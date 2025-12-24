UEH.ISB trở thành điểm hội tụ của học giả toàn cầu về công việc và sức khỏe tinh thần

Không chỉ là kỳ họp chung lần thứ hai của Ủy ban Khoa học về Tổ chức Công việc và Các yếu tố Tâm lý - Xã hội (ICOH-WOPS) và Học viện Châu Á - Thái Bình Dương về Các yếu tố Tâm lý - Xã hội tại Nơi làm việc (APA-PFAW), sự kiện còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Trường Tài năng UEH.ISB trong việc kết nối tri thức quốc tế để giải quyết các thách thức mới của thị trường lao động.

Đồng kiến tạo giá trị bền vững

PGS.TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Kinh tế TP HCM (UEH), nhấn mạnh hội thảo quốc tế diễn ra trong bối cảnh thế giới việc làm đang thay đổi sâu sắc dưới tác động của công nghệ, số hóa, biến đổi khí hậu và những hệ lụy dài hạn của đại dịch. Những biến động này khiến sức khỏe tinh thần trở thành một trong những trụ cột mới của năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các giáo sư hàng đầu tựu hội tại UEH.ISB cho nhiều hoạt động học thuật trong chương trình hội thảo

Từ câu hỏi căn cốt "Liệu tăng trưởng kinh tế có còn ý nghĩa nếu phải đánh đổi bằng sức khỏe và phẩm giá con người?", PGS.TS Bùi Quang Hùng chia sẻ chiến lược mà UEH lựa chọn - xây dựng mô hình "Đại học Hạnh phúc".

Đây là mô hình phát triển dựa trên kinh tế học hạnh phúc, tâm lý học tích cực và khoa học tổ chức, nơi phúc lợi con người là trung tâm của mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu và quản trị.

Theo ông, UEH đang thiết kế một hệ sinh thái giáo dục nhân văn, trong đó môi trường an toàn tâm lý, cơ hội bình đẳng, chương trình đào tạo tích hợp năng lực cảm xúc - xã hội và các nghiên cứu chuyên sâu về phúc lợi nghề nghiệp trở thành nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững của nhà trường.

Hội thảo quốc tế "IMAGINE! Shaping Tomorrow: Work and Well-Being" lần này là minh chứng rõ nét cho cách UEH kết nối tầm nhìn chiến lược với mạng lưới tri thức toàn cầu, mở đường cho chuỗi hội thảo thường niên về Well-Being in Business trong tương lai.

PGS.TS Bùi Quang Hùng, phụ trách điều hành Đại học Kinh tế TP HCM, phát biểu tại hội thảo

PGS.TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB, cho biết việc đảm nhiệm vai trò đăng cai cũng phản ánh năng lực tổ chức học thuật ngày càng chuyên nghiệp của Việt Nam.

Với cấu trúc hội thảo đa tầng gồm các bài phát biểu chính, workshop chuyên sâu, tọa đàm chính sách quốc gia, các phiên chuyên đề… UEH.ISB đã góp phần kiến tạo một diễn đàn học thuật toàn diện, nơi lý luận, bằng chứng thực nghiệm và yêu cầu chính sách được kết nối liền mạch.

Nhiều nghiên cứu mới về việc làm và sức khỏe tinh thần

GS. Akinori Nakata, Chủ tịch APA-PFAW, cho rằng để hiểu thế nào là "công việc bền vững", không thể chỉ nhìn vào mức lương, số giờ làm hay điều kiện vật chất. Theo ông, một công việc chỉ thực sự tốt khi đồng thời đáp ứng ba yếu tố gồm cơ thể người lao động không bị quá tải, tinh thần được duy trì ổn định và môi trường xã hội xung quanh.

Trong khi đó, GS. Michelle Tuckey, Đại học Nam Úc, chỉ ra rằng những hành vi tiêu cực trong môi trường làm việc vốn là nguyên nhân chính dẫn đến kiệt sức và căng thẳng. Tuy nhiên, những vấn đề này không thể xử lý hiệu quả chỉ bằng quy trình, quy định hay kỷ luật, mà cần xây dựng một môi trường nơi mọi người cảm thấy được lắng nghe, được hỗ trợ và có cảm giác thuộc về.

Ở góc nhìn khác, nghiên cứu của GS. Frida Marina Fischer từ Đại học Sao Paulo (Brazil) mở rộng vấn đề sang yếu tố thời gian, yếu tố tưởng mang tính kỹ thuật nhưng lại ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần dài hạn. Những bằng chứng được trình bày cho thấy thời gian làm việc quá dài, thiếu nghỉ ngơi hoặc phân bổ không hợp lý có thể phá vỡ toàn bộ nỗ lực xây dựng môi trường nhân văn.

Tổng hòa các góc nhìn tại hội thảo cho thấy lĩnh vực việc làm và sức khỏe tinh thần đang bước vào một thời kỳ trưởng thành mới: chuyển giao từ tư duy "giảm thiểu rủi ro" sang "kiến tạo tổ chức lành mạnh", từ các giải pháp hành vi đơn lẻ chuyển sang thiết kế cấu trúc, cũng như từ cách tiếp cận thuần kỹ thuật sang việc coi sức khỏe tinh thần là một động lực tăng trưởng của quốc gia.