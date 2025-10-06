Doanh nghiệp
06/10/2025 14:45

Enphase Microinverter: Giải pháp an toàn, bảo hành 25 năm cho doanh nghiệp C&I



Trong bối cảnh đầu tư điện mặt trời mái nhà tăng mạnh, an toàn hệ thống là ưu tiên hàng đầu để tiết kiệm chi phí và đạt mục tiêu bền vững

Enphase IQ Microinverter - công nghệ phát triển tại Mỹ - được xem là lời giải cho vấn đề này. Mỗi microinverter của Enphase được lắp ngay dưới tấm pin, chuyển đổi trực tiếp thành điện xoay chiều (AC), hỗ trợ loại bỏ dòng DC cao áp và nguy cơ hồ quang điện. Hệ thống còn tích hợp chức năng Rapid Shutdown, cho phép ngắt điện nhanh chóng khi khẩn cấp, đáp ứng chuẩn an toàn quốc tế.

Enphase Microinverter: Giải pháp an toàn, bảo hành 25 năm cho doanh nghiệp C&I - Ảnh 2.

Sản phẩm đạt chuẩn NEMA 6 với vỏ polymer chống ăn mòn, cách nhiệt kép, hoạt động bền bỉ ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Đặc biệt, Enphase cam kết chính sách bảo hành lên đến 25 năm - giúp doanh nghiệp yên tâm về hiệu quả đầu tư dài hạn.

Enphase Microinverter: Giải pháp an toàn, bảo hành 25 năm cho doanh nghiệp C&I - Ảnh 3.

Đạt nhiều chứng nhận quốc tế như UL 1741 và IEEE 1547-2018, Enphase Microinverter không chỉ bảo đảm an toàn và độ tin cậy, mà còn tương thích với lưới điện tại Việt Nam. Đây được coi là một trong những giải pháp thiết thực cho doanh nghiệp, vừa bảo vệ con người và tài sản, vừa khẳng định cam kết phát triển bền vững trong tiến trình chuyển đổi xanh.

Enphase Microinverter: Giải pháp an toàn, bảo hành 25 năm cho doanh nghiệp C&I - Ảnh 4.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

Địa chỉ: 2G Nguyễn Thành Ý, Phường Tân Định, TP HCM
Email: sales@alena-energy.com
Điện thoại: (028)3926 2683 | Hotline: 0816 033 393
Zalo OA: https://zalo.me/alenaenergy

Alex Phan
điện mặt trời, Enphase Microinverte
