đông gian lao mà anh hùng.

Gần 2.500 VĐV quốc tế tham dự Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025

Thể thao 15:00

(NLĐO) - Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 có lượng VĐV quốc tế tăng đột biến với 2.500 chân chạy đến từ gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giải Marathon Techcombank và câu chuyện “Vươn tầm Doanh nghiệp Việt”

Hoạt động cộng đồng 17:54

Giải marathon quy mô quốc tế của Techcombank đã bền bỉ đồng hành cùng hành trình của ý chí, nghị lực và tinh thần bứt phá trong thể thao qua 12 mùa liên tiếp

từ khóa : Techcombank
ACB phối hợp cơ quan thuế TP HCM giúp hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

ACB phối hợp cơ quan thuế TP HCM giúp hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai

Thị trường 16:03

ACB xuống từng cơ sở, hỗ trợ hộ kinh doanh 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

P&G Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi dài hạn cho vùng lũ

P&G Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi dài hạn cho vùng lũ

Doanh nghiệp 15:19

P&G Việt Nam đã phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và CARE International triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Xóa thuế khoán: LPBank mở gói giải pháp giúp hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi dễ dàng

Xóa thuế khoán: LPBank mở gói giải pháp giúp hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi dễ dàng

Ngân hàng 10:42

LPBank giới thiệu bộ giải pháp tài chính - công nghệ toàn diện hỗ trợ các "bài toán" cốt lõi của tiểu thương trong giai đoạn mới

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Doanh nghiệp 10:41

Ngày 17-11-2025, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 2 đến 6-12-2025 tại Hà Nội.

Acecook Việt Nam ra mắt phiên bản Hảo Hảo Premium

Acecook Việt Nam ra mắt phiên bản Hảo Hảo Premium

Sản phẩm 10:40

Sau hơn hai thập kỷ giữ vững vị thế "hương vị quốc dân", Acecook Việt Nam khuấy động thị trường với sự ra mắt của Hảo Hảo Premium

NovaGroup tổ chức Hội thảo Nhân tài lần 2 với hơn 1.000 cơ hội nghề nghiệp

NovaGroup tổ chức Hội thảo Nhân tài lần 2 với hơn 1.000 cơ hội nghề nghiệp

Thị trường 17:13

Hội thảo Nhân tài NovaGroup lần 2: khẳng định sức hút và cơ hội nghề nghiệp tại tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam

Động thổ công viên nước 6,7 ha – điểm chạm mới trong bức tranh đại đô thị biển CaraWorld

Động thổ công viên nước 6,7 ha – điểm chạm mới trong bức tranh đại đô thị biển CaraWorld

Thị trường 17:18

Ngày 15-11, lễ động thổ Cara Water Park đã chính thức diễn ra, mở đầu cho hành trình kiến tạo không gian giải trí biểu tượng tại trái tim CaraWorld Cam Ranh.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn