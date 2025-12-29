Ngân hàng
29/12/2025 15:07

Khách hàng Vietcombank có thể liên kết trực tiếp tài khoản giao thông ePass

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty CP Giao thông số Việt Nam (Viettel ePass) thông báo mở rộng dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp

Theo đó, khách hàng doanh nghiệp của Vietcombank có thể liên kết trực tiếp tài khoản ngân hàng với tài khoản giao thông ePass - dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi tài khoản giao thông sang hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Giải quyết bài toán quản lý cho khách hàng doanh nghiệp

Trước đây, khách hàng doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc quản lý số dư tài khoản thu phí giao thông, không được tính các khoản chi từ tài khoản cá nhân của tài xế, khó kiểm soát dòng tiền nằm trong ví của từng lái xe. Cùng với đó, doanh nghiệp phải bố trí thêm đội ngũ kế toán để quản lý việc nạp tiền cho hàng loạt phương tiện, làm tăng chi phí vận hành.

Với tính năng liên kết trực tiếp tài khoản ngân hàng với tài khoản giao thông, Vietcombank đã "tháo gỡ" được khó khăn của doanh nghiệp trong thanh toán phí đường bộ ETC:

  • Không cần nạp tiền trước: Phí giao thông sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản thanh toán của doanh nghiệp tại Vietcombank ngay khi xe qua trạm.
  • Vận hành thông suốt: Không lo bị gián đoạn hành trình do tài khoản giao thông hết tiền, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành.
  • Quản lý tập trung: Doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi, đối soát lịch sử giao dịch online trên ngân hàng số VCB DigiBiz.

Đáp ứng quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP

Theo thông báo của cơ quan chức năng, ngày 31-12-2025 là hạn cuối để các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông và liên kết với phương thức thanh toán không tiền mặt.

Giải pháp liên kết trực tiếp tài khoản ngân hàng Vietcombank với tài khoản giao thông ePass sẽ giúp khác hàng doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi nhanh chóng, đảm bảo tính pháp lý và không bị gián đoạn khi lưu thông qua các trạm thu phí không dừng trên toàn quốc.

Liên kết online nhanh chóng

Việc liên kết tài khoản Vietcombank với tài khoản giao thông ePass có thể được thực hiện online ngay trên Ứng dụng ngân hàng số VCB DigiBiz (dành cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh) và ứng dụng thu phí không dừng ePass.

  • Thao tác đơn giản: Chỉ mất vài phút để thực hiện liên kết từ ứng dụng ePass và ứng dụng VCB Digibiz.
  • An toàn và Bảo mật: Mọi giao dịch được bảo vệ bởi hệ thống bảo mật đa lớp tiêu chuẩn của Vietcombank.
  • Miễn phí hoàn toàn: Hiện dịch vụ đang được Vietcombank và ePass cung cấp hoàn toàn miễn phí, khách hàng không phát sinh phí dịch vụ khi đăng ký liên kết và thanh toán.

Hướng dẫn liên kết nhanh:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ePass, chọn "Quản lý nguồn tiền".

Bước 2: Chọn "Thêm tài khoản liên kết" và chọn ngân hàng Vietcombank.

Bước 3: Khách hàng được chuyển đến ứng dụng VCB Digibiz, lựa chọn tài khoản doanh nghiệp để liên kết và xác nhận bằng phương thức xác thực theo quy định của Vietcombank để hoàn tất.

Khách hàng Vietcombank có thể liên kết trực tiếp tài khoản giao thông ePass - Ảnh 3.

Trước đó, từ tháng 10-2025, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên liên kết trực tiếp tài khoản ngân hàng và tài khoản giao thông ePass (đối với cá nhân), giúp chủ phương tiện thanh toán phí giao thông không dừng (ETC) và các dịch vụ giao thông khác bằng cách trừ tiền trực tiếp từ tài khoản thanh toán tại Vietcombank thay vì phải nạp tiền từng lần.

Châu Thy
từ khóa : khách hàng doanh nghiệp
