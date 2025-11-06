FE CREDIT - 15 năm tự hào, tiếp sức triệu ước mơ

Trải qua 15 năm phát triển, FE CREDIT không chỉ là một trong những đơn vị tiên phong khai phá lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới, bền bỉ và nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người dân Việt Nam. Bước vào giai đoạn phát triển mới, FE CREDIT tiếp tục chuyển mình bền vững, giữ vững cam kết "Nhanh chóng - Dễ dàng - Đáng tin cậy", mang đến trải nghiệm tài chính minh bạch, tiện lợi và an tâm cho khách hàng.

Mang tài chính tiêu dùng chính thống đến mọi người dân Việt Nam

Thành lập vào năm 2010, ngay từ những ngày đầu FE CREDIT (thành viên trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank) đã lựa chọn con đường đầy thử thách - dấn thân vào thị trường tín dụng tiêu dùng Việt Nam non trẻ với tham vọng đặt nền móng và xây dựng chuẩn mực cho sự phát triển chung của ngành. FE CREDIT tập trung vào phân khúc khách hàng chính là những người có thu nhập thấp, khách hàng khu vực nông thôn chưa tiếp cận được hệ thống tài chính hiện đại, có thói quen thường phải vay mượn qua người quen hoặc vay "nóng" với lãi suất rất cao.

Thời điểm này, mô hình vay tiêu dùng còn khá mới mẻ đối với người dân, xuất hiện nhiều đơn vị cho vay không uy tín cùng nhiều bất cập khiến một số người dân có cái nhìn chưa thiện cảm với lĩnh vực mới mẻ này. Đây cũng là thách thức lớn nhất của FE CREDIT, làm sao để khách hàng hiểu rõ bản chất và lợi ích của vay tiêu dùng.

FE CREDIT phát triển song hành cùng thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam. Ảnh: FE CREDIT

Nhờ những nỗ lực bền bỉ, các sản phẩm tài chính tiêu dùng của FE CREDIT xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên quen thuộc với người dân Việt, từ anh công nhân, chị tiểu thương đến các cô chú lao động phổ thông. Tại các cửa hàng bán xe máy, đồ gia dụng hay thiết bị điện tử, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các gói tín dụng trị giá vài triệu đến vài chục triệu đồng với mức lãi suất hợp lý. Qua đó, họ có thêm cơ hội giải quyết bài toán tài chính cá nhân, thực hiện những dự định như mua sắm, học tập, chăm sóc sức khỏe, khởi nghiệp, ổn định cuộc sống và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

FE CREDIT trở thành tên tuổi dẫn đầu thị trường khi có những thời điểm đơn vị chiếm đến 50% thị phần toàn ngành (nhóm công ty tài chính tiêu dùng) và được hàng triệu khách hàng lựa chọn, đặc biệt là nhóm khách hàng chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ ngân hàng truyền thống.

FE CREDIT phủ rộng mạng lưới, mang giải pháp tài chính đến mọi vùng miền Việt Nam. Ảnh: FE CREDIT

Với khách hàng, mỗi khoản tín dụng từ FE CREDIT không chỉ là giải pháp tài chính, mà còn là niềm tin được trao gửi, giúp họ vững vàng trong cuộc sống.

Với đối tác, FE CREDIT luôn coi trọng hợp tác bền vững và cùng phát triển. FE CREDIT cùng đối tác phát triển kinh doanh thông qua mạng lưới hàng chục ngàn điểm bán hàng, lan tỏa thương hiệu và mở rộng khả năng phục vụ khách hàng toàn diện hơn.

Với cộng đồng, FE CREDIT tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Hơn 15 năm qua, hàng trăm chương trình vì cộng đồng đã được công ty triển khai, chung tay mang đến tương lai tươi sáng cho những người dân còn khó khăn trên khắp Việt Nam.

Đến nay, FE CREDIT đã chinh phục hơn 17 triệu khách hàng, hợp tác hơn 8.000 đối tác và có hơn 13.400 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc. Hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đa dạng bao gồm: Tiền mặt linh hoạt, vay mua xe máy trả góp, vay mua điện thoại - điện máy và thẻ tín dụng.

Kiến tạo tương lai bền vững của tài chính tiêu dùng Việt Nam

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, năm 2024, quy mô tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 15,6 triệu tỉ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm tỉ trọng 21,46%, tương đương khoảng 3,3 triệu tỉ đồng. Tuy nhiên, báo cáo "Giải mã kỳ nguyên mới: Rủi ro và cơ hội trong ngành Ngân hàng và Tài chính tiêu dùng tại Việt Nam" công bố tháng 12-2024 của FiinGroup lại chỉ ra rằng, các công ty tài chính tiêu dùng hiện chỉ chiếm khoảng 5% trên tổng dư nợ vay tiêu dùng, cho thấy phần lớn tín dụng tiêu dùng vẫn tập trung ở kênh ngân hàng.

Thị trường thời gian qua chứng kiến sự vào cuộc mạnh mẽ của nhóm ngân hàng trong mảng vay tiêu dùng với hàng loạt sản phẩm tài chính "đo ni đóng giày" ra mắt. Các ngân hàng đẩy mạnh số hóa, đồng thời tăng cường hợp tác với Fintech nhằm đa dạng kênh tiếp cận, trở nên thân thiện hơn với khách hàng. Thực tế này vừa tạo áp lực cạnh tranh, vừa mở ra cơ hội cho các FinCos trong cuộc đua mở rộng thị phần và phát triển sản phẩm, tận dụng dư địa thị trường để tăng trưởng.

FE CREDIT là một trong những công ty TCTD đầu tiên triển khai gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: FE CREDIT

Trong bối cảnh xu hướng mua sắm trực tuyến, thanh toán trả góp và sử dụng thẻ tín dụng đang ngày càng phổ biến. Đồng thời, sự gia nhập thị trường lao động của thế hệ Gen Z tạo động lực mới cho nhu cầu tiêu dùng trong nước. FE CREDIT xác định chuyển đổi số là chìa khóa tăng trưởng giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, tiếp cận nhóm khách hàng mới và nâng cao hiệu quả vận hành.

Thời gian tới, FE CREDIT triển khai mạnh mẽ chiến lược "Chuyển đổi số lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm" (Customer Experience-led Digitalisation), xem đây là nền tảng cho mọi hoạt động đổi mới. Với chiến lược toàn diện và tầm nhìn dài hạn, FE CREDIT không chỉ mang đến nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng mà còn góp phần kiến tạo tương lai ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam - minh bạch, dễ tiếp cận và bền vững.

Công nghệ giúp người dân tiếp cận dịch vụ tài chính tiêu dùng dễ dàng, thuận tiện hơn. Ảnh: FE CREDIT.

"FE CREDIT tự hào khi nhìn lại hành trình đã qua và vững vàng bước tới tương lai - nơi mỗi giá trị được kiến tạo đều mang lại hạnh phúc và cơ hội đổi thay cho người dân Việt Nam. FE CREDIT sẽ không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu mà còn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trong ngành tài chính thông qua chất lượng dịch vụ vượt trội, cam kết phát triển bền vững và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với cộng đồng", đại diện FE CREDIT khẳng định.