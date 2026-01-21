GIGAMALL - Điểm đến mang lại sự gắn kết và hạnh phúc cho mọi người

Khi trung tâm thương mại buộc phải "tái định nghĩa" chính mình

Trong nhiều thập kỷ, trung tâm thương mại từng là biểu tượng của tiêu dùng hiện đại – nơi hội tụ mua sắm, ẩm thực và các hoạt động giải trí cơ bản của đời sống đô thị. Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển vượt bậc, hành vi tiêu dùng thay đổi sâu sắc và kỳ vọng trải nghiệm được nâng lên một tầm cao mới, mô hình này đang đứng trước một câu hỏi mang tính bản lề: liệu mua sắm đơn thuần còn đủ để giữ chân con người?

Thực tế thị trường cho thấy, mô hình trung tâm thương mại truyền thống – lấy bán lẻ làm trung tâm – đang chịu áp lực chuyển đổi mang tính hệ thống trên phạm vi toàn cầu. Chỉ riêng năm 2025, hơn 8.000 cửa hàng bán lẻ tại Mỹ đóng cửa, phản ánh sự suy giảm rõ rệt của mô hình bán lẻ vật lý khi thương mại điện tử và kinh tế số ngày càng chiếm ưu thế. Xu hướng này cũng lan rộng tại châu Á, nơi nhiều quốc gia ghi nhận sự xuất hiện của các "ghost mall" – trung tâm thương mại hoạt động kém hiệu quả do thiếu sức hấp dẫn trải nghiệm.

Trung tâm thương mại là biểu tượng của tiêu dùng hiện đại

Tại Việt Nam, bức tranh tiêu dùng đang chuyển dịch nhanh chóng. Thị trường bán lẻ năm 2025 đạt quy mô khoảng 269 tỉ USD, trong đó thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, chiếm hơn 10% tổng doanh thu. Điều đáng chú ý là, thứ đang thay đổi không chỉ là kênh mua sắm, mà là cách con người ra quyết định tiêu dùng. Người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ và các gia đình ở khu vực đô thị, ngày càng ưu tiên cảm xúc, sự tương tác, tính cá nhân hóa và giá trị trải nghiệm hơn là những lợi ích thuần túy về giá.

Không gian vật lý vì thế không biến mất. Trung tâm thương mại không "chết". Thứ đang dần trở nên không còn phù hợp chính là mô hình mall lấy bán lẻ làm trung tâm – một cấu trúc được thiết kế cho bối cảnh tiêu dùng của thế kỷ trước. Trong bối cảnh mới, điều người tiêu dùng thiếu không phải là nơi mua sắm, mà là những không gian tạo ra ký ức, cảm xúc tích cực và sự gắn kết xã hội.

Gigamall: Từ tầm nhìn sớm đến lựa chọn chiến lược

Ngay từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2019, Gigamall đã được định hình như một trung tâm thương mại thế hệ mới – nơi trải nghiệm giữ vai trò trung tâm trong việc kiến tạo giá trị tiêu dùng. Thay vì đi theo lối mòn bán lẻ, Gigamall sớm lựa chọn hướng tiếp cận shoppertainment – mô hình tích hợp giải trí, công nghệ và trải nghiệm làm động lực tăng trưởng cho hệ sinh thái thương mại – dịch vụ.

Trong mô hình này, mua sắm không còn là đích đến, mà trở thành một phần mở rộng tự nhiên của trải nghiệm tích cực. Khi cảm xúc được kích hoạt, thời gian lưu lại kéo dài, giá trị tiêu dùng gia tăng một cách tự nhiên, bền vững. Đây cũng là cách Gigamall tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng khốc liệt.

Gigamall thuộc top trung tâm thương mại quy mô lớn tại Việt Nam

Với tổng diện tích sàn hơn 110.000 m², thuộc nhóm trung tâm thương mại quy mô lớn tại Việt Nam, Gigamall đã phục vụ hàng trăm triệu lượt khách trong nước và quốc tế, trở thành một điểm đến quen thuộc của đời sống đô thị TP HCM. Tuy nhiên, trong dòng chảy chuyển dịch mạnh mẽ của kinh tế trải nghiệm, Ban lãnh đạo Gigamall sớm nhận ra: những gì từng là khác biệt nay đã trở thành tiêu chuẩn tối thiểu.

Chính từ nhận thức đó, năm 2026 đánh dấu một bước chuyển mình chiến lược mang tính tất yếu của Gigamall – tái định nghĩa vai trò của mình, không chỉ là trung tâm thương mại – giải trí, mà là một điểm đến trải nghiệm công nghệ – văn hóa – du lịch trong lòng đô thị.

Gigaversal: Khi công nghệ trở thành hạ tầng trải nghiệm

Ngày 7-2-2026 tới đây, Gigaversal – công viên công nghệ giải trí trong nhà chính thức ra mắt, trở thành "trái tim" trải nghiệm mới của Gigamall. Ở cấp độ mô hình, công nghệ không còn đóng vai trò điểm nhấn, mà trở thành hạ tầng cốt lõi, chi phối toàn bộ logic vận hành và giá trị điểm đến.

Nếu Gigamall là một điểm đến đa trải nghiệm, thì Gigaversal là "vũ trụ công nghệ" giải trí sống động bên trong điểm đến đó. Đây là nơi những trải nghiệm nhập vai vốn chỉ xuất hiện tại các công viên chủ đề hàng đầu thế giới được tích hợp, phổ cập và đưa đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Sự xuất hiện của Gigaversal giúp Gigamall hình thành một mô hình điểm đến du lịch - trải nghiệm công nghệ độc đáo, khiến nơi đây trở thành "must-visit destination" (tạm dịch: điểm đến nên ghé thăm) đối với du khách trong nước và quốc tế khi đến TP HCM.

Ngày 7-2-2026, Gigaversal – công viên công nghệ giải trí trong nhà chính thức ra mắt

Tại Gigaversal, công nghệ giải trí được cấu trúc thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Các không gian trải nghiệm không tồn tại rời rạc, mà được thiết kế như những "lớp không gian" trong một hành trình đa giác quan.

Từ bảo tàng immersive với hệ thống trình chiếu độ phân giải cao, sân khấu LED hình trụ phục vụ biểu diễn và trình diễn công nghệ, đến các khu trải nghiệm VR – XR đa người chơi, giáo dục khoa học tương tác dành cho trẻ em, điện ảnh vòm nhập vai và không gian thị giác vô cực – mỗi điểm chạm đều được tính toán để tạo ra cảm xúc và sự kết nối.

Điều đáng chú ý là, các trải nghiệm này không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, mà còn mở ra không gian học tập, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ đúng với tinh thần của kinh tế trải nghiệm và đô thị sáng tạo.

Những sự kiện văn hóa – xã hội tạo chiều sâu cho điểm đến

Điểm khác biệt quan trọng của Gigamall không chỉ nằm ở quy mô công nghệ, mà còn ở cách không gian này được vận hành như một "nền tảng mở" cho các hoạt động văn hóa – xã hội – cộng đồng.

Đường hoa Xuân rực rỡ tại Gigamall mỗi dịp xuân về

Tiêu biểu là Lễ hội Tôn vinh Cà phê – Trà Việt, do Báo Người Lao Động tổ chức, với sự đồng hành chính của Công ty TNHH Gigamall Việt Nam đã được tổ chức thành công 3 năm liên tục (2023-2025). Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị của hai sản phẩm nông nghiệp – văn hóa đặc trưng của Việt Nam, mà còn tạo ra không gian kết nối giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo. Đặc biệt, Gala Giải Mai Vàng được tổ chức 3 năm liên tục với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã mang đến một không gian văn hóa - nghệ thuật độc đáo, chưa từng có.

Ngoài ra, hàng loạt sự kiện, hoạt động khác như Lễ hội Đường hoa xuân, lễ hội Hoa anh đào… đã được tổ chức tại Gigamall, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham gia, tạo không khí sôi động, hào hứng nhưng sâu sắc, lắng đọng; góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

"Con đường ánh sáng" tại Gigamall là một điểm check-in nổi tiếng

Việc một trung tâm thương mại - trải nghiệm trở thành địa điểm tổ chức những sự kiện mang đậm bản sắc Việt cho thấy vai trò mới của Gigamall trong đời sống đô thị: không gian công cộng hiện đại gắn với giá trị văn hóa – xã hội.

Bên cạnh đó, dự án triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan "Van Gogh & Monet: Art Lighting Experience" đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Thay vì tiếp cận hội họa theo cách trưng bày truyền thống, triển lãm sử dụng công nghệ trình chiếu immersive để đưa người xem "bước vào" thế giới của các danh họa, mở ra cách thưởng thức nghệ thuật mới mẻ, gần gũi và giàu cảm xúc.

Van Gogh & Monet Art Lighting Experience – Limited Version tại Gigamall là phiên bản nâng cấp toàn diện và độc nhất của mô hình triển lãm nghệ thuật tương tác

Cùng với hàng loạt lễ hội theo mùa, sự kiện cộng đồng, hoạt động giáo dục – giải trí dành cho gia đình và giới trẻ, Gigamall từng bước hình thành một lịch trình trải nghiệm liên tục, khiến mỗi lần ghé thăm đều mang lại cảm giác mới mẻ.

Từ điểm đến mua sắm đến biểu tượng trải nghiệm đô thị

Sự chuyển mình của Gigamall cho thấy một xu hướng lớn hơn trong cách các đô thị Việt Nam đang tái cấu trúc không gian công cộng. Trung tâm thương mại không chỉ là nơi tiêu dùng, mà trở thành "nút giao" của văn hóa, công nghệ, du lịch và đời sống xã hội.

Bước chuyển mình chiến lược của Gigamall ghi danh Việt Nam trên bản đồ trải nghiệm công nghệ - văn hóa của khu vực và thế giới.

Việc Gigamall được du khách quốc tế và trong nước đánh giá cao trên các nền tảng du lịch uy tín, cùng sự hiện diện ngày càng dày của các sự kiện văn hóa – xã hội có chiều sâu, cho thấy mô hình này đang đi đúng hướng.

Trong bối cảnh các thành phố cạnh tranh nhau không chỉ bằng hạ tầng cứng, mà bằng trải nghiệm và bản sắc, Gigamall với Gigaversal ở trung tâm đang góp phần định hình một cách tiếp cận mới: lấy con người và trải nghiệm làm điểm tựa cho phát triển đô thị hiện đại.

Từ một trung tâm thương mại, Gigamall đã lựa chọn con đường khó hơn: tái định nghĩa chính mình trong dòng chảy của kinh tế trải nghiệm. Đó không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp, mà là dấu hiệu cho thấy cách các không gian đô thị Việt Nam đang học cách cạnh tranh bằng sáng tạo, công nghệ và giá trị văn hóa.

Khi trải nghiệm trở thành ngôn ngữ chung của phát triển đô thị hiện đại, Gigamall không chỉ tham gia vào cuộc chơi đó, mà đang góp phần đưa Việt Nam vào bản đồ trải nghiệm công nghệ - văn hóa của khu vực và thế giới.

