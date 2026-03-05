Doanh nghiệp
05/03/2026 18:00

EVNGENCO3 bền bỉ chăm lo học sinh mồ côi do Covid-19

In bài viết

Phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống tương thân tương ái, EVNGENCO3 tiếp tục chăm lo, hỗ trợ học sinh mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19.

Hành trình này đã bước sang năm thứ 4, trở thành điểm tựa bền bỉ, đồng hành cùng các em vượt qua mất mát, vững bước trên con đường học tập.

Dịp Tết Bính Ngọ, ngoài số tiền hỗ trợ định kỳ mỗi tháng 2 triệu đồng/em, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) trao quà thêm cho 44 em, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, giúp các em có điều kiện đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Đại diện Đoàn Thanh niên, Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty đã đến thăm hỏi và chúc Tết các em.

Năm 2025, có 22 em hoàn thành chương trình phổ thông, kết thúc nhận hỗ trợ từ chương trình. Hầu hết các em hiện đang theo học các trường đại học, cao đẳng tại TP HCM, nỗ lực viết tiếp ước mơ và xây dựng tương lai. 22 em đang theo học lớp 10 và các em còn lại đang học lớp 11, 12. Các em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, tích cực rèn luyện và đều hoàn thành chương trình học kỳ I với kết quả tốt. Sự trưởng thành của các em là minh chứng cho ý nghĩa và hiệu quả lâu dài của chương trình.

Bốn năm kiên trì đồng hành là bốn năm Tổng Công ty không chỉ trao đi sự hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng và trách nhiệm cộng đồng. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được duy trì, lan tỏa đến khi 22 em còn lại hoàn thành chương trình học phổ thông vào năm 2028, góp phần chắp cánh tương lai cho những mảnh đời kém may mắn, khẳng định cam kết phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội của Tổng Công ty.

Một số hình ảnh của chương trình:

Đoàn EVNGENCO3 thăm, tặng quà Tết cho gia đình em Trần Phúc Thành Lộc – sinh viên Trường Đại học Mở TP HCM

Đoàn EVNGENCO3 thăm, tặng quà Tết gia đình em Tạ Thành Trung – Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP HCM

Đoàn EVNGENCO3 đến thăm gia đình Em Nguyễn Tấn Kiệt (học sinh lớp 10) tại phường Cát Lái, TP HCM

Em Hà Thiên Ngân (học sinh lớp 10) nhận quà Tết từ đại diện EVNGENCO3


Văn Phong
từ khóa : đoàn thanh niên, Covid-19, EVNGENCO3, Tết nguyên đán
Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương giúp người dân vươn lên làm giàu

Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương giúp người dân vươn lên làm giàu

Nhịp sống 10:27

Từ những vườn cây trĩu quả đến các mô hình chăn nuôi hiệu quả, bà con nông dân đang từng bước ổn định cuộc sống.

EVNGENCO3: Sản lượng điện tháng 1 tăng 14,27%

EVNGENCO3: Sản lượng điện tháng 1 tăng 14,27%

Doanh nghiệp 10:27

Sản lượng điện tháng 1 riêng Công ty mẹ tăng 14,27%. Trong tháng 2-2026, EVNGENCO3 tập trung cung ứng điện dịp Tết Nguyên đán với mục tiêu đạt 2,244 tỉ kWh.

Dấu ấn Vietcombank trên hành trình phụng sự cộng đồng

Dấu ấn Vietcombank trên hành trình phụng sự cộng đồng

Hoạt động cộng đồng 18:22

Từ lớp học vùng cao đến mái nhà kiên cố của 1 gia đình nghèo, phòng bệnh được nâng cấp ở bệnh viện - dấu ấn an sinh của Vietcombank hiện diện ở nhiều địa phương

Techcombank thúc đẩy chuyển đổi số, tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh ở Đồng Nai

Techcombank thúc đẩy chuyển đổi số, tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh ở Đồng Nai

Ngân hàng 18:20

Techcombank cam kết đồng hành cùng chính quyền địa phương, tạo nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp, HKD tiếp cận các giải pháp tài chính toàn diện

NOXH chất lượng cao từ hình mẫu Singapore

NOXH chất lượng cao từ hình mẫu Singapore

Dự án mới 08:50

Không chỉ tối ưu chi phí, NOXH K-Home của Kim Oanh Land còn mang đến không gian sống quy hoạch đồng bộ, đầy đủ tiện ích, phù hợp an cư lâu dài.

EVN dốc toàn lực bảo đảm điện mùa khô 2026

EVN dốc toàn lực bảo đảm điện mùa khô 2026

Doanh nghiệp 16:59

EVN tiếp tục yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với NSMO trong huy động nguồn và điều độ hệ thống

Điện thoại xách tay trước nguy cơ bị chặn ứng dụng ngân hàng và các dịch vụ công

Điện thoại xách tay trước nguy cơ bị chặn ứng dụng ngân hàng và các dịch vụ công

Sản xuất - Kinh doanh 14:00

Thông tư 77 đang khiến người dùng một số smartphone xách tay, đặc biệt là máy nội địa Trung đã qua can thiệp, phải cân nhắc hơn về lựa chọn thiết bị của mình.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn