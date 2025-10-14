FE CREDIT truyền cảm hứng “sống khỏe - tài chính chủ động” tại giải Marathon Đất Sen Hồng 2025

Không đơn thuần là một sự kiện thể thao, đây còn là dịp để các thương hiệu, đặc biệt là thành viên hệ sinh thái tài chính VPBank - trong đó có FE CREDIT kết nối với người dân cả nước nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Kết nối tinh thần thể thao và giá trị bền bỉ

Giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 lan tỏa thông điệp "thịnh vượng trong thể chất và tinh thần", khuyến khích mỗi người xây dựng lối sống lành mạnh, năng động và tích cực. Tọa lạc tại "KHU PHỐ THỊNH VƯỢNG" - khu vực tập hợp các thành viên của hệ sinh thái tài chính VPBank - khu trải nghiệm của FE CREDIT nổi bật với thiết kế hiện đại, thân thiện với màu xanh thương hiệu nổi bật, tích hợp với không gian check-in và đặc biệt là trò chơi tương tác "Đạp xe thắp sáng thương hiệu" thu hút hàng ngàn runner trải nghiệm.

Runner trải nghiệm game tương tác "Đạp xe thắp sáng thương hiệu"

Sôi nổi, hấp dẫn và đầy năng lượng - đó là những gì người tham gia cảm nhận khi bước vào thử thách. Trong 30 giây quy định, người chơi nỗ lực đạp xe để thắp sáng bảng năng lượng FE CREDIT. Mức sáng càng cao thì quà tặng càng giá trị, từ túi tote, balo du lịch tiện lợi đến quạt cầm tay và bình giữ nhiệt cao cấp. Hoạt động vừa mang lại niềm vui, vừa khuyến khích tinh thần thể thao và ý chí bền bỉ, cũng chính là nền tảng hướng đến sự thịnh vượng lâu dài. Đây cũng là giá trị mà FE CREDIT luôn hướng đến trên hành trình đồng hành cùng người Việt xây dựng cuộc sống tài chính chủ động và bền vững.

Các "chân chạy nhí" cũng hào hứng tham gia thử thách

Nhiều runner tham gia đã chia sẻ cảm xúc tích cực về hoạt động này. Minh Hoàng (22 tuổi - Cần Thơ) sau khi hoàn thành trò chơi hào hứng: "Tôi rất thích ý tưởng này vừa thể hiện tinh thần bền bỉ, bứt phá vừa nhắc nhở về tầm quan trọng của sức khỏe và lối sống chăm vận động. FE CREDIT không chỉ là nơi hỗ trợ tài chính mà còn truyền cảm hứng cho người trẻ sống khỏe, sống tích cực và chủ động để chinh phục mục tiêu".

Khu trải nghiệm FE CREDIT luôn thu hút đông đảo người tham gia thử thách

Lan Anh (28 tuổi - TP HCM), một runner khác, cũng chia sẻ: "Cảm giác khi tự đạp xe chinh phục các cột mốc thử thách rất đặc biệt. Tôi thấy rõ thông điệp về sự nỗ lực, bền bỉ và lan tỏa năng lượng tích cực - cũng giống như cách chúng ta cố gắng mỗi ngày để ‘thắp sáng’ cuộc sống của mình.". Ngoài trò chơi tương tác, khách tham quan cũng hào hứng check-in và nhận quà từ FE CREDIT tạo nên không khí sôi động tại khu vực trải nghiệm, đồng thời tạo sự gắn kết giữa khách hàng với thương hiệu.

Đồng hành vì một cộng đồng phát triển bền vững

Trong suốt 15 năm phát triển, FE CREDIT là người bạn đồng hàng tài chính đáng tin cậy của hàng chục triệu người dân Việt Nam. Sự có mặt của FE CREDIT tại giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 năm nay càng thể hiện rõ định hướng chiến lược dài hạn của doanh nghiệp: FE CREDIT không chỉ tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng tiện lợi, minh bạch mà còn chú trọng đến trách nhiệm xã hội, chung tay kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh và bền vững.

Với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - một trong những thị trường trọng điểm, sự hiện diện của FE CREDIT càng khẳng định cam kết đồng hành và gắn kết của công ty với khách hàng và người dân địa phương. Cũng tại sự kiện, FE CREDIT đã giới thiệu các giải pháp tài chính đa dạng và tiện ích dành cho khách hàng. Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, am hiểu sản phẩm cũng luôn sẵn sàng để giải đáp mọi thắc mắc khi khách hàng, người dân có nhu cầu. Qua đó, FE CREDIT để lại ấn tượng tích cực, mở ra nhiều cơ hội kết nối sâu rộng với khách hàng, đối tác và cộng đồng địa phương.

Khách tham quan ấn tượng với hình ảnh thương hiệu FE CREDIT trẻ trung và gắn kết mạnh mẽ

Bên cạnh các hoạt động dành cho khách hàng, FE CREDIT còn mang đến một sân chơi ý nghĩa dành cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Hơn 100 thành viên FE CREDIT đã hào hứng tham gia đầy đủ các cự ly của giải chạy. Sự góp mặt này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động và tích cực mà còn là cách FE CREDIT khuyến khích lối sống khỏe mạnh, cân bằng giữa thể chất và tinh thần trong văn hóa doanh nghiệp.

Hơn 12.000 vận động viên từ khắp mọi miền đất nước và hơn 20 quốc gia đã có mặt tại giải chạy

Giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 không chỉ là dịp để cộng đồng thể thao địa phương cùng các runner từ khắp nơi tỏa sáng, mà còn mở ra cơ hội để FE CREDIT đồng hành cùng người dân trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua các giải pháp tài chính thiết thực. Một lần nữa, FE CREDIT khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, đồng thời thể hiện trách nhiệm doanh nghiệp trong cam kết phát triển bền vững và lan tỏa giá trị sống tích cực, khỏe mạnh trong cộng đồng.