30/08/2025 22:34

Hành trình triệu bàn tay viết tiếp câu chuyện yêu thương

Sự kiện “Hành trình yêu thương - Hand Flower” thu hút hàng ngàn người, nhất là giới trẻ, phụ nữ và trẻ em tham gia

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội "Non sông thống nhất - Ba miền hội tụ" tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Hand Flower - bức tranh in hoa tay, diễn ra từ 9 giờ đến 13 giờ ngày 30 và 31-8-2025. Điểm nhấn của dự án là hoạt động in dấu bàn tay trên tấm vải lớn tạo nên một bức tranh độc đáo và sống động. Sau đó, tranh sẽ được hoàn thiện bởi các họa sĩ thành tác phẩm nghệ thuật đặc biệt. Dự án cộng đồng này do Vietfestravel phối hợp cùng Angel Foundation, 9S Unison và M Holdings đồng tổ chức. Qua đó, tạo ra không gian nơi mọi người có thể kết nối và nhấn mạnh thông điệp mạnh mẽ về việc hành động trong yêu thương, vì hạnh phúc gia đình, phụ nữ và trẻ em.

Hành trình triệu bàn tay viết tiếp câu chuyện yêu thương- Ảnh 1.

Tất cả những người tham dự "Hành trình yêu thương - Hand Flower" đều được nhận phần quà thiết thực từ các đơn vị tài trợ

Sự kiện "Hành trình yêu thương - Hand Flower" diễn ra khi cả nước đang hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh. Những người thực hiện mong muốn góp phần lan tỏa ý nghĩa: Bắt đầu từ những điều giản dị nhất, để mỗi bàn tay, mỗi gia đình đều trở thành một phần trong bức tranh lớn của đất nước Việt Nam hòa bình - thịnh vượng - hạnh phúc.

