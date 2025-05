EPS đạt thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Vừa qua, Công ty EPS vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 tại Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2025, do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tại thành phố Bà Rịa.

Ông Dương Văn Lễ, Phó Giám đốc công ty EPS (thứ 4 từ phải qua) nhận bằng khen tại buổi lễ

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa chuyên nghiệp cho các nhà máy điện, EPS luôn xác định công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững với phương châm "An toàn là trên hết". Công ty đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền phong trào thi đua, sáng kiến về an toàn - sức khỏe - môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ và lan tỏa mạnh mẽ văn hóa an toàn trong toàn Công ty.

Năm 2024, EPS tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm ISO 45001:2018 về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, ISO 9001:2018 về quản lý chất lượng, ISO 14001:2018 về quản lý môi trường nhằm thiết lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện cho người lao động.

Công ty hoàn thành 9 công trình sửa chữa lớn tại các Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, Vĩnh Tân, Mông Dương… đạt chất lượng, vượt tổng tiến độ 21 ngày, không xảy ra sự cố mất an toàn nào về người và thiết bị, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về ATVSLĐ. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã thực hiện 70 dự án sửa chữa cho các khách hàng BOT có yêu cầu rất cao về kỹ thuật và an toàn.

Công ty luôn quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường công tác đào tạo và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động, điển hình như: Tổ chức các khóa huấn luyện an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu; Khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, nhân viên, tổ chức cho người lao động nghỉ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe theo quy định; Phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy địa phương và đơn vị phát điện triển khai diễn tập, kiểm tra an toàn tại các phân xưởng sửa chữa.

Đội ngũ kỹ sư EPS luôn nêu cao tinh thần đảm bảo ATVSLĐ khi làm việc

Được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khen thưởng là sự khích lệ lớn đối với tập thể cán bộ công nhân viên EPS, làm nguồn động lực để toàn Công ty tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc công tác an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2025 và tích cực chăm lo toàn diện cho người lao động.