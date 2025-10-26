Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025: Không gian sống động, trải nghiệm bất tận mỗi ngày ở VEC

Được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup,... không gian hội chợ mở ra một hành trình mua sắm và trải nghiệm đa sắc.

Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC)

Sáng 26-10, ghi nhận lượng khách đông kỷ lục ngay ngày đầu tiên mở cửa Hội chợ mùa Thu lần thứ Nhất 2025 đón du khách thủ đô và cả nước.

Vượt xa một hội chợ thương mại thông thường, Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất 2025 là một sự kiện kinh tế - văn hóa có quy mô quốc gia, do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

Chuyên nghiệp ngay từ những chi tiết nhỏ nhất

Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị cho đến ngày chính thức khai mạc, sức nóng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 đã lan tỏa mạnh mẽ. Trên tuyến đường Trường Sa dẫn vào VEC, dòng xe cộ luôn nhộn nhịp, thể hiện sức nóng của một "thành phố sự kiện" thực thụ.

Hệ thống giao thông được tổ chức, phân luồng hợp lý, giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận từ mọi hướng. Thành phố Hà Nội tăng cường 4 tuyến bus, miễn phí tuyến 34, hoạt động liên tục từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm, tần suất 400 lượt/ngày vào cuối tuần.

Bãi đỗ xe với sức chứa lớn cùng hệ thống trạm sạc xe điện

Với những du khách di chuyển bằng xe cá nhân, "bài toán" đỗ xe cũng được giải quyết triệt để với khu vực bãi đỗ rộng đến 18 ha, quy mô 10.000 chỗ, tích hợp đầy đủ trạm sạc dành cho số lượng lớn xe máy, ô tô điện.

"Thấy có xe buýt miễn phí gần nhà, tôi tổ chức cho gia đình hơn 10 người đi chơi cuối tuần ở Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 luôn. Lâu lắm rồi mới có hội chợ lớn với đủ hoạt động cho cả ba thế hệ tham gia như vậy", anh Luân Vũ (Định Công, Hà Nội) chia sẻ.

Để bảo đảm sự chuyên nghiệp và đồng bộ trong từng chi tiết, Vingroup tham gia dự án trong vai trò vừa là đồng tổ chức, nhà tài trợ, vừa là "kiến trúc sư". Tập đoàn tài trợ toàn bộ mặt bằng, hệ thống điện, nước, vệ sinh, bảo vệ, đồng thời trực tiếp tư vấn, thiết kế không gian từ tổng thể đến chi tiết, nhận diện và bố trí mặt bằng cho từng phân khu. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và Vingroup giúp quá trình chuẩn bị diễn ra hiệu quả, mang đến diện mạo hoàn thiện cho một sự kiện quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Nơi hội tụ vạn sắc màu kinh tế và văn hóa

Trung tâm của Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 là Nhà triển lãm Kim Quy, không gian trưng bày quy mô gần 3.000 gian hàng, được sắp xếp khoa học thành 5 phân khu.

Hình ảnh con đường thu Hà Nội thu hút khách tham quan chụp ảnh

Hành trình khám phá bắt đầu từ khu "Thu Thịnh Vượng" tại các Sảnh 1 và 2. Đây là không gian thể hiện sức mạnh của nền công nghiệp Việt Nam hiện đại, với sự góp mặt của các tập đoàn hàng đầu như Viettel, Vinamilk, EVN... Các gian hàng được thiết kế ấn tượng, giới thiệu những công nghệ và sản phẩm mới nhất, khẳng định tầm vóc của thương hiệu quốc gia.

Gian hàng của Vinamilk thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân

Kế đó là "thiên đường" cho các tín đồ mua sắm tại Sảnh 3, 4, 5 - phân khu "Thu Gia Đình". Hàng ngàn sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, nội thất và hàng tiêu dùng với các chương trình ưu đãi "deal tốt" lên đến 100%, thu hút từng dòng người dừng lại tham quan và mua sắm.

"Trái tim" của hội chợ, nơi hội tụ trọn vẹn bản sắc Việt, nằm ở phân khu "Thu Đất Việt" (Hall 6-7) và "Tinh hoa Thu Hà Nội" (Sảnh chính và Hall 8). Bước vào Sảnh chính, ngay dưới mái vòm Kim Quy tráng lệ, nhiều khách tham quan không khỏi ấn tượng với không gian phố cổ Hà Nội thu nhỏ. "Con đường mùa thu" lãng mạn với hàng cây lá vàng, nơi các nghệ nhân làng nghề tỉ mỉ trình diễn tay nghề.

Khu mua sắm với không khí nhộn nhịp

Hành trình "Việt Nam thu nhỏ" tiếp tục mở ra với khu "Thu Đất Việt", nơi 33 tỉnh, thành phố mang đến những sản vật tinh túy nhất. Gian hàng tỉnh Cao Bằng thu hút ánh nhìn với "bông hoa" bún rau củ ngũ sắc, Lạng Sơn khoe những thức quả của vùng cao như hồng, bơ, lê vàng, trong khi Điện Biên mang tới chẩm chéo, thịt trâu gác bếp… đậm vị núi rừng.

Gian hàng đặc sản vùng miền thu hút đông đảo khách hàng

Bên cạnh những đặc sản quen thuộc, du khách còn bất ngờ và thích thú trước những khái niệm "đặc sản" hoàn toàn mới. Gian hàng Quảng Ngãi gây tò mò cực độ khi mang tới xăng thành phẩm, những hạt lưu huỳnh vàng óng - sản phẩm từ ngành công nghiệp lọc hóa dầu Dung Quất, thay vì trưng bày kẹo gương hay quế Trà Bồng.

Khán giả chăm chú theo dõi màn trình diễn nghệ thuật rối tay

Không chỉ là nơi tôn vinh văn hóa truyền thống, Sảnh "Tinh hoa Văn hóa Việt" còn mở ra không gian giao thương quốc tế. Nổi bật là gian hàng của Amazon, nơi các doanh nghiệp Việt được tư vấn trực tiếp để đưa sản phẩm ra toàn cầu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "Go Digital - Go Global".

Khách hàng háo hức trải nghiệm khu vực Amazon

Bản giao hưởng của hương vị và lễ hội

Rời không gian triển lãm trong nhà, du khách tiếp tục khám phá "Lễ hội Ẩm thực Thu Mỹ Vị" tại khu Sân Nam - đại tiệc kéo dài nhiều ngày với hàng trăm món ngon trong và ngoài nước.

Khu vực "Một vòng Việt Nam" khéo léo sắp đặt các quầy ẩm thực địa phương thành một hành trình địa lý thực thụ, bắt đầu từ Tuyên Quang và kết thúc ở Cà Mau. Mỗi quầy hàng là một câu chuyện ẩm thực, giới thiệu đặc trưng vùng miền qua hương vị và cách chế biến tinh tế.

Bên cạnh không gian ẩm thực truyền thống trong nước, "Cheer Fest - Nướng & Bia" mang đến bầu không khí lễ hội quốc tế với các món nướng phong cách Đức, Bỉ, Nhật… hòa quyện cùng hương vị bia trứ danh, tạo nên trải nghiệm vừa sôi động, vừa thư thái.

Điểm nhấn của lễ hội là sự xuất hiện của các đầu bếp danh tiếng trong nước và quốc tế. "Giám khảo Master Chef" Phạm Tuấn Hải mang đến màn trình diễn món sườn cừu nướng thảo mộc hấp dẫn, "vua bếp" người Pháp Benoit Leloup với 25 năm kinh nghiệm giới thiệu phong cách ẩm thực Đông - Tây giao hòa, trong khi chuyên gia BBQ thế giới Don David (Phó Chủ tịch Hiệp hội Nướng thế giới) khiến khán giả mãn nhãn với kỹ nghệ nướng đỉnh cao.

Đặc biệt, du khách đến đây càng không thể bỏ lỡ các hoạt động của nghệ nhân Trần Thị Hiền Minh với những màn trình diễn bánh dân gian đặc sắc mỗi ngày (như bánh phục linh, bánh ống) và sẽ xác lập kỷ lục "Bức tranh xôi hoa đậu lớn nhất mô hình VEC" vào ngày 31-10.

Những ngày tới, các ban nhạc Flamenco, DJ show, và các minigame vui nhộn ("Bịt mắt ăn xúc xích", "Vũ điệu hóa đá"…) cũng hứa hẹn khuấy động không gian ẩm thực ngoài trời xuyên suốt các ngày diễn ra Hội chợ. Đặc biệt, đến vào ngày 31-10, du khách sẽ được hòa mình vào Lễ hội hóa trang Halloween vô cùng sôi động.

Xen giữa không gian lễ hội náo nhiệt là những khoảng lặng văn hóa giàu ý nghĩa: các buổi chiếu phim miễn phí "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không", cùng những đêm nhạc hội hoành tráng, đỉnh điểm là Live concert kỷ niệm 30 năm ca hát của Đan Trường (1-11) cùng dàn sao Cẩm Ly, Hòa Minzy, Đen Vâu.