EVNGENCO3 bền bỉ chăm lo học sinh mồ côi do Covid-19

Hành trình này đã bước sang năm thứ 4, trở thành điểm tựa bền bỉ, đồng hành cùng các em vượt qua mất mát, vững bước trên con đường học tập.

Dịp Tết Bính Ngọ, ngoài số tiền hỗ trợ định kỳ mỗi tháng 2 triệu đồng/em, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) trao quà thêm cho 44 em, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, giúp các em có điều kiện đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Đại diện Đoàn Thanh niên, Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty đã đến thăm hỏi và chúc Tết các em.

Năm 2025, có 22 em hoàn thành chương trình phổ thông, kết thúc nhận hỗ trợ từ chương trình. Hầu hết các em hiện đang theo học các trường đại học, cao đẳng tại TP HCM, nỗ lực viết tiếp ước mơ và xây dựng tương lai. 22 em đang theo học lớp 10 và các em còn lại đang học lớp 11, 12. Các em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, tích cực rèn luyện và đều hoàn thành chương trình học kỳ I với kết quả tốt. Sự trưởng thành của các em là minh chứng cho ý nghĩa và hiệu quả lâu dài của chương trình.

Bốn năm kiên trì đồng hành là bốn năm Tổng Công ty không chỉ trao đi sự hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng và trách nhiệm cộng đồng. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được duy trì, lan tỏa đến khi 22 em còn lại hoàn thành chương trình học phổ thông vào năm 2028, góp phần chắp cánh tương lai cho những mảnh đời kém may mắn, khẳng định cam kết phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội của Tổng Công ty.

Một số hình ảnh của chương trình:

Đoàn EVNGENCO3 thăm, tặng quà Tết cho gia đình em Trần Phúc Thành Lộc – sinh viên Trường Đại học Mở TP HCM

Đoàn EVNGENCO3 thăm, tặng quà Tết gia đình em Tạ Thành Trung – Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP HCM

Đoàn EVNGENCO3 đến thăm gia đình Em Nguyễn Tấn Kiệt (học sinh lớp 10) tại phường Cát Lái, TP HCM

Em Hà Thiên Ngân (học sinh lớp 10) nhận quà Tết từ đại diện EVNGENCO3



