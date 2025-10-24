Ford Territory phiên bản mới khám phá duyên hải Bắc Bộ

Mẫu SUV được nâng cấp toàn diện với diện mạo mạnh mẽ, nội thất tối giản, tinh tế, nhiều công nghệ an toàn, đem lại trải nghiệm thoải mái cho khách hàng trẻ. Sau miền Trung và Tây Nam Bộ, hành trình "Ford Territory - tiếp nối di sản" trở lại khám phá nhịp sống tại duyên hải Bắc Bộ, đưa khách hàng trẻ hòa nhịp cùng một trung tâm kinh tế biển và logistics sôi động của miền Bắc.

Hành trình tiếp nối di sản

Sau thành công của hành trình "Ford Territory - tiếp nối di sản" tại miền Trung và miền Tây Nam Bộ, Ford Territory tiếp tục cuộc phiêu lưu mới tại khu vực duyên hải Bắc Bộ, nơi cảnh quan hùng vĩ, nhịp sống thương mại sôi động và tinh thần mạnh mẽ của con người hội tụ. Đây cũng là chặng hành trình thể hiện những giá trị mà Territory phiên bản mới mang lại cho khách hàng trẻ: thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành linh hoạt.

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam, Ford Territory nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV hạng C được yêu thích với gần 24.000 xe được giao tới tay khách hàng. Trong dịp kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Ford chính thức giới thiệu mẫu Ford Territory phiên bản mới, mang đến không gian riêng tư, thoải mái, đồng thời giữ vững DNA phiêu lưu đặc trưng của Ford, sẵn sàng cho mọi cung đường từ phố thị đến những chuyến dã ngoại cuối tuần.

Ford Territory tại cảng Đình Vũ

Trong chặng 3 của hành trình "Tiếp nối di sản" diễn ra từ ngày 5 đến 6-10, Ford Territory mới cùng với các khách mời tới Quảng Ninh và Hải Phòng, thành phố cảng giàu bản lĩnh.

Tại đây, các khách mời và khách hàng đã có trải nghiệm lái tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng một trong những trung tâm kinh tế biển hiện đại, logistics quốc tế. Giữa không gian container, cần cẩu và những tuyến giao thương tấp nập, Territory đã chứng minh trọn vẹn khả năng vận hành linh hoạt, an toàn và công nghệ hiện đại qua loạt thử thách mô phỏng thực tế.

Sự kiện đã mang đến những trải nghiệm trực tiếp và chân thực về Ford Territory mới. Không chỉ là một chuyến đi, hành trình duyên hải Bắc Bộ còn cho thấy Territory đã trở thành biểu tượng của tinh thần khám phá, đồng hành cùng thế hệ trẻ trong việc kết nối văn hóa, trải nghiệm và khẳng định phong cách sống hiện đại.

Thiết kế sang trọng, an toàn vượt trội

Territory phiên bản mới sở hữu diện mạo đầy cuốn hút với phần đầu xe vuông vức hơn, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu full-LED, tạo ấn tượng nổi bật khi di chuyển. Lưới tản nhiệt được lấy cảm hứng từ dây đồng hồ xa xỉ với các mắt xích kim loại đan xen tinh xảo, đồng bộ với bộ mâm hợp kim được gia công tỉ mỉ, tạo nên một tổng thể sang trọng mà vẫn đậm chất cá tính.

Các chi tiết mạ crôm đã được tiết giảm, thay thế bằng bề mặt sơn đen hiện đại, chỉ giữ lại vài điểm nhấn như món trang sức. Màu sơn xanh khói giúp tô đậm chất sang trọng và tinh tế của mẫu xe mới.

Bên trong, Territory mang đến không gian nội thất được thiết kế theo triết lý đơn giản mà tinh tế. Tông màu đen cho bản Trend và đen nâu cho bản Titanium và Titanium X kết hợp với các chi tiết được nâng cấp chất liệu, tạo cảm giác thư giãn và cao cấp.

Hệ thống loa lấy cảm hứng từ thiết bị âm thanh hi-end cùng những đường chỉ khâu nổi bật trên ghế và các chi tiết nội thất vừa mang tính thẩm mỹ vừa thể hiện sự tinh tế trong từng chi tiết. Màn hình kép 12,3 inch mới có giao diện trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ứng dụng FordPass™ giúp chủ xe dễ dàng tương tác với xe qua điện thoại thông minh, từ khóa/mở cửa từ xa đến kiểm tra tình trạng nhiên liệu.

Territory mới được trang bị gói hỗ trợ người lái toàn diện. Các tính năng như phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, giữ làn trung tâm, camera 360°, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và 6 túi khí giúp tăng cường sự an tâm cho cả người lái lẫn hành khách.

Với sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế đột phá, khả năng vận hành mạnh mẽ và công nghệ an toàn tiên tiến, Ford Territory phiên bản mới thực sự trở thành lựa chọn tối ưu trong hành trình hằng ngày, đồng thời là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho những chuyến phiêu lưu cuối tuần.