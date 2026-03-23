ENVACGEN® – vắc-xin EV71 đầu tiên tại Việt Nam, MVC hợp tác Substipharm mở rộng Đông Nam Á

Đang nắm giữ hơn 97% thị phần tại Đài Loan, ENVACGEN® vừa thiết lập một cột mốc lịch sử khi trở thành vắc-xin EV-A71 đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam. Bước đột phá này tạo nền móng vững chắc cho cả hai bên trong việc mở rộng sự hiện diện thương mại trên khắp Đông Nam Á.

Virus Enterovirus 71 (EV-A71) là tác nhân chính gây biến chứng thần kinh nặng và tử vong ở trẻ nhỏ tại châu Á. Tại Việt Nam, dịch bùng phát theo chu kỳ, riêng năm 2023 ghi nhận khoảng 180.000 ca nhiễm và 31 ca tử vong, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế.

ENVACGEN® được đánh giá "best-in-class" với hiệu lực 100%, bảo vệ từ 2 tháng tuổi và miễn dịch kéo dài hơn 5 năm. Kết hợp năng lực sản xuất của MVC và phân phối của Substipharm sẽ giúp nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tại Việt Nam.

Ông Leo Lee, CEO của MVC, cho biết: "Việc ENVACGEN® được cấp phép lưu hành với tư cách là vắc-xin EV71 đầu tiên tại Việt Nam là cột mốc then chốt trong chiến lược mở rộng toàn cầu của MVC. Chúng tôi rất mong đợi được hợp tác cùng đối tác giàu kinh nghiệm là Substipharm Biologics để cung cấp vắc-xin chất lượng cao này cho trẻ em Việt Nam. Trước nhu cầu khổng lồ tại Đông Nam Á, MVC đã bắt đầu thực hiện các kế hoạch mở rộng công suất để đảm bảo nguồn cung vắc-xin cao cấp ổn định."

Ông Fabrice Baschiera, CEO của Substipharm Biologics, chia sẻ: "Với các đợt bùng phát dịch Tay Chân Miệng (TCM) quy mô lớn và thường xuyên trong thập kỷ qua, EV71 từ lâu đã là thách thức nghiêm trọng đối với sức khỏe nhi khoa tại Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận 107.249 ca mắc TCM, tăng 28,9% so với năm trước. Chúng tôi rất hào hứng khi hợp tác với MVC để đưa loại vắc-xin mang tính đột phá và đầu tiên này vào thị trường. Substipharm Biologics cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế và đội ngũ chuyên gia y tế Việt Nam để đưa vắc-xin về nước sớm nhất có thể, nhằm bảo vệ trẻ em Việt Nam khỏi bệnh TCM do virus EV71 gây ra."