Khám phá Phú Quốc chỉ với 220.000 đồng

Với dịch vụ Hop on Hop off mà SASCO vừa đưa vào hoạt động, chỉ với 220.000 đồng, du khách sẽ sở hữu một chiếc vé có thể sử dụng trong liên tục 24 giờ để tự do khám phá Phú Quốc thông qua các điểm dừng chân là những điểm tham quan nổi tiếng tại đây.