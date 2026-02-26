EVNGENCO3 tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị phát điện chủ lực

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, quản lý và điều hành, bảo đảm các nhà máy điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trên cả nước.

Ngay từ đầu tháng 01-2026, EVNGENCO3 đã xây dựng phương án vận hành chi tiết cho từng nhà máy điện, bám sát dự báo phụ tải và phương thức huy động của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO). Các đơn vị thành viên tổ chức kiểm tra, thử nghiệm định kỳ toàn bộ các thiết bị, nâng cao độ tin cậy tổ máy trước cao điểm Tết.

Công tác chuẩn bị nhiên liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tổng Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp than, dầu để bảo đảm tồn kho đạt và vượt định mức yêu cầu, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, Tổng Công ty đã tổ chức phân công trực lãnh đạo, trực vận hành và sửa chữa 24/24 tại tất cả nhà máy điện, thực hiện nghiêm kỷ luật vận hành, chế độ phiếu thao tác, phiếu công tác và quy trình an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

EVNGENCO3 tăng cường kiểm tra, rà soát thiết bị trước và trong dịp Tết nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua từ ngày 14-2 đến ngày 22-2-2026 (tức từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết), các nhà máy điện trong EVNGENCO3 vận hành ổn định, không để xảy ra sự cố, đáp ứng tốt yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm cung ứng đủ nguồn điện cho người dân vui Xuân đón Tết. Các tổ máy nhiệt điện duy trì hệ số khả dụng cao, sẵn sàng đáp ứng khi nhu cầu phụ tải tăng đột biến, khối thủy điện thực hiện vận hành theo đúng quy trình liên hồ chứa, bảo đảm hài hòa giữa phát điện và cấp nước cho bà con vùng hạ du.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo, Công đoàn EVNGENCO3 và các đơn vị đã thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ, công nhân viên đang trực vận hành, sửa chữa tại các nhà máy điện, tạo động lực để người lao động yên tâm công tác.

Lãnh đạo đơn vị thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ, công nhân viên trực sửa chữa, vận hành trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Sau kỳ nghỉ Tết, EVNGENCO3 tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2026. Tổng Công ty tăng cường kiểm soát công tác sửa chữa thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch đã đăng ký, chủ động đủ nguồn nhiên liệu, phối hợp chặt chẽ với NSMO trong công tác điều hành, bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản lượng điện được giao năm 2026.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, EVNGENCO3 tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị phát điện chủ lực, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước.