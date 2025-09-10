Giáo dục - Cộng đồng
10/09/2025 10:57

Hệ thống Trường Wellspring tiếp tục hành trình Well-being - Nuôi dưỡng thế hệ học sinh hạnh phúc

In bài viết

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng học sinh, Wellspring tin rằng thành công giáo dục không chỉ ở điểm số, mà còn ở niềm vui đến trường và sự tự tin là chính mình.

Vì vậy, "Well-being", sự hạnh phúc và phát triển toàn diện của học sinh, đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Nhà trường. Bước sang năm học 2025–2026, hành trình "Well-being" tại Nhà trường tiếp tục được viết tiếp với chủ đề "Happy WISers: Being Well-Being Me", lời mời gọi mỗi học sinh lắng nghe và chăm sóc bản thân, cùng nhau kết nối với thế giới xung quanh và tạo nên một cộng đồng Trường học Hạnh Phúc.

Từ xu hướng thế giới đến định hướng lâu dài tại Wellspring

Theo tầm nhìn của OECD về "Giáo dục và Kỹ năng 2030", việc học không chỉ dừng lại ở tri thức, mà còn phải giúp mỗi cá nhân "sống tốt", biết chăm sóc bản thân, thấu cảm và đóng góp tích cực cho cộng đồng. UNESCO cũng đưa "Well-being" vào trọng tâm của Giáo dục 2030, coi đây là tiêu chí để đạt các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là SDG 3 (Sức khỏe và hạnh phúc) và SDG 4 (Giáo dục chất lượng).

Vì vậy, tại Hệ thống Trường Wellspring, định hướng "Well-being" không chỉ là khẩu hiệu, mà đã được lồng ghép vào chương trình học, hoạt động ngoại khóa và kết nối cộng đồng. Trong đó, năm học 2024-2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi "Well-being" trở thành kim chỉ nam của các kế hoạch vận hành, từ lớp học đến sân chơi, từ bài giảng đến hoạt động cộng đồng.

Hệ thống Trường Wellspring tiếp tục hành trình Well-being - Nuôi dưỡng thế hệ học sinh hạnh phúc- Ảnh 1.

Năm học 2025-2026 với chủ đề "Happy WISers: Being Well-Being Me", tập chung chính vào việc giúp học sinh thấu hiểu hành vi, tự tin trên hành trình phát triển bản thân

Hành trình sâu sắc hơn với "Happy WISers: Being Well-Being Me"

Bước vào năm học 2025–2026, Hệ thống Trường Wellspring tiếp tục hành trình phát triển tinh thần "Well-being" với chủ đề "Happy WISers: Being Well - Being Me", khuyến khích học sinh lắng nghe, thấu hiểu bản thân, sống hài hòa giữa học tập và cuộc sống, khẳng định giá trị riêng đồng thời đóng góp vào giá trị chung của cộng đồng.

Và để triển khai chủ đề "Happy WISers: Being Well - Being Me", Nhà trường đã giới thiệu 5 chủ điểm định hướng như một "la bàn" cho hành trình trưởng thành của học sinh gồm: MINDFUL WISers - biết lắng nghe, quản lý cảm xúc; ACTIVE WISers - rèn luyện thể chất, tinh thần năng động; GENEROUS WISers - lan tỏa yêu thương, sẻ chia giá trị tích cực; INTERESTED WISers - nuôi dưỡng sự tò mò, khám phá và trải nghiệm mới; CONNECTED WISers - xây dựng quan hệ gắn kết, bền vững.

Hệ thống Trường Wellspring tiếp tục hành trình Well-being - Nuôi dưỡng thế hệ học sinh hạnh phúc- Ảnh 2.

Lễ Khai giảng Năm học 2025-2026 đã mang đến cho phụ huynh và học sinh nhiều trải nghiệm thú vị và thông tin hữu ích về các đổi mới của Nhà trường

Không ngừng đổi mới vì học sinh

Năm học 2025-2026 đánh dấu sự chuyển mình của Hệ thống Trường Wellspring khi Nhà trường tiếp tục khẳng định cam kết xây dựng một môi trường học tập an toàn, thân thiện và giàu cảm hứng thông qua hàng loạt cải tiến trong hệ thống cơ sở vật chất cũng như hệ thống quy định quản lý nhà trường. Đặc biệt, Trường Wellspring Saigon chính thức ra mắt và vận hành cơ sở Block A Plus, liền kề với cơ sở hiện tại, một không gian học tập độc lập dành riêng cho học sinh đầu cấp Tiểu học. Đây là một bước đi quan trọng trong hành trình phát triển của Nhà trường, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao và đa dạng, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết của Wellspring Saigon về chất lượng và môi trường học tập lý tưởng.

Với Nhà trường, những đổi mới này hứa hẹn không chỉ tạo điều kiện học tập tối ưu mà còn góp phần hình thành thói quen sống lành mạnh, khuyến khích học sinh lắng nghe bản thân và phát triển toàn diện trong một môi trường học tập đầy tính nhân văn.

Hãy gia nhập Cộng đồng Hạnh phúc tại Wellspring ngay hôm nay!

Tham khảo quy trình tuyển sinh: TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ: 

Phòng Tuyển sinh - Wellspring Saigon

Địa chỉ: số 1 Đường D4, Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM.

Email: admissions@wellspringsaigon.edu.vn

Hotline: 0937 099 229 | (028) 3840 9292

Phòng Tuyển sinh - Wellspring Hanoi

Địa chỉ: số 95, phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, Hà Nội.

Hotline: 09 73 75 9229.

T.Hà
từ khóa : phát triển toàn diện, trường học hạnh phúc
An Khang và MIMS ký kết chiến lược: Chuẩn hóa chuyên môn để dược sĩ trở thành “chuyên gia sức khỏe”

An Khang và MIMS ký kết chiến lược: Chuẩn hóa chuyên môn để dược sĩ trở thành “chuyên gia sức khỏe”

Dinh dưỡng – Sức khỏe 17:43

Ngày 9-9, Nhà thuốc An Khang và MIMS Việt Nam đã hợp tác nhằm nâng chuẩn đội ngũ dược sĩ để vừa vững chuyên môn, vừa là “chuyên gia chăm sóc sức khỏe”.

Journey Into Silence - Hành trình khám phá hạnh phúc và thịnh vượng từ bên trong

Journey Into Silence - Hành trình khám phá hạnh phúc và thịnh vượng từ bên trong

Văn hóa – Giải trí 21:21

Diễn ra trong hai ngày 6 và 7-9, đêm nhạc "Sound Healing Concert 2025 - Journey Into Silence" đã mang đến trải nghiệm hiếm có giữa lòng thành phố náo nhiệt.

Tưng bừng ưu đãi 9-9, Vietjet khuyến mãi đến 99% giá vé

Tưng bừng ưu đãi 9-9, Vietjet khuyến mãi đến 99% giá vé

Nhịp sống 17:55

Nhân ngày đôi 9-9, Vietjet giảm đến 99% giá vé và tặng thêm 20 kg hành lý ký gửi cho các đường bay quốc tế

Chương trình khuyến mại “Sống đầy - Thưởng chất” bước sang đợt 2 với ưu đãi đặc biệt từ FWD

Chương trình khuyến mại “Sống đầy - Thưởng chất” bước sang đợt 2 với ưu đãi đặc biệt từ FWD

Nhịp sống 17:46

FWD chính thức mở rộng triển khai chương trình khuyến mại “Sống đầy - Thưởng chất” với đợt 2 diễn ra từ ngày 4 đến 20-9

Chuông vàng vọng cổ 2025: Dấu mốc 20 năm giữ lửa đam mê cải lương

Chuông vàng vọng cổ 2025: Dấu mốc 20 năm giữ lửa đam mê cải lương

Thị trường 15:05

Đêm đầu tiên Vòng chung kết Chuông vàng vọng cổ lần thứ 20, năm 2025 – Lan tỏa sức trẻ, nối dài hành trình văn hóa

“Long Châu sẻ chia - Hành trình sức khỏe” đến với bà con xã A Lưới

“Long Châu sẻ chia - Hành trình sức khỏe” đến với bà con xã A Lưới

Nhịp sống 08:50

Long Châu đã đến những miền đất xa xôi để trao sức khỏe và thắp lên tinh thần sẻ chia

MerPerle Dalat Hotel: Điểm nghỉ dưỡng thượng lưu lý tưởng

MerPerle Dalat Hotel: Điểm nghỉ dưỡng thượng lưu lý tưởng

Nhịp sống 07:49

MerPerle Dalat Hotel tọa lạc trên đường Hùng Vương, một trong những cung đường đẹp nhất của Đà Lạt


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn