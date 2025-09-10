Vì vậy, "Well-being", sự hạnh phúc và phát triển toàn diện của học sinh, đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Nhà trường. Bước sang năm học 2025–2026, hành trình "Well-being" tại Nhà trường tiếp tục được viết tiếp với chủ đề "Happy WISers: Being Well-Being Me", lời mời gọi mỗi học sinh lắng nghe và chăm sóc bản thân, cùng nhau kết nối với thế giới xung quanh và tạo nên một cộng đồng Trường học Hạnh Phúc.

Từ xu hướng thế giới đến định hướng lâu dài tại Wellspring

Theo tầm nhìn của OECD về "Giáo dục và Kỹ năng 2030", việc học không chỉ dừng lại ở tri thức, mà còn phải giúp mỗi cá nhân "sống tốt", biết chăm sóc bản thân, thấu cảm và đóng góp tích cực cho cộng đồng. UNESCO cũng đưa "Well-being" vào trọng tâm của Giáo dục 2030, coi đây là tiêu chí để đạt các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là SDG 3 (Sức khỏe và hạnh phúc) và SDG 4 (Giáo dục chất lượng).

Vì vậy, tại Hệ thống Trường Wellspring, định hướng "Well-being" không chỉ là khẩu hiệu, mà đã được lồng ghép vào chương trình học, hoạt động ngoại khóa và kết nối cộng đồng. Trong đó, năm học 2024-2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi "Well-being" trở thành kim chỉ nam của các kế hoạch vận hành, từ lớp học đến sân chơi, từ bài giảng đến hoạt động cộng đồng.

Năm học 2025-2026 với chủ đề "Happy WISers: Being Well-Being Me", tập chung chính vào việc giúp học sinh thấu hiểu hành vi, tự tin trên hành trình phát triển bản thân

Hành trình sâu sắc hơn với "Happy WISers: Being Well-Being Me"

Bước vào năm học 2025–2026, Hệ thống Trường Wellspring tiếp tục hành trình phát triển tinh thần "Well-being" với chủ đề "Happy WISers: Being Well - Being Me", khuyến khích học sinh lắng nghe, thấu hiểu bản thân, sống hài hòa giữa học tập và cuộc sống, khẳng định giá trị riêng đồng thời đóng góp vào giá trị chung của cộng đồng.

Và để triển khai chủ đề "Happy WISers: Being Well - Being Me", Nhà trường đã giới thiệu 5 chủ điểm định hướng như một "la bàn" cho hành trình trưởng thành của học sinh gồm: MINDFUL WISers - biết lắng nghe, quản lý cảm xúc; ACTIVE WISers - rèn luyện thể chất, tinh thần năng động; GENEROUS WISers - lan tỏa yêu thương, sẻ chia giá trị tích cực; INTERESTED WISers - nuôi dưỡng sự tò mò, khám phá và trải nghiệm mới; CONNECTED WISers - xây dựng quan hệ gắn kết, bền vững.

Lễ Khai giảng Năm học 2025-2026 đã mang đến cho phụ huynh và học sinh nhiều trải nghiệm thú vị và thông tin hữu ích về các đổi mới của Nhà trường

Không ngừng đổi mới vì học sinh

Năm học 2025-2026 đánh dấu sự chuyển mình của Hệ thống Trường Wellspring khi Nhà trường tiếp tục khẳng định cam kết xây dựng một môi trường học tập an toàn, thân thiện và giàu cảm hứng thông qua hàng loạt cải tiến trong hệ thống cơ sở vật chất cũng như hệ thống quy định quản lý nhà trường. Đặc biệt, Trường Wellspring Saigon chính thức ra mắt và vận hành cơ sở Block A Plus, liền kề với cơ sở hiện tại, một không gian học tập độc lập dành riêng cho học sinh đầu cấp Tiểu học. Đây là một bước đi quan trọng trong hành trình phát triển của Nhà trường, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao và đa dạng, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết của Wellspring Saigon về chất lượng và môi trường học tập lý tưởng.

Với Nhà trường, những đổi mới này hứa hẹn không chỉ tạo điều kiện học tập tối ưu mà còn góp phần hình thành thói quen sống lành mạnh, khuyến khích học sinh lắng nghe bản thân và phát triển toàn diện trong một môi trường học tập đầy tính nhân văn.

