Doanh nghiệp
26/09/2025 16:28

Những dấu ấn làm nên hành trình 30 năm rực rỡ của Toyota Việt Nam

In bài viết

Là một trong các doanh nghiệp FDI hàng đầu tại Việt Nam, Toyota đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và sự thịnh vượng của đất nước

Tối 25-9, lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của Toyota Việt Nam đã diễn ra long trọng tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, tỉnh Phú Thọ, Công ty Toyota Châu Á và Đại sứ đặc mệnh của Đại sứ quán Nhật Bản. 

Trong buổi lễ, ông Nakano Keita - Tổng Giám đốc của Toyota Việt Nam chia sẻ: "Toyota Việt Nam sẽ tiến hành hiện đại hóa trụ sở mới, nhà máy sản xuất, đồng thời khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid đầu tiên, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu đô la Mỹ".

Những dấu ấn làm nên hành trình 30 năm rực rỡ của Toyota Việt Nam- Ảnh 1.

Ông Tiền Quốc Hào - Chủ tịch Công ty Toyota Châu Á trao quà kỷ niệm 30 năm thành lập Toyota Việt Nam

Ông Tiền Quốc Hào - Chủ tịch Công ty Toyota Châu Á, kiêm Phó Giám đốc Điều hành Tập đoàn Toyota Nhật Bản phụ trách khu vực châu Á cũng chia sẻ: "Việt Nam là một quốc gia với dân số trẻ, năng động và đầy tiềm năng phát triển trong tương lai. Chúng tôi cam kết sẽ áp dụng các công nghệ tiếp cận đa chiều để hỗ trợ nhu cầu di chuyển của mọi người, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau".

Trải qua hành trình 30 năm, Toyota đã ghi dấu ấn với nhiều thành tựu nổi bật: Thương hiệu ô tô đầu tiên tại Việt Nam đạt hơn 700.000 xe xuất xưởng, hơn 1 triệu xe được giao đến tay khách hàng và hơn 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ sau bán hàng chính hãng. Doanh thu xuất khẩu linh kiện và phụ tùng lũy kế đạt gần 1 tỉ đô la Mỹ. Hãng đã đóng góp hơn 14,4 tỉ đô la Mỹ vào ngân sách nhà nước, nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2024. Gần 32 triệu đô la Mỹ được Toyota dành cho các hoạt động trách nhiệm xã hội. Hãng cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam khi xây dựng chuỗi cung ứng nội địa vững mạnh với 61 nhà cung cấp, trong đó có 13 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 1.000 linh kiện nội địa hóa. 

Hướng tới tương lai, Toyota cam kết tiếp tục mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáng tin cậy, cùng nhiều giải pháp di chuyển đa dạng và các hoạt động xã hội vì cộng đồng.

Tin-ảnh: Anh Phạm
từ khóa : doanh nghiệp FDI, Toyota, ngành công nghiệp ô tô
Quản lý quỹ Rồng Việt nhận giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại VWAS 2025

Quản lý quỹ Rồng Việt nhận giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại VWAS 2025

Thị trường 16:27

Hà Nội ngày 25-9, Quản lý quỹ Rồng Việt được trao giải thưởng “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần 3

Shinhan Life được vinh danh Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất

Shinhan Life được vinh danh Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất

Doanh nghiệp 15:49

Shinhan Life Việt Nam được vinh danh “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất” tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025.

HDBank Green Marathon 2025 - Lan tỏa bước chạy xanh, kết nối cộng đồng

HDBank Green Marathon 2025 - Lan tỏa bước chạy xanh, kết nối cộng đồng

Nhịp sống 15:49

HDBank Green Marathon 2025 sẽ diễn ra ngày 27, 28-9-2025 tại Cần Giờ (TP HCM), dự kiến thu hút hàng ngàn VĐV chuyên nghiệp và phong trào trong nước lẫn quốc tế.

Học thạc sĩ - bước đi chiến lược trước làn sóng cạnh tranh nhân sự toàn cầu

Học thạc sĩ - bước đi chiến lược trước làn sóng cạnh tranh nhân sự toàn cầu

Thị trường 15:48

Trong kỷ nguyên AI và biến động lao động, học thạc sĩ là bước đi chiến lược giúp nâng cao chuyên môn, tạo lợi thế để bứt phá sự nghiệp và khẳng định bản thân

VPBank được vinh danh tại giải thưởng Trải nghiệm khách hàng của năm

VPBank được vinh danh tại giải thưởng Trải nghiệm khách hàng của năm

Thị trường 14:37

VPBank được vinh danh tại hạng mục “Trải nghiệm khách hàng của năm – Ngành Ngân hàng” trong Lễ vinh danh Giải thưởng Trải nghiệm Châu Á 2025.

Sanest Mooncake 2025: Tinh hoa yến sào - Gắn kết yêu thương

Sanest Mooncake 2025: Tinh hoa yến sào - Gắn kết yêu thương

Tiêu dùng 16:24

Trung thu có mùi vị không? Xin thưa rằng có. Đó là vị ngọt của ký ức tuổi thơ, vị ấm áp của tình thân và tròn đầy của đoàn viên...

Những huyền thoại bất tử bên dòng sông xanh Long Đại

Những huyền thoại bất tử bên dòng sông xanh Long Đại

Hoạt động cộng đồng 15:39

Bến phà Long Đại từng được mệnh danh như “tọa độ máu” tuyến đầu của đường Trường Sơn huyền thoại.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn