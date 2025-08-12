Từ ngày 25-7 đến 30-9, "Trạm tái sinh" – không gian sáng tạo, tương tác dành cho cộng đồng yêu sống xanh tại Thiso Mall Sala diễn ra nhiều hoạt động như: Thu gom bao nylon đã làm sạch, chuỗi workshop tái chế - tái sinh vật liệu thành sản phẩm hữu ích, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật từ rác thải. Người tham gia có thể đổi vé dự workshop bằng cách mua sản phẩm Epson trên Shopee, Lazada hoặc quyên góp bao nylon.

Người tham gia tự tay làm túi, ví, tranh từ bao bì nhựa, banner cũ...

Các buổi workshop do Limloop hướng dẫn, giúp người tham gia tự tay làm túi, ví, tranh từ bao bì nhựa, banner cũ, qua đó hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa "tái chế truyền thống" và "tái chế nâng cấp". Epson cũng tổ chức chương trình nội bộ cho nhân viên nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ.

Ông Nakata Ippei, Giám đốc Epson Việt Nam, cho biết: "Tái chế sáng tạo không cần công nghệ phức tạp, chỉ cần mỗi cá nhân bắt đầu ngay từ nhà với những vật liệu tưởng chừng bỏ đi". Chiến dịch hướng tới thay đổi thói quen cộng đồng, biến rác thải thành khởi đầu cho vòng đời mới.