EVNSPC và những con số ấn tượng trong 9 tháng năm 2025

Khởi công 48 công trình, đóng điện 83 công trình lưới điện 110kV, với tổng vốn giải ngân gần 12.300 tỉ đồng, đạt 84,7% kế hoạch EVN giao, đó là những con số ấn tượng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) trong công tác đầu tư xây dựng các công trình điện 9 tháng năm 2025. Kết quả này tiếp tục là minh chứng cho sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm và đổi mới cách làm của tập thể lãnh đạo, CBCNV trong toàn EVNSPC.

Không để khó khăn, vướng mắc trở thành điểm nghẽn

Ngay từ cuối năm 2024, Đảng uỷ EVNSPC đã ban hành Nghị quyết số 386-NQ/ĐU, ngày 30-12-2024 về việc tập trung toàn diện công tác đầu tư xây dựng năm 2025. Cụ thể: Tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, bố trí các cán bộ có năng lực, tâm huyết nhất để thực hiện; Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp trên giải quyết theo tinh thần "rõ ràng, cụ thể, đúng thẩm quyền"; không để khó khăn, vướng mắc trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ công tác đầu tư xây dựng…

Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Hòa Bình và đường dây đấu nối (tỉnh An Giang) – một trong 2 công trình của EVNSPC chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9

Ông Bùi Quốc Hoan - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, năm 2025, lãnh đạo EVNSPC chủ trương đẩy mạnh tiến độ thi công ngay từ những ngày đầu năm, nhằm tận dụng mùa khô – "thời gian vàng" trong thi công, xây lắp, vận chuyển vật tư thiết bị. Quyết định này không chỉ thể hiện tư duy điều hành linh hoạt, bám sát thực tiễn mà còn làm chủ kế hoạch, tiến độ, giúp phân bổ nhân lực và nguồn lực hiệu quả. Thay vì thụ động triển khai theo lối cũ, EVNSPC đã chủ động nắm bắt thời cơ, biến thách thức thành động lực.

Song song đó, EVNSPC đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tối ưu hóa nguồn nhân lực và phát huy sức mạnh tập thể trong công tác đầu tư xây dựng. Bên cạnh hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng, EVNSPC còn triển khai các công cụ số để cập nhật, theo dõi và kiểm soát tiến độ từng dự án theo thời gian thực. Nhờ đó, giúp việc trao đổi thông tin, chỉ đạo và điều hành được thực hiện nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả.

Đảng uỷ, HĐTV, Ban Tổng giám đốc EVNSPC cũng chỉ đạo các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên rà soát, tinh gọn thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật, hạn chế thay đổi nhằm tiết kiệm chi phí; quản lý chặt chẽ nguồn lực, bảo đảm đồng vốn bỏ ra mang lại hiệu quả thiết thực, lâu dài... Kết quả, nhiều công trình chỉ hoàn thành trong 4-5 tháng, giảm đáng kể chi phí nhân lực và vật lực mà vẫn bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, an toàn.

Trách nhiệm nêu gương, đoàn kết

Được biết, hằng tuần, Lãnh đạo EVNSPC đều xuống hiện trường, bám sát từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn; động viên tinh thần cán bộ, công nhân viên nhất là vào những ngày Lễ, Tết. EVNSPC còn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thường xuyên trao đổi nhằm nắm bắt nhu cầu sử dụng điện để kịp thời đầu tư đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tiến độ công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Đặc biệt, với một số địa phương, EVNSPC ký kết quy chế phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng - một trong những khâu quan trọng quyết định tiến độ và hiệu quả đầu tư các dự án. Điển hình là sự phối hợp giữa EVNSPC và UBND tỉnh Bến Tre (cũ) nay là Vĩnh Long. Sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND các địa phương, các sở, ngành và UBND các cấp đã mang lại hiệu quả rõ rệt... Nhờ đó, nhiều công trình đã khởi công/ đóng điện đạt và vượt kế hoạch, điển hình như: Đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận; Đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh; Cải tạo, nâng khả năng tải đường dây 110kV Bến Tre 2 - Mỏ Cày 2 - Mỏ Cày; Trạm biến áp 110kV Phú Thuận; Trạm 110kV An Hiệp và đường dây 110kV từ 220kV Bến Tre - 110kV An Hiệp...

Với những giải pháp đồng bộ, 9 tháng đầu năm 2025, EVNSPC đã khởi công 48 công trình, đóng điện 83 công trình lưới điện 110kV, trong đó có nhiều công trình tồn đọng, kéo dài nhiều năm. Trong đó, có 02 công trình trọng điểm kịp hoàn thành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025), gồm: Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Hòa Bình và đường dây đấu nối (tỉnh An Giang); Lộ ra 220kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vị Thanh - Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang cũ, nay là TP. Cần Thơ). Đặc biệt, chỉ riêng 4 tháng đầu năm, EVNSPC đã hoàn thành 50 công trình lưới điện 110 kV, như những thành tích thiết thực nhất chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và thống nhất Đất nước.

Một số hình ảnh tại các công trình:

TBA 110kV Thới Bình, tỉnh Cà Mau đóng điện ngày 30/9/2025

Lãnh đạo EVNSPC thường xuyên sâu sát trên những công trình trọng điểm. Trong ảnh: Thành viên HĐTV EVNSPC Lê Hoàng Oanh kiểm tra tiến độ công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ông Lâm Xuân Tuấn – Phó Tổng giám đốc EVNSPC (áo trắng) kiểm tra công trường các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Phó Tổng giám đốc EVNSPC Đào Hòa Bình (ngoài cùng bên phải) tặng quà, động viên lực lượng thi công trên công trường, tỉnh Cà Mau

Phó Tổng giám đốc EVNSPC Bùi Quốc Hoan kiểm tra tiến độ các công trình đầu tư xây dựng trong tháng 9-2025