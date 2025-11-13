Hiếm có chiếc xe nào đồng hành với người Việt hơn hai thập kỷ như chiếc xe này

Chiếc xe của những khởi đầu

Ra mắt Việt Nam từ năm 2003, Toyota Vios nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ sự kết hợp hài hòa giữa giá hợp lý, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành thấp. Trong hơn hai thập kỷ tiếp theo, Vios không chỉ duy trì vị thế xe bán chạy hàng đầu thị trường mà còn góp phần thay đổi quan niệm sử dụng ô tô của người Việt – từ "tài sản xa xỉ" trở thành phương tiện phục vụ đời sống hàng ngày.

Với nhiều người, Vios là "người bạn đầu tiên" trong hành trình làm quen với ô tô. Chiếc xe xuất hiện trong những hình ảnh đời thường – người cha lái xe đưa con đến trường, cặp vợ chồng trẻ đi du lịch cuối tuần hay người lái xe dịch vụ ân cần đón đưa khách.

Qua năm tháng, Toyota Vios vẫn giữ được sức hút đặc biệt nhờ triết lý "chất lượng – bền bỉ – đáng tin cậy" mà Toyota luôn theo đuổi.

Thay đổi để gần hơn với người dùng

Điều khiến Vios giữ vững vị thế trong lòng khách hàng chính là khả năng thích ứng và lắng nghe nhu cầu thị trường. Hàng năm, Vios được tinh chỉnh để phù hợp hơn với xu hướng, từ thiết kế trẻ trung hơn, tiện nghi hiện đại hơn, đến trang bị an toàn đầy đủ hơn.

Không chỉ đẹp hơn, Vios ngày nay còn an toàn và tiện nghi hơn. Những trang bị như đèn pha LED, đèn phanh khẩn cấp, khởi động nút bấm, ga tự động, màn hình giải trí cảm ứng, camera và cảm biến lùi… đều góp phần mang lại trải nghiệm lái tiện nghi, thoải mái. Vios cũng thuộc nhóm xe an toàn hàng đầu phân khúc với loạt tính năng như hệ thống phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đặc biệt là 7 túi khí – một trong những trang bị nổi bật nhất trong phân khúc sedan hạng B.

Cabin cũng được thiết kế tối ưu với ghế ngồi êm ái, tầm nhìn thoáng, khoang hành lý rộng rãi. Nếu phải thường xuyên di chuyển, đặc biệt là các gia đình nhỏ hoặc tài xế dịch vụ, Vios mang lại cảm giác "an tâm như ở nhà".

Bền bỉ theo năm tháng, giữ giá theo thời gian

Toyota Vios còn được xem là "khoản đầu tư thông minh" khi vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng. Theo công bố, Vios chỉ tiêu thụ khoảng 5,78 lít/100km, thuộc nhóm tiết kiệm nhất phân khúc sedan hạng B.

Nhờ độ bền và dễ bảo dưỡng, Vios luôn là một trong những mẫu xe cũ được tìm mua nhiều nhất. Giá trị bán lại cao giúp khách hàng yên tâm rằng sau nhiều năm sử dụng, chiếc xe vẫn giữ được giá trị thực – điều mà không phải mẫu xe nào trong phân khúc cũng có thể làm được.

Từ góc nhìn của nhiều người tiêu dùng, Vios là chiếc xe "dễ mua – dễ lái – dễ dùng – dễ bán". Chính sự tiện dụng đó khiến Vios gần như đồng nghĩa với "chiếc xe đầu tiên" của người Việt.

Một trong những yếu tố giúp Vios chiếm được cảm tình lâu bền của khách hàng chính là sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng. Với mạng lưới hơn 80 đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền khắp cả nước, người dùng có thể dễ dàng bảo dưỡng hoặc sửa chữa xe ở bất cứ đâu. Các gói bảo dưỡng, phụ tùng chính hãng và đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu mang đến trải nghiệm chăm sóc xe tận tâm, nhanh chóng và minh bạch.

Sự tin cậy, bền bỉ và thực tế đã giúp Vios không chỉ chinh phục thị trường, mà còn chiếm được tình cảm – điều mà không phải mẫu xe nào cũng làm được. Trong hành trình 30 năm của Toyota Việt Nam, Vios là minh chứng sống động cho triết lý "chất lượng – bền bỉ – đáng tin cậy" mà hãng đang theo đuổi.

Nhân kỷ niệm 30 năm Toyota có mặt tại Việt Nam và 22 năm Vios đồng hành cùng người Việt, tháng 11 này, khách hàng mua xe Vios sẽ nhận được khuyến mãi hấp dẫn từ Toyota Viêt Nam và hệ thống Đại lý trên toàn quốc với ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, khách hàng vay mua Vios qua công ty tài chính Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) sẽ hưởng lãi suất ưu đãi chỉ từ 1,99%/ năm trong 6 tháng đầu. Với ưu đãi này, Toyota Việt Nam mang đến cơ hội sở hữu xe vào dịp cuối năm dễ dàng hơn – tiếp tục hành trình gắn bó cùng hàng trăm nghìn khách hàng trên mọi nẻo đường Việt Nam.