Hai khách hàng miền Bắc trúng ô tô từ chương trình tri ân Yến sào Khánh Hòa

Sáng 1-11-2025, tại Hà Nội, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ trao giải chương trình tri ân khách hàng "Yến sào Khánh Hòa Sanest - Sanvinest, Niềm tự hào Thương hiệu Quốc gia 2025" cho hai khách hàng may mắn khu vực miền Bắc. Hai giải Nhì – mỗi giải là 1 ô tô Kia New Sonet 1.5L Deluxe – đã thuộc về bà Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) và ông Trần Thế Tài (Hải Phòng).

Hai khách hàng may mắn khu vực miền Bắc nhận thưởng

Chương trình tri ân quy mô toàn quốc diễn ra từ 5-6 đến 10-11-2025, với tổng giá trị giải thưởng gần 100 tỉ đồng, thu hút khách hàng tại 34 tỉnh, thành. Hàng triệu phần thưởng, trong đó có 6 ô tô Kia New Sonet, 5 xe SH Mode, 5 Honda Vision, 16 TV Sony 4K, 8 iPhone 16, 8 iPad Air… đã được trao cho người tiêu dùng khắp cả nước.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa (1990–2025), thể hiện sự tri ân khách hàng đã đồng hành, góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa – "Niềm tự hào thương hiệu quốc gia".

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty, khẳng định: "Thành công hôm nay là kết tinh của niềm tin, tình cảm và sự đồng hành của hàng triệu khách hàng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa giá trị tinh túy của Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa đến cộng đồng, vươn xa ra năm châu."

Hiện chương trình đang bước vào giai đoạn cuối, kết thúc quét mã lúc 17 giờ ngày 10-11-2025 và đổi thưởng đến 21-11-2025.