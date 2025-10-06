Enphase Microinverter: Giải pháp an toàn, bảo hành 25 năm cho doanh nghiệp C&I

Enphase IQ Microinverter - công nghệ phát triển tại Mỹ - được xem là lời giải cho vấn đề này. Mỗi microinverter của Enphase được lắp ngay dưới tấm pin, chuyển đổi trực tiếp thành điện xoay chiều (AC), hỗ trợ loại bỏ dòng DC cao áp và nguy cơ hồ quang điện. Hệ thống còn tích hợp chức năng Rapid Shutdown, cho phép ngắt điện nhanh chóng khi khẩn cấp, đáp ứng chuẩn an toàn quốc tế.

Sản phẩm đạt chuẩn NEMA 6 với vỏ polymer chống ăn mòn, cách nhiệt kép, hoạt động bền bỉ ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Đặc biệt, Enphase cam kết chính sách bảo hành lên đến 25 năm - giúp doanh nghiệp yên tâm về hiệu quả đầu tư dài hạn.

Đạt nhiều chứng nhận quốc tế như UL 1741 và IEEE 1547-2018, Enphase Microinverter không chỉ bảo đảm an toàn và độ tin cậy, mà còn tương thích với lưới điện tại Việt Nam. Đây được coi là một trong những giải pháp thiết thực cho doanh nghiệp, vừa bảo vệ con người và tài sản, vừa khẳng định cam kết phát triển bền vững trong tiến trình chuyển đổi xanh.