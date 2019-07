Vietravel khai thác hiệu quả du lịch nội địa và thu hút khách quốc tế với "Free Walking Tour"

Song song khai thác hiệu quả khách Việt Nam, Vietravel đã mạnh dạn đi đầu, tiên phong thử nghiệm và triển khai "Free Walking Tour" - Dự án tiên phong mang tính đột phá của Vietravel trong việc giới thiệu đến du khách quốc tế cái nhìn tổng quan về các địa điểm tham quan nổi tiếng tại các thành phố lớn. Đây là chương trình tham quan hoàn toàn miễn phí kết hợp đi bộ giúp đối tượng khách nước ngoài trải nghiệm những điều thú vị mà các hình thức du lịch khác không có được.



Ra mắt năm 2017, dự án đã đón nhận được những đánh giá tích cực đồng thời góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam tươi đẹp đến du khách quốc tế. Từ những thành công ban đầu, dự án tiếp tục cải tiến và được tái khởi động trong năm 2019 với nhiều nét mới lạ và hấp dẫn hơn với 2 sản phẩm điển hình tại TP HCM, bao gồm tour "Best of Saigon" và "Saigon, Past and Future" khởi hành vào lúc 16 giờ thứ 7, chủ nhật hằng tuần.



Hiện tại, Vietravel đang bổ sung thêm sản phẩm Free Walking Tour tại thủ đô Hà Nội, và Cố đô Thừa Thiên - Huế; trong "phiên bản" năm 2019, Dự án còn hướng đến nhân rộng triển khai tại các thành phố trọng điểm du lịch Việt như Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ... qua đó giúp các du khách nước ngoài không chỉ đang ở tại TP HCM mà ở bất kỳ thành phố tại Việt Nam cũng có thể tiếp cận loại hình du lịch miễn phí nhưng "chất" này.

Tham khảo chi tiết trên website: www.freewalkingtour.com.vn.

Hoặc liên hệ hotline: +84 93 830 12 12.

Văn phòng giao dịch:

Tại TP. HCM: 190 Pasteur, P.6, Q.3.

Tại Hà Nội: 03 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm.

Tại Huế: 17 Lê Quý Đôn, TP Huế.